Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:24

Кофе оказался не врагом сердца, а его защитником: новые факты о привычном напитке

Кофе продлевает жизнь на 1,8 года — данные Ageing Research Reviews

Кофе давно перестал быть просто бодрящим напитком. Сегодня его называют одним из самых доступных способов заботы о здоровье и продления активной жизни. Ещё недавно учёные спорили о его вреде: говорили, что кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может навредить при регулярном употреблении. Но современные исследования показывают совершенно иную картину.

Что скрывается за ароматной чашкой

Привычно связывать кофе только с кофеином, но в действительности в зёрнах содержится более двух тысяч различных соединений. Среди них особое место занимают полифенолы, обладающие мощным антиоксидантным действием. Они помогают снижать воспалительные процессы, положительно влияют на чувствительность организма к инсулину и уменьшают риск нейродегенеративных заболеваний.

Неудивительно, что кофе всё чаще называют напитком долголетия. Согласно обзору, опубликованному в журнале Ageing Research Reviews, ежедневное употребление кофе способно прибавить человеку в среднем 1,8 года здоровой жизни. Этот эффект объясняется именно комплексным воздействием биологически активных веществ.

Почему меняется мнение врачей

Многие специалисты признаются, что их по-прежнему удивляет столь выраженный положительный эффект.

"Это действительно любопытно, но когда мы изучаем данные, нас поражает, насколько кофе полезен", — сказал кардиолог Хосе Абельян.

Учёный отметил, что исследования показывают: люди, регулярно пьющие кофе, имеют более крепкую сердечно-сосудистую систему. Даже учитывая возможные сопутствующие факторы вроде образа жизни или физической активности, вывод остаётся прежним — кофе оказывает благотворное влияние на организм.

Сколько чашек допустимо в день

Одним из главных вопросов остаётся безопасная доза. По словам специалиста, до пяти чашек кофе в день можно считать оптимальным количеством. В пересчёте это примерно 450 миллиграммов кофеина. Такая доза способна временно повысить давление и ускорить сердечный ритм, однако в целом в рамках здорового образа жизни эти изменения не представляют угрозы.

Для беременных и кормящих женщин нормы более строгие — не выше 200 миллиграммов кофеина в сутки. А тем, кто чувствителен к этому веществу, подойдут безкофеиновые сорта: даже они сохраняют часть полезных свойств.

Что говорит наука о долголетии

Крупные исследования последних лет демонстрируют тесную связь между употреблением кофе и снижением риска преждевременной смертности. Учёные объясняют это не только действием кофеина, но и влиянием комплекса антиоксидантов. Они защищают клетки от повреждений, поддерживают обмен веществ и снижают уровень воспалений в организме. Всё это делает кофе важной частью рациона для тех, кто заботится о здоровье и молодости.

Таким образом, привычная чашка ароматного напитка утром — это не просто ритуал. Это вклад в долгую и активную жизнь. Главное — соблюдать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секрет пользы винограда для здоровья: мнение диетолога Мухиной сегодня в 13:39

Магия цвета: какой виноград принесёт вам максимальную пользу – красный, зелёный или фиолетовый

Диетолог рассказала о пользе винограда! Узнайте, какие сорта полезнее всего и сколько можно есть в день. Откройте секреты здоровья в каждой ягоде!

Читать полностью » Университет Эдит Коуэн: как спорт меняет бактерии кишечника и повышает выносливость сегодня в 13:25

Эти бактерии делают вас выносливее — как спорт перестраивает внутренний мир

Исследования показывают: спорт изменяет состав кишечной микробиоты, повышая выносливость и ускоряя восстановление. Учёные выявили роль VO₂ max и лактата в этом процессе, открыв перспективы для спортивной медицины.

Читать полностью » Влияние курения на спортивные достижения: как никотин ухудшает физическую подготовку сегодня в 13:10

Курение разрушает тренировки: как никотин снижает эффективность упражнений

Как курение влияет на бегунов и их тренировки? Нарколог объяснил, почему важно отказаться от никотина для улучшения физической формы.

Читать полностью » Диетолог Цуканова предупреждает: 5 рисков мясной диеты для сердечно-сосудистой системы сегодня в 12:28

Не просто холестерин: как мясная монодиета отбирает у вас годы жизни — неожиданные выводы врачей

Врачи предупреждают: мясная «диета хищника» повышает холестерин, перегружает почки и печень, вызывает дефицит витаминов. Эксперт объяснил, чем опасен полный отказ от углеводов.

Читать полностью » Ливерпульские специалисты рекомендуют 3,7 литра воды в день для снижения кортизола сегодня в 12:25

Неожиданный ключ к здоровью: что добавить в рацион, чтобы избежать ожирения и диабета — секрет врачей

Исследование учёных Ливерпуля доказало: потребление 4,4 л воды в день снижает кортизол на 55%, защищая от стресса, ожирения и диабета. Рекомендация — 3,7 л ежедневно.

Читать полностью » Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники сегодня в 12:16

Как избавиться от страха перед стоматологом и вернуться к здоровым зубам

Как преодолеть страх перед стоматологом? Врач-ортопед поделился советами, как справиться с тревогой перед визитом в стоматологическую клинику.

Читать полностью » Игнорирование боли может привести к серьёзным последствиям для здоровья сегодня в 11:34

Почему при головной боли стоит обратиться к врачу, а не к аптеке

Почему не стоит игнорировать головную боль и головокружение? Врач предупреждает о рисках самостоятельного лечения и важности ранней диагностики заболеваний.

Читать полностью » Нутрициолог Гусакова: как выбирать молочные продукты при лактазной недостаточности сегодня в 11:28

Скрытые бомбы замедленного действия: что диетологи исключили из своего рациона

Нутрициолог Вероника Гусакова предупреждает: говяжьи мозги, куриная кожа и молочная пенка скрывают угрозы. Высокий холестерин, прионные белки и непереносимость лактозы — как избежать риска атеросклероза и нейродегенеративных заболеваний?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов
Спорт и фитнес

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов
Питомцы

Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак
Наука и технологии

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров
Садоводство

Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата
Дом

Какие средства и режим стирки подходят для зимних пуховиков — советы экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет
Наука и технологии

Астрономы обнаружили новые данные о возможной Девятой планете Солнечной системы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru