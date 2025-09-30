Кофе оказался щитом для печени: новый эффект, о котором молчали десятилетиями

Кофе — напиток, который вызывает множество споров. Одни указывают на его минусы: избыточное употребление может привести к скачкам давления, нервозности или проблемам со сном. Другие отмечают его плюсы: он бодрит, улучшает концентрацию и, как показывают последние исследования, способен защищать печень. Совсем недавно в журнале Biochemical Pharmacology появилась работа, доказывающая, что регулярное употребление кофе не только снижает риски повреждения печени, но и помогает восстанавливаться её клеткам.

Как кофе влияет на печень

Кофе — это не только кофеин. В каждой чашке содержатся сотни биологически активных веществ, включая полифенолы и хлорогеновую кислоту. Эти соединения обладают выраженным антиоксидантным действием, а значит помогают печени справляться с окислительным стрессом. Именно этот процесс считается ключевым фактором повреждения клеток и развития хронических заболеваний.

Кроме того, компоненты кофе снижают воспаление и тормозят развитие фиброза — уплотнения тканей, которое со временем может привести к циррозу. По сути, кофе действует сразу в нескольких направлениях: уменьшает воспалительные реакции, препятствует накоплению жира в печени и снижает риск образования злокачественных опухолей.

Сравнение: влияние кофе и других напитков