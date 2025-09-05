Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка кофе
Чашка кофе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована вчера в 23:19

Любимый кофе спасает или вредит: всё зависит от трёх простых правил

Диетолог Селезнева назвала главные ошибки при употреблении кофе

Кофе для многих — неотъемлемая часть утра и рабочего дня. Но, как отмечают специалисты, дело не в самом напитке, а в том, когда и сколько его пить.

Что говорит диетолог

Диетолог Татьяна Селезнева в комментарии "Аргументам и фактам" подчеркнула:

  • популярные виды напитка — эспрессо, американо, латте, капучино или раф — сами по себе не вредны;

  • вред возникает при нарушении правил употребления.

Основные ошибки с кофе

  1. Слишком много чашек

    • Норма — не более 2 чашек в день.

    • Превышение дозы приводит к раздражительности, перебоям в работе сердца и проблемам с желудком.

  2. Неправильное время

    • Кофе стоит пить в первой половине дня.

    • Нежелательно употреблять его натощак - это раздражает слизистую желудка.

  3. Сладкие добавки

    • Сахар, сиропы, сливки делают напиток слишком калорийным.

    • Такой кофе теряет оздоравливающий эффект и превращается в "сладкий десерт в чашке".

Итог

Кофе не опасен, если соблюдать умеренность. До двух чашек в первой половине дня без лишнего сахара - это тот вариант, при котором напиток сохраняет пользу и бодрящий эффект.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Проверка свежести яйца водой: свежее опускается на дно, старое всплывает вчера в 18:26

Лоток на дверце — ловушка: где на самом деле лучше хранить яйца

Яйца кажутся простым продуктом, но их хранение требует тонкостей. Разбираем правила, которые помогут сохранить вкус и избежать риска.

Читать полностью » Классическая солянка готовится на бульоне из говядины и свинины с каперсами и маслинами вчера в 17:21

Бульон без мутности и запаха: главный приём идеальной солянки

Солянка — не просто суп, а легенда русской кухни. Узнайте её историю, секреты приготовления и тонкости подачи, которые делают блюдо неповторимым.

Читать полностью » Цветная капуста в рационе: низкая калорийность и витамины делают овощ полезным для здоровья вчера в 16:08

Всего 10 минут — и нежный овощ превращается в гастрономическое золото: как правильно готовить цветную капусту

Цветная капуста может стать и гарниром, и основой для пюре или пиццы. Но один неверный шаг при варке превращает её в безвкусную массу.

Читать полностью » Лечо из болгарского перца и томатов: рецепт, который подходит для супов и подливок вчера в 15:23

Маленькая ошибка при закатке — и лечо превратится в проблему

Лето можно сохранить в банке! Простое лечо станет универсальной заготовкой: зимой оно превратится и в гарнир, и в основу для новых блюд.

Читать полностью » Польский рецепт судака готовится с овощным бульоном и сливочным соусом по традиционной технологии вчера в 14:45

Судак по-польски: рецепт, который экономит время и радует вкусом

Судак по-польски — простой и вкусный рецепт, который понравится всей семье. Узнайте, как приготовить это сытное и полезное блюдо с овощным бульоном и нежным соусом из яиц и зелени.

Читать полностью » Диетологи рекомендовали ореховую пасту и авокадо вместо масла и джема на завтрак вчера в 14:43

То, что кладут на тосты каждое утро, может тихо подрывать здоровье: полезные и вкусные варианты

Как превратить привычный тост в источник энергии и пользы? Откройте для себя неожиданные сочетания для завтрака, которые удивят вкусом.

Читать полностью » Утиное филе запекается в духовке без фольги с сохранением мягкости — кулинарный рецепт вчера в 14:18

Хрустящая кожа и нежное мясо: как утка превращается в гастрономический шедевр

Узнайте, как легко приготовить сочное филе утки в духовке без лишних хлопот. Простой рецепт с луком и чесноком подарит вам мягкое и ароматное мясо для праздничного стола.

Читать полностью » Мясное жаркое получается ароматным при запекании в тыкве с овощами вчера в 13:26

Как приготовить сочное мясо и овощи в тыкве без лишних хлопот

Представьте мясное жаркое в тыкве: вкусно, сочно и оригинально! Рецепт для семейного ужина с говядиной, овощами и ароматами.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади
Еда

Allrecipes: спагетти "Ковбой Баттер" готовятся за 20 минут
Питомцы

В Атлантических Пиренеях прошёл конкурс легавых собак с участием 114 питомцев
Наука и технологии

TSMC потеряет привилегии на импорт американской техники в Китай с 31 декабря — Reuters
Красота и здоровье

Врач Андрей Звонков напомнил, что плановые процедуры проводятся в поликлинике, а не на скорой
Еда

Рецепт салата Оливье с красной рыбой включает майонез и яйца по рекомендациям шеф-поваров
Спорт и фитнес

Отжимания: польза и правильная техника выполнения по данным врачей
Еда

Куриный рулет с клюквой сохраняет сочность после запекания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet