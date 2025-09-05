Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил

Кофе для многих — неотъемлемая часть утра и рабочего дня. Но, как отмечают специалисты, дело не в самом напитке, а в том, когда и сколько его пить.

Что говорит диетолог

Диетолог Татьяна Селезнева в комментарии "Аргументам и фактам" подчеркнула:

популярные виды напитка — эспрессо, американо, латте, капучино или раф — сами по себе не вредны ;

вред возникает при нарушении правил употребления.

Основные ошибки с кофе

Слишком много чашек Норма — не более 2 чашек в день .

Превышение дозы приводит к раздражительности, перебоям в работе сердца и проблемам с желудком. Неправильное время Кофе стоит пить в первой половине дня .

Нежелательно употреблять его натощак - это раздражает слизистую желудка. Сладкие добавки Сахар, сиропы, сливки делают напиток слишком калорийным .

Такой кофе теряет оздоравливающий эффект и превращается в "сладкий десерт в чашке".

Итог

Кофе не опасен, если соблюдать умеренность. До двух чашек в первой половине дня без лишнего сахара - это тот вариант, при котором напиток сохраняет пользу и бодрящий эффект.