Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тушеная говядина с картофелем
Тушеная говядина с картофелем
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:34

Рыба, которая готовится сама: треска с овощами покоряет простотой и вкусом

Треска тушёная с овощами на сковороде сохраняет сочность рыбы

Если вы считаете, что приготовить ресторанное блюдо дома — это долго и сложно, этот рецепт докажет обратное. Нежная треска, тушёная с овощами и лёгким винным соусом, готовится всего за полчаса, но по вкусу напоминает изысканные блюда средиземноморской кухни.

Аромат чеснока, сладость помидоров и лёгкая солоноватая нотка оливок делают рыбу по-настоящему утончённой. Это блюдо идеально подойдёт для ужина — лёгкого, полезного и невероятно вкусного.

Почему треска — идеальный вариант

Треска — универсальная рыба: нежная, с низким содержанием жира, богатая белком и йодом. Она отлично впитывает ароматы соуса и специй, оставаясь при этом сочной и лёгкой. При правильном приготовлении филе буквально расслаивается на волокна.

Блюда из трески популярны в Скандинавии, Португалии и Италии — странах, где ценят простые, но гармоничные вкусы. И этот рецепт — именно из этой серии: минимум ингредиентов, максимум удовольствия.

Ингредиенты

  • треска (филе или тушка) — 800 г;

  • помидоры черри — 250 г;

  • оливки — 50 г;

  • маслины — 50 г;

  • белое сухое вино — 50 мл (можно заменить водой);

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • петрушка — 3 веточки;

  • соль и перец — по вкусу.

Совет: если вы не употребляете алкоголь, замените вино водой с чайной ложкой томатной пасты — получится насыщенный вкус без алкоголя.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Подготовьте рыбу.
    Если филе заморожено, разморозьте его при комнатной температуре и обсушите бумажными полотенцами. Посолите и поперчите с обеих сторон.

  2. Нарежьте ингредиенты.
    Лук нарежьте соломкой, чеснок мелко порубите, петрушку измельчите. Черри разрежьте пополам.

  3. Обжарьте основу.
    В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте лук и чеснок, обжарьте 2 минуты до появления аромата, затем переложите на тарелку, чтобы не подгорели.

  4. Обжарьте рыбу.
    В том же масле обжарьте кусочки трески 4-5 минут до лёгкой корочки. Аккуратно переверните и обжарьте ещё 3 минуты.

  5. Соедините ингредиенты.
    Верните лук и чеснок в сковороду, добавьте черри, вино, лимонный сок, оливки и маслины.

  6. Тушите.
    Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 10 минут. Рыба станет нежной, а соус — густым и ароматным.

  7. Подача.
    Снимите сковороду с огня, посыпьте свежей петрушкой и подавайте с рисом, булгуром или просто с ломтиком свежего хлеба.

"Главное — не переварить треску. Её нежная текстура требует минимального времени, чтобы остаться сочной", — напоминает шеф-повар Ирина Ковальчук.

Сравнение: тушёная треска vs жареная

Параметр Тушёная треска Жареная треска
Калорийность ниже, около 90 ккал выше, до 160 ккал
Текстура нежная, сочная плотная, хрустящая
Вкус мягкий, с ароматом овощей более яркий, поджаренный
Польза сохраняет витамины часть питательных веществ теряется
Подходит для диет и лёгких ужинов быстрой перекуски

Тушёная версия выигрывает по лёгкости и пользы, а богатый соус делает её универсальным блюдом для любого гарнира.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: готовить рыбу слишком долго.
    Последствие: треска становится сухой и ломкой.
    Альтернатива: тушить не более 10 минут.

  • Ошибка: класть оливки в начале.
    Последствие: они теряют вкус.
    Альтернатива: добавлять за 5 минут до готовности.

  • Ошибка: не обсушить рыбу.
    Последствие: вместо обжарки получится тушение в собственном соку.
    Альтернатива: обязательно удалить влагу перед жаркой.

  • Ошибка: не удалить кости.
    Последствие: испорчено впечатление от блюда.
    Альтернатива: использовать филе или тщательно очистить тушки.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Готовится за 30 минут Требует аккуратности при тушении
Низкая калорийность Нельзя пересушить
Полезный состав: витамины, омега-3 Лучше использовать свежую рыбу
Идеально для лёгкого ужина Аромат чеснока может показаться сильным

Совет: если хотите более густой соус, добавьте в конце чайную ложку томатной пасты и немного воды.

А что если…

…заменить треску на судака или хека? Получится не менее вкусно.
…добавить немного сливок в конце? Тогда блюдо приобретёт кремовую текстуру.
…использовать каперсы вместо оливок? Это придаст пикантную кислинку и сделает блюдо ближе к итальянскому стилю.

Мифы и правда

Миф 1. Рыба без панировки всегда разваливается.
Правда: если обсушить филе и обжарить в горячем масле, оно сохранит форму.

Миф 2. Вино делает вкус блюда алкогольным.
Правда: при нагреве спирт полностью испаряется, остаётся только аромат.

