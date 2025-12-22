Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утро в лесном домике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:12

Полезный кофе имеет жёсткий предел: сладкие добавки тихо убивают его эффект для организма

Две чайные ложки сахара ослабляют полезный эффект кофе — врачи

Добавки в кофе могут незаметно менять его влияние на организм, сводя на нет эффекты, ради которых напиток ценят миллионы людей. Речь идет не о редких десертных вариантах, а о привычных двух ложках сахара, которые для многих стали нормой. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул N3".

Как изучали влияние кофе на здоровье

В рамках исследования ученые разделили участников по нескольким параметрам потребления кофе. Учитывалось, пьет ли человек кофе с кофеином или без него, а также наличие добавленного сахара и насыщенных жиров — молока или сливок. В качестве контрольной группы использовались люди, полностью отказавшиеся от кофе.

Результаты показали, что одна чашка кофе в день была связана со снижением риска преждевременной смерти на 16%. При регулярном употреблении двух-трех чашек этот эффект становился еще более выраженным. Однако ключевым фактором оказались именно добавки, а не сам факт потребления кофеина.

Сахар как фактор риска

Положительное влияние на продолжительность жизни сохранялось только у тех, кто пил черный кофе или напитки с минимальным количеством добавок. Как отмечается в исследовании, если в кофе содержалось больше двух чайных ложек сахара, защитный эффект заметно ослабевал.

Таким образом, привычка подслащивать напиток превращалась в критическую границу, после которой кофе терял часть своих потенциальных преимуществ. При этом речь шла именно о добавленном сахаре, а не о естественных компонентах самого напитка.

Молоко, сливки и десертные форматы

Отдельное внимание ученые уделили кофейным напиткам с большим количеством молока, сливок и сахара. Латте, фраппучино и аналогичные варианты не демонстрировали связи с долголетием, которая наблюдалась у любителей простого черного кофе.

Это позволяет говорить о том, что польза напитка во многом определяется его "чистотой". Чем больше насыщенных жиров и сахара добавляется в чашку, тем слабее становится потенциальный защитный эффект, выявленный в исследовании.

