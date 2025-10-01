Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кофе и здоровье: разница для худых и полных
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:19

Кофе включил режим "и спасаю, и разрушаю": когда чашка — это уже перебор

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры

Один из самых популярных напитков в мире — кофе — остаётся предметом дискуссий врачей и диетологов. Специалисты Роспотребнадзора Югры напомнили о его двойственной природе: кофеин может приносить как пользу, так и вред организму.

Потенциальный вред

Ведомство предупреждает, что чрезмерное употребление кофе может привести к ряду негативных последствий:

  • повышение артериального давления;

  • рост риска сердечно-сосудистых заболеваний;

  • бессонница и беспокойство;

  • раздражение желудка, усугубление гастрита и язвы.

"Употребление кофе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Полезные свойства

При умеренном употреблении кофе может быть источником энергии и даже позитивных эмоций:

  • улучшает выработку "гормонов счастья";

  • повышает выносливость и ускоряет метаболизм;

  • способствует сжиганию большего количества калорий;

  • содержит витамины группы B, а также фосфор и магний.

"Кофе — один из самых популярных напитков в мире, представляющий собой сложную смесь множества химических веществ", — отметили специалисты.

Итог

Кофе нельзя однозначно отнести ни к полезным, ни к вредным продуктам. Всё зависит от дозировки, состояния здоровья человека и его индивидуальной чувствительности к кофеину.