Миф 3. Тушёная рыба без сливочного масла невкусная.
Правда: оливковое масло и овощи дают достаточно насыщенности и глубины вкуса.

FAQ

Как выбрать треску?
Берите плотное филе без ледяной корки и запаха. Цвет должен быть белым или кремовым, без серого оттенка.

Можно ли готовить без вина?
Да, просто добавьте воду с лимонным соком и немного томатной пасты.

С чем подавать?
Лучше всего — с рисом, кускусом, отварным картофелем или овощами-гриль.

Можно ли приготовить заранее?
Да, блюдо прекрасно хранится до суток в холодильнике и даже становится вкуснее, если настоится в соусе.

Подходит ли для диеты?
Абсолютно: минимум жира, максимум белка и полезных элементов.

3 интересных факта

  1. В треске содержится витамин D в количестве, сравнимом с солнечным воздействием за 20 минут прогулки.

  2. В Португалии насчитывают более тысячи рецептов блюд из трески.

  3. Сочетание рыбы с вином и оливками впервые появилось в древнеримской кухне.

Исторический контекст

Рыба, тушёная с овощами, — одно из старейших блюд Средиземноморья. Моряки готовили её прямо на кораблях, сочетая свежий улов с томатами, чесноком и оливками. С годами рецепт адаптировался под домашние кухни: теперь достаточно одной сковороды, чтобы создать блюдо, которое пахнет морем и солнцем.

Сегодня треска с овощами — символ здорового питания и вкусового баланса, доказательство того, что простота и изысканность могут идти рука об руку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кабачки с рисом и фаршем в духовке получаются сочными и нежными сегодня в 1:17
Лёгкая запеканка: кабачки делают блюдо нежным, а рис — сытным

Сытная запеканка из кабачков, риса и мясного фарша под нежным соусом — лёгкое блюдо, которое готовится быстро, а вкусом радует всю семью.

Читать полностью » Пекарь Костас Даремас рассказал, как возродил старинный рецепт мустокулур сегодня в 0:27
Печенье, пережившее века: рецепт из Маркопуло снова покоряет мир

Старинная пекарня Daremas из Маркопуло делится секретом идеальных мустокулур — хрустящих греческих печений с ароматом сусла, специй и оливкового масла.

Читать полностью » Запеканка из картофеля с ветчиной и сыром готовится за 50 минут в духовке сегодня в 0:14
Сливки и сыр творят чудеса: эта запеканка становится ресторанным блюдом

Нежная запеканка из картофеля, ветчины и сыра под сливочным соусом — блюдо, которое объединяет комфорт домашней еды и изысканность ресторанной подачи.

Читать полностью » Запекание свинины в мультиварке сохраняет сочность мяса сегодня в 0:11
Домохозяйки в восторге: этот способ запекания мяса изменил их жизнь

Хотите, чтобы свинина получилась сочной, как в ресторане, но без лишних хлопот? Один верный способ в мультиварке справится с этим лучше любой духовки.

Читать полностью » Куриные ножки сохраняют сочность при любом способе готовки — от запекания до тушения вчера в 23:54
Золотистая корочка и домашний аромат: лучшие рецепты куриных ножек

Семь простых и аппетитных способов приготовить куриные ножки: из духовки, на сковороде, в тесте и даже с начинкой — для всей семьи и любого случая.

Читать полностью » Названы самые популярные десерты без выпечки: шоколадный мусс, панна котта и чизкейк вчера в 22:49
Ложка нежности: 4 десерта без выпечки, которые тают во рту

Быстрые, лёгкие и невероятно вкусные десерты без выпечки — от мусса до чизкейка. Узнайте, как приготовить их за считанные минуты и удивить гостей!

Читать полностью » Любимое блюдо Фаины Раневской: французская курица с орехами и черносливом по-домашнему вчера в 21:42
Жареный хлеб, фисташки и немного театра: гастрономические тайны Фаины Георгиевны

Фаина Раневская обожала простые, но душевные блюда. Одним из них была курица «Ля-пуль» — золотистая, ароматная и такая же харизматичная, как она сама.

Читать полностью » Креветки — низкокалорийный источник белка и универсальный продукт для любого блюда вчера в 20:38
Отварить, обжарить, запечь: как раскрыть вкус креветок по-новому

Креветки можно приготовить десятками способов — от классической варки до пикантного гриля. Мы выбрали 5 лучших рецептов, которые подойдут и для ужина, и для праздника.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Коста: короткошерстных собак достаточно мыть раз в 2–4 недели
Садоводство
Лаванда, базилик и чеснок создают природный барьер от насекомых
Спорт и фитнес
Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования
Садоводство
Учёные подтвердили: тимьян, душица и петрушка способны зимовать в открытом грунте
Культура и шоу-бизнес
Александр Гордон объяснил, почему не отказался от американского гражданства
Туризм
Листвянка - ворота к Байкалу: история, достопримечательности и туристические маршруты
Технологии
Xiaomi выпустит за пределами Китая только базовую модель Xiaomi 17 — без версий Pro и Pro Max
Спорт и фитнес
Национальный институт физической активности сообщил о пользе тренировок после 60 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet