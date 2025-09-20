Золото, которое вы выбрасываете в мусор: кофейная гуща скрывает неожиданные возможности

Кофейная гуща привычно отправляется в мусор, хотя на самом деле это ценнейший ресурс. После заваривания в ней остаётся до половины полезных веществ: азот, калий, магний, фосфор, клетчатка, масла и даже кофеин с антиоксидантами. Всё это можно использовать в быту, экономя деньги и помогая экологии.

Чем ценен кофейный жмых

Азот и фосфор ускоряют рост растений и делают листья ярче. Клетчатка и органика улучшают почву, делая её рыхлой. Масла впитывают запахи и могут заменить бытовую химию. Кофеин и антиоксиданты омолаживают кожу в скрабах и масках.

Проще говоря, кофейный жмых — это бесплатное удобрение, косметика, чистящее средство и даже сырьё для производства тканей и топлива.

Сравнение: куда применять кофейную гущу