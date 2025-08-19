Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:03

Кофейный торт: десерт, который удивит даже самых взыскательных гурманов

Как приготовить кофейный торт — рекомендации шеф-поваров

Задумывались ли вы, как удивить гостей на празднике? Кофейный торт — это отличный вариант, который не только порадует глаз, но и удивит вкусом. Приготовить его проще, чем кажется, и он состоит всего из двух основных компонентов: бисквитных коржей и масляного крема. Давайте разберемся, как сделать этот десерт!

Ингредиенты

  • 350 г сахара
  • 245 г пшеничной муки
  • 240 г крепкого кофе (объем готового напитка)
  • 250 мл молока
  • 120 мл растительного масла (желательно кукурузного)
  • 75 г какао-порошка
  • 2 яйца
  • 1.5 ч. л. ванильного экстракта
  • 1.5 ч. л. соды
  • 0.5 ч. л. соли
  • 230 г сахарной пудры
  • 230 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 180 г темного шоколада
  • 1 ч. л. ванильного экстракта

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех необходимых ингредиентов. Используйте муку высшего сорта и качественное какао, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Растительное масло выбирайте без ярко выраженного запаха.

В глубокой миске просейте муку и добавьте сахар, какао, соду и соль. Помните, что количество муки может варьироваться. Отдельно сварите крепкий кофе и дайте ему немного остыть. В другой миске соедините яйца, теплый кофе, молоко, растительное масло и ванильный экстракт. Взбейте все до образования пышной пены.

Вылейте взбитую массу в мучную смесь и аккуратно перемешайте венчиком до однородности. Тесто должно быть жидким и воздушным. Разделите тесто на две формы диаметром 23-25 см, предварительно застеленных пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут. Коржи должны быть упругими и слегка влажными.

После выпекания дайте коржам остыть в формах около 10 минут, затем извлеките и полностью охладите. Взбейте мягкое сливочное масло до пышности, добавьте сахарную пудру и взбивайте еще 2 минуты. Затем добавьте растопленный и охлажденный шоколад, продолжая взбивать до получения однородной массы.

На блюдо выложите один корж, смажьте его частью крема, накройте вторым коржом и также промажьте кремом. Оставшийся крем используйте для украшения. Уберите торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он настоялся.

