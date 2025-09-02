Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:15

От гипертонии до бессонницы: когда бодрящий напиток превращается в скрытого врага вашего здоровья

Кардиолог Мясников: 3-4 чашки кофе в день снижают риск рака и болезней сердца

Кофе давно вошёл в привычку миллионов людей по всему миру, и для многих утро без чашки этого напитка кажется невозможным. Но, помимо бодрящего эффекта, кофе может оказывать серьёзное положительное влияние на здоровье, если употреблять его в разумных количествах.

Польза кофе для организма

Кардиолог Александр Мясников напомнил, что в кофе содержится до тысячи биологически активных соединений, которые способны защищать человека от ряда опасных заболеваний.

"Мы знаем, что он предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе ещё и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона", — сказал врач-кардиолог Александр Мясников.

Учёные отмечают, что регулярное, но умеренное потребление кофеина снижает воспалительные процессы в организме и положительно влияет на метаболизм. Это объясняет, почему кофеманы реже сталкиваются с диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми нарушениями.

Норма потребления

Важный момент — не переходить грань. Мясников подчеркнул, что оптимальная доза кофеина для взрослого человека составляет 300-400 мг в сутки. В пересчёте на напиток это около 3-4 стандартных чашек кофе. При превышении дозировки кофе может вызвать бессонницу, тревожность, учащённое сердцебиение и даже зависимость.

Кофеин активизирует психомоторные процессы, помогает сосредоточиться, улучшает внимание и память. Но в больших дозах он перегружает нервную систему, что со временем может обернуться хронической усталостью и истощением организма.

Кофе и чай: кто полезнее?

Существует распространённый миф, что чай якобы полезнее кофе. Однако, по словам Мясникова, оба напитка содержат кофеин, хотя и в разной концентрации. Эффект от них схожий: снижение уровня холестерина, защита от некоторых видов рака и положительное воздействие на сосуды.

Чай, особенно зелёный, богат антиоксидантами, которые помогают замедлить процессы старения и укрепляют иммунитет. Кроме того, он помогает бороться с папилломами и нормализует обменные процессы. В то же время кофе, благодаря высокой концентрации активных веществ, даёт более выраженный результат в плане стимуляции организма и профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Кофе и болезни

Одним из интересных свойств кофе является способность выводить мочевую кислоту, что особенно важно для людей, страдающих подагрой. Также напиток снижает риски развития болезни Паркинсона, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения ранее сообщали, что регулярное употребление кофе ассоциируется с уменьшением вероятности преждевременной смерти. По их данным, 3-5 чашек в день снижают риск смертности от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Когда кофе может быть вреден

Несмотря на очевидные плюсы, кофе остаётся напитком, требующим осторожности. Людям с гипертонией, нарушениями сна или повышенной тревожностью рекомендуется ограничить его употребление или вовсе отказаться. Также врачи не советуют пить крепкий кофе на голодный желудок, так как он повышает кислотность и может вызвать дискомфорт.

Беременным женщинам стоит быть особенно внимательными: допустимая доза для них не должна превышать 200 мг кофеина в день, то есть около 1-2 чашек.

Три интересных факта

• Самый дорогой кофе в мире — копи-лювак. Его стоимость достигает 1000 долларов за килограмм, а зёрна проходят необычную ферментацию в желудке мусанга.

• В Финляндии пьют больше всего кофе на душу населения: в среднем каждый житель страны выпивает около 12 кг зёрен в год.

• В зерне кофе содержится больше антиоксидантов, чем в зелёном чае и даже в красном вине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светлана Гузь: при ожогах нельзя использовать масло и сметану, только вода и повязка сегодня в 9:32

Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Врач назвала девять главных ошибок при оказании первой помощи. Какие действия могут навредить пострадавшему вместо того, чтобы спасти его?

Читать полностью » Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы сегодня в 4:15

Искажённые запахи как подсказка организма: что стоит проверить у врача

Почему запахи начинают восприниматься искажённо? Эксперт объяснила, что паросмия может быть не только последствием инфекции, но и симптомом серьёзных болезней.

Читать полностью » Наталья Савицкая назвала четыре основы здоровья ребёнка — питание, движение, сон и поддержка сегодня в 3:11

Четыре простых привычки в детстве решают, будет ли ребёнок здоровым взрослым

Какие четыре основы формируют здоровье ребёнка? Врач объяснила, как питание, движение, сон и поддержка влияют на развитие детей.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности арбузов и дынь при неправильном хранении сегодня в 2:05

Шесть правил, которые спасут вас от отравления арбузом и дыней

Как выбрать арбуз или дыню без риска для здоровья? Врач объяснила, чем опасны разрезанные плоды и как правильно хранить их дома.

Читать полностью » Продолжительность жизни в России достигла 73–74 лет, женщины живут на 10 лет дольше мужчин сегодня в 1:02

Продолжительность жизни растёт, но неравномерно: где живут дольше всех

В каких регионах россияне живут дольше, а где — меньше? И почему к 2035 году средняя продолжительность жизни в стране превысит 80 лет?

Читать полностью » Елена Малышева предложила ввести ответственность за отказ от диспансеризации сегодня в 0:18

Бесплатно, но под угрозой штрафа: зачем хотят обязать россиян к диспансеризации

Елена Малышева предложила ввести наказания для россиян, которые игнорируют бесплатную диспансеризацию. Чем мотивировано её заявление?

Читать полностью » Исследование Digestive Diseases and Sciences: стресс повышает риск изжоги и болей в спине вчера в 23:58

Когда изжога "стреляет" в позвоночник: странный симптом, о котором мало кто знает

Изжога может серьезно влиять на состояние спины. Узнайте, как стресс и кислотный рефлюкс могут быть связаны, и как облегчить симптомы.

Читать полностью » Врач Кришан объяснила, почему инфаркт у женщин легко перепутать с усталостью вчера в 23:26

Сердечный приступ у женщин выглядит иначе: врач объяснила, какие симптомы нельзя игнорировать

Кришан призывает женщин внимательно относиться к сигналам организма и при необъяснимом ухудшении самочувствия обращаться за обследованием. Своевременная диагностика способна спасти жизнь.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Садоводство

Узнайте кислотность почвы по листьям свеклы: простой тест для богатого урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet