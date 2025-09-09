Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Садовод использует кофейную гущу
Садовод использует кофейную гущу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:01

Японский секрет: что добавляют в почву вместо кофейной гущи, чтобы спасти растения

Правильное использование кофейной гущи в саду: мифы и реальность

Кофейная гуща давно считается находкой для садоводов, ведь в ней есть азот, калий и фосфор — элементы, которые любят растения. Но этот продукт не так прост: его кислотность и остаточный кофеин могут нанести вред грядкам, если использовать его бездумно.

Чем опасна кофейная гуща

Главный риск — изменение кислотности почвы. Не все культуры переносят кислую среду, и при регулярном внесении гущи они начинают чахнуть и отставать в росте. Вторая проблема — кофеин. Это природный ингибитор, который замедляет прорастание семян и угнетает соседние растения.

Растения, которым гуща противопоказана

Некоторым культурам такая подкормка может навредить:

  • Семена и молодые ростки — кофеин способен повреждать корешки и задерживать появление всходов.
  • Базилик, лаванда, тимьян, орегано — эти ароматные травы предпочитают нейтральные или слабощёлочные почвы, а гуща мешает им усваивать питание.
  • Аспаргус, свёкла и шпинат — страдают от избыточной кислотности, что снижает их урожайность.
  • Сирень и другие декоративные растения — кислотная среда в период активного роста может оказаться для них губительной.

Как использовать с пользой

Самый надёжный способ — добавить кофейную гущу в компост. В процессе разложения кислоты нейтрализуются, а полезные вещества сохраняются. Такой компост улучшает структуру почвы, удерживает влагу и подходит большинству растений.

Некоторые садоводы смешивают гущу с сухими листьями, соломой или скошенной травой — так баланс почвы нарушается меньше.

Советы для экспериментов

Если хочется использовать гущу напрямую, важно контролировать pH почвы. Для этого достаточно недорогих тест-полосок или бытового pH-метра. Подсыпать гущу "на глаз" не стоит: лучше добавить небольшое количество и следить за состоянием растений.

Таким образом, кофейная гуща — это не универсальное удобрение, а скорее инструмент для опытных садоводов. При грамотном применении она улучшит почву и даст пользу, но при избыточном внесении способна погубить урожай.

Три интересных факта

  1. В Японии кофейную гущу используют не только в садоводстве, но и как натуральное средство против запахов в доме.
  2. В некоторых странах Европы фермеры применяют гущу для подкормки грибов, особенно шампиньонов.
  3. Исследования показали, что при компостировании кофейная гуща ускоряет разложение органики и делает почву более рыхлой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Опилки используют как мульчу, удобрение и утеплитель растений сегодня в 12:16

Овощи хранятся месяцами без гнили — всё дело в этой правильной засыпке

Опилки кажутся отходами, но в умелых руках они становятся ценным ресурсом. Узнайте, какие необычные задачи помогает решать этот простой материал.

Читать полностью » Когда и как правильно обрезать розы осенью — советы садоводов сегодня в 12:01

Южный секрет: почему в некоторых регионах розы обрезают иначе — нюансы климата

Осенняя обрезка роз может навредить кустам, если провести её неправильно. Узнайте, как избежать ошибок, когда делать лёгкую санитарную обрезку и какие есть нюансы для разных регионов. Советы по защите растений от морозов и подготовке к пышному цветению.

Читать полностью » Осенняя посадка тюльпанов и нарциссов проводится за 6–8 недель до морозов сегодня в 11:11

Хотели море тюльпанов — получили болото: типичная ошибка садоводов

Узнайте, какие ошибки чаще всего совершают садоводы при посадке луковичных осенью, и как их избежать, чтобы весной наслаждаться пышным цветением.

Читать полностью » Новые критерии неиспользования земельных участков: изменения с 1 сентября 2025 года сегодня в 11:01

Срочно проверьте свои сотки: два новых условия, которые могут лишить вас земли через суд — подробности

С 1 сентября 2025 года в РФ ужесточаются правила использования земельных участков. За сорняки выше 1 метра, отсутствие построек и загрязнение грозит предписанием, судом и изъятием земли. Срок освоения для ИЖС — 7 лет.

Читать полностью » Листовой перегной улучшает структуру почвы и удерживает влагу сегодня в 10:02

Опавшие листья — это не мусор, а золото для грядок: как превратить их в сокровище

Опавшая листва может стать не обузой, а ценным ресурсом. Узнайте, как за несколько месяцев превратить её в полезный компост для огорода.

Читать полностью » Как подготовить ягодные кустарники к зиме: пошаговая инструкция от агрономов сегодня в 10:01

Кладовая витаминов под снегом: что добавить в землю, чтобы ягоды в следующем году стали крупнее в 2 раза

Рассказываем, как подготовить смородину и малину к зиме: правильная обрезка старых побегов, обработка бордосской жидкостью, внесение фосфорно-калийных удобрений. Секреты пригибания кустов и защиты от морозов.

Читать полностью » Осенью в Мордовии виноград обрабатывают 3% бордосской жидкостью после листопада сегодня в 9:49

Хрупкая граница между урожаем и катастрофой: виноград в Мордовии

Правильные сроки обработки лозы в Мордовии помогут избежать болезней и заморозков. Узнайте секреты успешного ухода за виноградом с помощью медного купороса.

Читать полностью » Доломитовая мука восстанавливает почву после картофеля сегодня в 9:24

Почва после картошки будто выжжена: простая добавка оживляет землю за зиму

Как восстановить почву без навоза и тяжёлого труда? Простой способ сделать землю лёгкой и плодородной тремя ложками муки.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Яньцзи вместо музея науки туристы нашли ночной клуб
ДФО

Владивосток без осадков: температурный скачок до +17°C прогнозируют синоптики
Культура и шоу-бизнес

Художник Стюарт Крэйг, лауреат трёх "Оскаров" и автор мира Гарри Поттера, скончался в 83 года
Питомцы

Натуральное питание для кошек: риски и польза по информации ветеринарных ассоциаций
Красота и здоровье

Психолог: продолжение трудовой деятельности в пожилом возрасте полезно для мозга
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Брэндон Менторе назвал приём для повышения эффективности скручиваний
Красота и здоровье

Дмитрий Еделев: зачем проходить диспансеризацию осенью — 3 ключевых обследования по возрасту
Еда

Кулинары жарят стейк кеты на сковороде с чесноком и маслом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet