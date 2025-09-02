От гипертонии до бессонницы: когда бодрящий напиток превращается в скрытого врага вашего здоровья

Кофе давно вошёл в привычку миллионов людей по всему миру, и для многих утро без чашки этого напитка кажется невозможным. Но, помимо бодрящего эффекта, кофе может оказывать серьёзное положительное влияние на здоровье, если употреблять его в разумных количествах.

Польза кофе для организма

Кардиолог Александр Мясников напомнил, что в кофе содержится до тысячи биологически активных соединений, которые способны защищать человека от ряда опасных заболеваний.

"Мы знаем, что он предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе ещё и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона", — сказал врач-кардиолог Александр Мясников.

Учёные отмечают, что регулярное, но умеренное потребление кофеина снижает воспалительные процессы в организме и положительно влияет на метаболизм. Это объясняет, почему кофеманы реже сталкиваются с диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми нарушениями.

Норма потребления

Важный момент — не переходить грань. Мясников подчеркнул, что оптимальная доза кофеина для взрослого человека составляет 300-400 мг в сутки. В пересчёте на напиток это около 3-4 стандартных чашек кофе. При превышении дозировки кофе может вызвать бессонницу, тревожность, учащённое сердцебиение и даже зависимость.

Кофеин активизирует психомоторные процессы, помогает сосредоточиться, улучшает внимание и память. Но в больших дозах он перегружает нервную систему, что со временем может обернуться хронической усталостью и истощением организма.

Кофе и чай: кто полезнее?

Существует распространённый миф, что чай якобы полезнее кофе. Однако, по словам Мясникова, оба напитка содержат кофеин, хотя и в разной концентрации. Эффект от них схожий: снижение уровня холестерина, защита от некоторых видов рака и положительное воздействие на сосуды.

Чай, особенно зелёный, богат антиоксидантами, которые помогают замедлить процессы старения и укрепляют иммунитет. Кроме того, он помогает бороться с папилломами и нормализует обменные процессы. В то же время кофе, благодаря высокой концентрации активных веществ, даёт более выраженный результат в плане стимуляции организма и профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Кофе и болезни

Одним из интересных свойств кофе является способность выводить мочевую кислоту, что особенно важно для людей, страдающих подагрой. Также напиток снижает риски развития болезни Паркинсона, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения ранее сообщали, что регулярное употребление кофе ассоциируется с уменьшением вероятности преждевременной смерти. По их данным, 3-5 чашек в день снижают риск смертности от сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний.

Когда кофе может быть вреден

Несмотря на очевидные плюсы, кофе остаётся напитком, требующим осторожности. Людям с гипертонией, нарушениями сна или повышенной тревожностью рекомендуется ограничить его употребление или вовсе отказаться. Также врачи не советуют пить крепкий кофе на голодный желудок, так как он повышает кислотность и может вызвать дискомфорт.

Беременным женщинам стоит быть особенно внимательными: допустимая доза для них не должна превышать 200 мг кофеина в день, то есть около 1-2 чашек.

Три интересных факта

• Самый дорогой кофе в мире — копи-лювак. Его стоимость достигает 1000 долларов за килограмм, а зёрна проходят необычную ферментацию в желудке мусанга.

• В Финляндии пьют больше всего кофе на душу населения: в среднем каждый житель страны выпивает около 12 кг зёрен в год.

• В зерне кофе содержится больше антиоксидантов, чем в зелёном чае и даже в красном вине.