Кофе при лихорадке окружили страшилками: что на самом деле будет после чашки привычного напитка

Употребление кофе при высокой температуре не несет прямой угрозы жизни, однако пациенты в тяжелом состоянии чаще всего сами отказываются от бодрящего напитка, рассказала NewsInfo клинический иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Калинина. Эксперт проанализировала влияние кофеина на организм в период болезни и оценила риски для сердечно-сосудистой системы.

По словам Калининой, в медицинской практике не существует жестких запретов на чашку кофе при лихорадке, если у человека сохраняется такое желание. Тем не менее, общее самочувствие при температуре 39 градусов обычно исключает потребность в стимуляторах. Организм в этот период мобилизует ресурсы на борьбу с инфекцией, и вкусовые предпочтения закономерно меняются. При этом медики подчеркивают, что профилактика заболеваний остается приоритетом в сезон простуд.

"Страшного нет ничего. Пускай выпьет. А хочет — более холодный кофе пусть человек выпьет. Никаких последствий при температуре кофейный напиток или кофе не несет", — пояснила Калинина.

Специалист отметила, что воздействие напитка на артериальное давление носит кратковременный характер. Кофеин способствует расширению сосудов, однако этот эффект быстро проходит и показатели возвращаются в норму.

Стоит учитывать, что норма давления может колебаться под воздействием внешних факторов, и кофе — лишь один из них. В клинической практике часто фиксируются случаи, когда через тридцать минут после употребления напитка гемодинамика стабилизируется без медикаментозного вмешательства.

"Эксперимент такой ставили мне, померили артериальное давление, оно было чуть-чуть верхняя строка. Померили буквально минут через тридцать, уже все было нормально", — рассказала эксперт.

Иммунолог также затронула тему объемов потребления, упомянув дискуссии о допустимости большого количества чашек в день. Хотя некоторые специалисты допускают значительные дозы кофеина, индивидуальная реакция остается определяющим фактором.

Важно понимать, как именно оптимальная норма кофе соотносится с текущим состоянием здоровья человека. Лишняя нагрузка на сердце во время болезни может быть нецелесообразной, хотя и не является критической ошибкой.

Вопрос безопасности бодрящих составов часто становится предметом споров. Специалисты указывают на то, что часто здоровье сердца страдает не от натуральных зерен, а от добавок или альтернативных напитков с высоким содержанием сахара и таурина.

Для тех, кто привык к регулярному употреблению, резкий отказ в период болезни может вызвать синдром отмены, что только добавит дискомфорта к симптомам простуды. Тем не менее, важно отслеживать, когда формируется зависимость, чтобы контролировать нагрузку на нервную систему.

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