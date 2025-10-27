Археологи нашли то, что скрывали 500 лет: индейские племена были связаны крепче, чем думали

Новое исследование бросает вызов устоявшимся представлениям о доколумбовой Мезоамерике, рисуя иную картину прошлого. Долгое время считалось, что тлашкальтеки, народ позднего постклассического периода, существовали в условиях строгой изоляции, будучи окружёнными так называемой "мексиканской блокадой", которая якобы ограничивала их контакты с внешним миром на протяжении шестидесяти лет до прихода испанцев. Однако этот исторический миф начинает рассыпаться под тяжестью материальных свидетельств, найденных прямо под ногами археологов.

Разгадка, запёкшаяся в глине

Ключ к разгадке был обнаружен в коллекции Музея археологического памятника Окотелулько в Тласкале. Специалисты сосредоточили своё внимание на полихромной керамике типа кодекса, датируемой периодом с 1350 по 1521 год нашей эры. Тщательный анализ этих артефактов выявил поразительное влияние культуры миштеков — народа из региона Оахака, находившегося за сотни километров от Тласкалы. Это влияние оказалось не просто заметным, но и фундаментальным для понимания идеологии и космогонических представлений тлашкальтекской элиты.

"Иконографические параллели настолько специфичны, что исключают совпадение", — отметил археолог Хосе Эдуардо Контрерас Мартинес.

Учёный из Национального института антропологии и истории (INAH) является ответственным за анализ экспонатов и утверждает, что обнаруженные совпадения указывают на прямой культурный обмен, а не на случайное сходство.

Женщина в воде: связующий образ

Ярким примером такого культурного переноса служит изображение обнажённой женской фигуры, плывущей в сосуде с водой. Этот мотив был обнаружен на керамическом фрагменте большой чаши, изготовленной между 1450 и 1500 годами. Практически идентичная сцена была найдена и на настенной росписи Алтаря B в археологической зоне Тисатлан в Тласкале.

На фреске женщина погружена в воду, а по бокам от сосуда расположены фигуры двуногого ягуара и орла. Венчают композицию божества дождя. Вся эта совокупность элементов придаёт женскому образу сакральный характер, напрямую связывая её с божественным началом.

Археолог обращает внимание на детали: техника изображения тела поразительно схожа. Женщина показана в динамичной позе, с подобранными конечностями, словно парящей или плывущей. Контуры водного потока подчёркнуты морскими ракушками. Её благородный статус подчёркивают украшения: круглые серьги, пектораль и браслеты.

Миштекский первоисточник

Разгадка происхождения этого универсального для Тласкалы образа была найдена за сотни километров от неё - в миштекском регионе.

"То же изображение отчётливо встречается в Кодексе Натталл", — пояснил Хосе Эдуардо Контрерас Мартинес.

На странице 16 этого иллюстрированного миштекского манускрипта изображена женщина в сосуде, её тело наклонено вниз, а в руках она сжимает ноги сверхъестественного двуглавого орла, держащего в клювах человеческие лица, вероятно, божественной природы. Уровень детализации при сравнении впечатляет: волосы ниспадают по сторонам лица, открывая одну грудь, живот имеет характерные выпуклости, а на голове красуется большая морская раковина.

Символика, наполненная смыслом

В мезоамериканском мировоззрении морская раковина была тесно связана с женской маткой, а значит, с плодородием и зарождением жизни. Водная стихия символизировала очищение — как физических ран, так и духовных недугов. Орёл, земной представитель бога солнца, олицетворял храбрость.

"Беременная женщина подобна орлу своей храбростью", — добавил Хосе Эдуардо Контрерас Мартинес.

Датировка Кодекса Натталл (XIV-XV века) идеально совпадает с периодом появления этого образа в Тласкале. Это позволяет предположить, что сложные идеологические концепции были воплощены в керамике и настенной живописи региона непосредственно миштекскими художниками или идеологами, которые активно участвовали в религиозной и культурной жизни тлашкальтекского общества.

Культурный обмен вместо изоляции

Эти находки кардинально меняют наше понимание социальной структуры доиспанской Тласкалы. Четыре её главных владения — Тисатлан, Окотелулько, Киауистлан и Тепетикпак — по всей видимости, были открытыми сообществами, куда активно приглашались и где селились выходцы из других частей Мезоамерики.

В таких городах, как Тисатлан, иностранным жителям не просто разрешалось, но и поощрялось привносить элементы своего мировоззрения. Это была стратегическая цель: обновлять и укреплять общинную идентичность тлашкальтеков, интегрируя новые символы и нарративы в их собственную, постоянно развивающуюся культуру.

А что если…

Если бы не это сотрудничество, Тласкала могла бы не сохранить свою уникальность перед лицом внешних угроз. Вместо того чтобы быть застывшим в изоляции анклавом, тлашкальтекское общество оказалось динамичным и восприимчивым. Эта открытость, которая долгое время считалась слабостью, на деле оказалась источником силы. Она позволила установить устойчивые связи с народами долины Оахака, преодолевая географические и политические барьеры.

Три факта о миштекско-тлашкальтекских связях

Керамика типа кодекса, производившаяся в Тласкале, служила не просто утварью, но и своеобразной книгой, в которую запечатлевались сложные религиозные и космогонические концепции, понятные элите. Морская раковина, частый мотив в этих изображениях, была мощным символом плодородия и происхождения жизни, связывающим водную стихию с женским началом. Культурный обмен между миштеками и тлашкальтеками не был односторонним; это был диалог, в результате которого новые идеи приживались и трансформировались в уникальном культурном контексте Тласкалы.

Исторический контекст

Открытие миштекского влияния в Тласкале заставляет по-новому взглянуть на политическую карту Мезоамерики накануне испанского завоевания. Вместо изолированного и осаждённого города-государства мы видим активного участника межрегиональных культурных процессов. Тлашкальтеки не просто выживали в условиях предполагаемой блокады; они вели сложную дипломатическую игру, устанавливали стратегические союзы и целенаправленно заимствовали чужие культурные достижения для укрепления собственной идентичности. Это сотрудничество с народами Оахаки открывало пути для обмена не только товарами, но и, что важнее, знаниями — знаниями, которые были запечены в глине и нарисованы на стенах храмов, создавая сложный и многогранный образ доколумбовой цивилизации.