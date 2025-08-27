Две чашки – предел: сколько кофе можно пить в день, чтобы не навредить сердцу

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, его ценят за бодрящий эффект и насыщенный вкус. Однако для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, употребление кофе может вызывать опасения. Вопрос о том, какой именно кофе безопаснее для таких людей, обсудила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Кофеин, являющийся основным активным компонентом кофе, обладает свойствами природного стимулятора центральной нервной системы. Он блокирует рецепторы аденозина — вещества, отвечающего за расслабление и сонливость, — что приводит к повышенной бодрости и улучшению настроения. Однако вместе с этим кофеин вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и может временно повышать артериальное давление.

Для людей с чувствительной сердечно-сосудистой системой такие эффекты могут стать опасными. Повышенная частота сердечных сокращений (тахикардия) или нарушения ритма (аритмия) могут возникнуть даже при умеренном потреблении кофе. Поэтому важно учитывать индивидуальную реакцию организма и выбирать наиболее безопасные виды кофе.

Различия между сортами кофе и их влияние

Ирина Лялина отметила, что содержание кофеина значительно варьируется в зависимости от сорта кофе. Арабика содержит примерно 60-80 мг кофеина на 100 мл напитка, тогда как робуста — около 100-140 мг на те же объемы. Это означает, что робуста обладает более выраженным стимулирующим эффектом.

Наиболее популярные виды кофейных напитков — эспрессо, лунго и американо — отличаются по концентрации кофеина и способу приготовления. Эспрессо — это концентрированный напиток с высоким содержанием кофеина в небольшом объеме.

Лунго представляет собой более длинную порцию эспрессо с большим количеством воды, что увеличивает объем напитка, но уровень кофеина остается высоким. Американо — это разбавленный эспрессо водой, что снижает концентрацию кофеина на порцию, однако за счет большего объема его воздействие на сердце может быть сопоставимым.

Безопасные варианты для сердечников

Людям с сердечными заболеваниями рекомендуется отдавать предпочтение кофейным напиткам с меньшим содержанием кофеина или с добавлением молока. Молочные продукты помогают смягчить стимулирующее действие кофеина и замедлить его всасывание в кровь.

Например, капучино или флет уайт содержат больше молока по сравнению с чистым эспрессо или американо. Молоко способствует снижению резких скачков давления и частоты сердечных сокращений после употребления напитка. Также важно ограничивать количество выпитого кофе до двух кружек в день, чтобы снизить риск негативных эффектов.

Советы по безопасному потреблению

Эксперты советуют внимательно следить за реакцией организма на любой вид кофе. При появлении симптомов тахикардии, головокружения или повышения давления необходимо снизить потребление или полностью отказаться от этого напитка.

Консультация с врачом перед началом регулярного употребления кофе также поможет определить индивидуальную допустимую дозу и выбрать наиболее подходящий вид напитка. Врач может порекомендовать альтернативные способы бодрости без риска для сердца.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что умеренное потребление кофе (до 3 чашек в день) связано со снижением риска развития некоторых сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей.

2. Согласно данным Европейского кардиологического общества, у чувствительных к кофеину людей даже небольшие дозы могут вызывать повышение артериального давления на 5-10 мм ртутного столба.

3. В некоторых странах существует рекомендация ограничивать потребление кофе для пациентов с гипертонией или ишемической болезнью сердца до 1-2 чашек в день для снижения риска осложнений.