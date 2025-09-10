Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:18

Паразит не спит даже в сентябре: эти простые вещи превращаются в оружие против коварной гусеницы

В Иркутской области рекомендуют устанавливать пояса-ловушки на яблони до середины сентября

Осень в Иркутской области — время не только сбора урожая и подготовки сада к зиме, но и борьбы с вредителями. Один из самых опасных — плодожорка. Именно её личинки становятся причиной червивых яблок и груш, которые портят весь труд садовода. В начале осени у дачников есть шанс сократить численность вредителя и защитить будущий урожай. Один из эффективных методов — установка ловушек.

Почему осенью ловушки особенно важны

Плодожорка активна не только летом. В тёплые осенние дни в Иркутской области бабочки продолжают летать и откладывать яйца. Если не принять меры, часть гусениц уйдёт зимовать под корой деревьев и в почве. Весной они снова выйдут на охоту за плодами. Именно поэтому осенние ловушки позволяют значительно снизить численность вредителя в следующем сезоне.

Какие ловушки работают лучше всего

Осенние ловушки просты в изготовлении и не требуют дорогих материалов. Самые популярные варианты:

  1. Феромонные ловушки. Привлекают самцов плодожорки специфическим запахом. Насекомые попадают внутрь и не могут выбраться.

  2. Картонные пояса-ловушки. Полосы гофрокартона или мешковины обматывают вокруг ствола. Гусеницы ищут укрытие и забираются внутрь. Позже такие пояса снимают и сжигают.

  3. Баночные приманки. В стеклянные или пластиковые банки наливают смесь компота, кваса или забродившего сока. Запах привлекает бабочек, которые тонут в жидкости.

Местные садоводы отмечают, что в условиях резких перепадов температур Иркутской области лучше всего работают комбинированные методы — установка поясов и феромонных ловушек одновременно.

Региональные особенности

Иркутская область отличается холодным климатом и ранними заморозками. Осенью здесь особенно важно успеть вовремя установить ловушки — до середины сентября, пока вредитель ещё активен. После первых устойчивых морозов их эффективность резко падает.

Также в регионе стоит учитывать большое количество старых садов, где плодожорка чувствует себя особенно комфортно. Чем больше запущенных яблонь и груш вокруг, тем выше риск заражения.

"Мы в деревне под Иркутском всегда делаем пояса-ловушки в начале сентября. Главное — не забыть снять их до снега и сжечь, иначе толку не будет", — поделился опытом садовод Николай Петров.

Дополнительные меры защиты

Ловушки работают эффективнее в комплексе с другими методами:

  • осенняя перекопка почвы в приствольных кругах, чтобы личинки не смогли перезимовать;
  • побелка штамбов, которая мешает вредителям прятаться под корой;
  • сбор и уничтожение падалицы, где плодожорка нередко продолжает развиваться.

Осенние ловушки в Иркутской области — не просто полезный приём, а реальный способ снизить численность плодожорки и защитить будущий урожай. При правильном подходе уже следующей весной садоводы заметят, что повреждённых яблок стало меньше.

