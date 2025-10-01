Кофе включил режим "и спасаю, и разрушаю": когда чашка — это уже перебор
Один из самых популярных напитков в мире — кофе — остаётся предметом дискуссий врачей и диетологов. Специалисты Роспотребнадзора Югры напомнили о его двойственной природе: кофеин может приносить как пользу, так и вред организму.
Потенциальный вред
Ведомство предупреждает, что чрезмерное употребление кофе может привести к ряду негативных последствий:
-
повышение артериального давления;
-
рост риска сердечно-сосудистых заболеваний;
-
бессонница и беспокойство;
-
раздражение желудка, усугубление гастрита и язвы.
"Употребление кофе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Полезные свойства
При умеренном употреблении кофе может быть источником энергии и даже позитивных эмоций:
-
улучшает выработку "гормонов счастья";
-
повышает выносливость и ускоряет метаболизм;
-
способствует сжиганию большего количества калорий;
-
содержит витамины группы B, а также фосфор и магний.
"Кофе — один из самых популярных напитков в мире, представляющий собой сложную смесь множества химических веществ", — отметили специалисты.
Итог
Кофе нельзя однозначно отнести ни к полезным, ни к вредным продуктам. Всё зависит от дозировки, состояния здоровья человека и его индивидуальной чувствительности к кофеину.
