Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил
Кофе для многих — неотъемлемая часть утра и рабочего дня. Но, как отмечают специалисты, дело не в самом напитке, а в том, когда и сколько его пить.
Что говорит диетолог
Диетолог Татьяна Селезнева в комментарии "Аргументам и фактам" подчеркнула:
-
популярные виды напитка — эспрессо, американо, латте, капучино или раф — сами по себе не вредны;
-
вред возникает при нарушении правил употребления.
Основные ошибки с кофе
-
Слишком много чашек
-
Норма — не более 2 чашек в день.
-
Превышение дозы приводит к раздражительности, перебоям в работе сердца и проблемам с желудком.
-
-
Неправильное время
-
Кофе стоит пить в первой половине дня.
-
Нежелательно употреблять его натощак - это раздражает слизистую желудка.
-
-
Сладкие добавки
-
Сахар, сиропы, сливки делают напиток слишком калорийным.
-
Такой кофе теряет оздоравливающий эффект и превращается в "сладкий десерт в чашке".
-
Итог
Кофе не опасен, если соблюдать умеренность. До двух чашек в первой половине дня без лишнего сахара - это тот вариант, при котором напиток сохраняет пользу и бодрящий эффект.
