Кофе после рюмки: почему врачи бьют тревогу из-за этого опасного микса

В современном обществе многие люди привыкли сочетать различные напитки и продукты, считая их безопасными или даже полезными. Однако эксперты предупреждают, что одновременное употребление кофе и спиртных напитков может иметь серьезные негативные последствия для здоровья. Об этом в интервью заявил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов.

Многие считают, что кофе способен снизить негативное воздействие спиртных напитков на организм. В частности, существует распространенное мнение о том, что кофеин помогает "пробудить" человека и уменьшить опьянение. Однако, по словам Олега Морунова, такие представления не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что оба вещества — психоактивные и их совместное употребление может привести к опасным последствиям для здоровья.

Научные исследования показывают, что кофеин может влиять на уровень дофамина — нейромедиатора, отвечающего за ощущение удовольствия. Некоторые исследования на животных указывают на то, что кофеин снижает выброс дофамина и уменьшает приятные ощущения от алкоголя. Но важно отметить, что эти эксперименты проводились только на животных и не могут служить основанием для утверждения о безопасности такого сочетания у человека.

Опасности совместного употребления кофе и спиртного

Олег Морунов предупреждает, что смешивание кофе с алкоголем может иметь ряд негативных последствий для организма. Во-первых, это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кофеин вызывает сужение сосудов и повышение давления, а алкоголь — расширение сосудов и снижение давления. Их одновременное действие создает нестабильность в работе сердца и сосудов.

Во-вторых, такое сочетание негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Кофеин стимулирует секрецию желудочного сока, а алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. В результате возможны воспалительные процессы, гастриты и другие нарушения пищеварения.

В-третьих, совместное употребление кофе и алкоголя увеличивает риск развития зависимости. Олег Морунов подчеркивает: несмотря на мифы о том, что кофе помогает избавиться от опьянения или защищает от алкоголизма, научных подтверждений этим утверждениям нет. Наоборот, такое сочетание способствует формированию психологической зависимости от обоих веществ.

Дополнительные риски

Кроме вышеописанных проблем, специалисты отмечают возможность возникновения нервных расстройств — тревожности, раздражительности и нарушений сна. Кофеин стимулирует нервную систему, а алкоголь подавляет ее функции — их одновременное воздействие создает дисбаланс в работе мозга.

Также стоит учитывать риск травмирования или несчастных случаев при употреблении таких напитков. Под действием алкоголя снижается бдительность и координация движений, а кофеин может маскировать признаки опьянения — человек чувствует себя бодрым и активным, хотя по факту остается под действием алкоголя.

Интересные факты по теме

1. Согласно исследованиям Европейского центра по контролю за зависимостями (ECDC), одновременное употребление кофеина и алкоголя увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей.

2. В некоторых странах существует законодательство или рекомендации по ограничению продажи энергетических напитков с высоким содержанием кофеина в сочетании с алкоголем из-за опасности для здоровья.

3. Исследования показывают, что люди, которые регулярно пьют энергетики с алкоголем во время вечеринок или мероприятий, чаще сталкиваются с проблемами памяти и когнитивных функций в будущем.