Утро в лесном домике
Утро в лесном домике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:53

Каждый глоток может стоить здоровья: какой кофе лучше обходить стороной

Норвежское исследование: кофе из турки и френч-пресса повышает холестерин

Казалось бы, чашка кофе утром — это всего лишь привычный ритуал. Но всё больше исследований показывают: способ приготовления этого напитка может напрямую влиять на уровень холестерина в крови. А это уже вопрос не только вкусовых предпочтений, но и здоровья сердца и сосудов.

Что показало исследование

Учёные из Норвегии проанализировали данные более 21 тысяч человек, которые указали, какой кофе они пьют и в каком количестве. Участникам также сделали анализ крови, чтобы измерить уровень холестерина. Результаты оказались неоднозначными, но закономерность всё же прослеживается.

Кофе, приготовленный в турке или при помощи френч-пресса, продемонстрировал наиболее выраженный рост показателей холестерина. Практически одинаковый эффект наблюдался у мужчин и женщин. Чуть слабее, но всё же заметно, поднимал уровень холестерина и растворимый кофе.

Разные способы — разные последствия

Для эспрессо ситуация сложнее. У мужчин при употреблении 3-5 чашек в день уровень холестерина значительно повышался. У женщин такой связи выражено не наблюдалось. При этом у тех, кто пил от шести чашек фильтрованного кофе ежедневно, показатели холестерина тоже оказывались выше нормы, особенно у мужчин.

С другой стороны, фильтрация кофе через бумажный фильтр действительно снижает количество веществ, способных повышать холестерин. Именно поэтому фильтрованный кофе считается более щадящим вариантом.

Какие вещества отвечают за рост холестерина

В кофе содержатся природные масла — кафестол и кахвеол. Они и влияют на работу печени, провоцируя рост "плохого" холестерина. При фильтрации их большая часть остаётся на бумаге, но в нефильтрованном кофе они попадают в организм в полном объёме.

Ограничения и важные оговорки

Авторы исследования подчеркивают, что выявлена лишь связь между способом приготовления и уровнем холестерина, но не доказана прямая причинно-следственная зависимость. На показатели могут влиять и другие факторы: питание, физическая активность, генетика.

Кроме того, злоупотребление кофеином несёт другие риски: тревожность, бессонница, повышение давления. ВОЗ рекомендует не превышать 400 мг кофеина в день, что примерно соответствует 4-5 чашкам обычного кофе.

Что это значит для любителей кофе

Если у человека уже есть проблемы с холестерином, врачи советуют обратить внимание на метод приготовления. Более безопасным считается фильтрованный кофе, особенно через бумажный фильтр. А вот частое употребление френч-пресса или турки лучше сократить.

При этом полностью отказываться от кофе не требуется — важно лишь учитывать индивидуальные особенности организма и придерживаться разумных норм.

