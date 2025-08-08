Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с рыбой и авокадо
Салат с рыбой и авокадо
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:51

Простое блюдо, которое удивит даже гурманов: треска в неожиданном исполнении

Рецепт салата с треской, картофелем и яйцами

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью чем-то вкусным? Этот салат — идеальный вариант! Сочетание нежной трески, картофеля и яиц с майонезной заправкой делает его одновременно сытным и деликатным.

Ингредиенты

  • Филе трески (или другой белой рыбы) — 300 г
  • Картофель — 300 г
  • Куриные яйца — 3 шт. (или 6 перепелиных)
  • Морковь — 2 шт.
  • Майонез (или греческий йогурт) — 3 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Черный перец горошком — 3 шт.
  • Душистый перец — 2 шт.
  • Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Треску можно отварить (20 минут в подсоленной воде с лавровым листом и перцем) или запечь. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и разделите на белки и желтки. Картофель и морковь отварите в кожуре, затем очистите и натрите.

Установите на тарелку кулинарное кольцо (диаметр ~15 см). Первый слой: тертый картофель + майонез. Второй слой: разобранная на волокна треска + майонез. Третий слой: тертая морковь + майонез. Четвертый слой: выложите отдельно тертые белки и желтки в виде полос.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1 час. Украсьте фигурно нарезанной морковью и зеленью.

Совет: можно заменить вареную морковь на жареную с луком для более насыщенного вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить плов с курицей: советы по выбору риса и специй сегодня в 8:39

Готовлю этот плов на ужин — и всегда просят добавки: простой рецепт с барбарисом и чесноком

Ароматный плов с курицей в казане — просто, вкусно и без лишних хлопот! Узнайте секрет идеального риса и сочного мяса.

Читать полностью » Грузинский салат Тбилиси: ингредиенты и способ приготовления от кулинарных экспертов сегодня в 8:31

Грузинская кухня у вас дома: готовим сытный салат с говядиной и фасолью за 15 минут

Яркий и сытный салат "Тбилиси" с говядиной, фасолью и грецкими орехами — без майонеза, но с потрясающим вкусом. Узнай, как приготовить этот грузинский шедевр!

Читать полностью » Правила приготовления стейка Рибай: почему важно дать мясу отдохнуть перед жаркой сегодня в 7:37

Стейк Рибай за 30 минут: нежное мясо, которое тает во рту

Хотите идеальный стейк Рибай? Секрет — в мраморной говядине Black Angus и правильной обжарке. Узнайте, как добиться сочности и румяной корочки!

Читать полностью » Рецепт трески в кляре с молоком и мукой: пошаговый способ приготовления сегодня в 7:23

Добавляю в кляр один секретный ингредиент — и рыба тает во рту: рецепт, который просят все гости

Хрустящая треска в кляре — простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Сочное филе под золотистой корочкой: секрет идеального кляра и тонкости жарки.

Читать полностью » Классический рецепт горячего алкогольного пунша с ромом и пряностями сегодня в 6:34

Горячий пунш за 15 минут — согревает лучше чая и поднимает настроение

Горячий алкогольный пунш — идеальный напиток для холодных вечеров. Узнайте, как приготовить его по классическому рецепту с ромом, чаем и пряностями. Согревающий, ароматный и просто вкусный!

Читать полностью » Рецепт форели в сливочном соусе: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 6:15

Ужин за 30 минут: как приготовить шикарную форель в сливках для всей семьи

Изысканная форель в сливочно-сырном соусе — ресторанный вкус без сложностей! Простой рецепт с пошаговыми фото. Удивите близких нежным блюдом за час.

Читать полностью » Рецепт муссового пирожного с ягодами: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 5:28

Секрет идеального мусса: всего 5 ингредиентов и холодильник — получается шикарно

Узнайте, как приготовить невероятно красивое и вкусное муссовое пирожное с ягодами. Этот десерт станет настоящим украшением любого праздника!

Читать полностью » Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления сегодня в 5:12

3 ингредиента и 20 минут — вот и всё, что нужно для идеальных роллов без рыбы

Роллы с огурцом — свежий и лёгкий вариант японской кухни. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат — невероятно вкусно! Попробуйте приготовить сегодня.

Читать полностью »

Новости
Мир

Орбан предложил саммит ЕС и России после переговоров Путина с Трампом
Наука и технологии

Что происходит с вулканами, когда тает лед: раскрыта шокирующая правда
Дом

Столешница пошла волнами: я не стал менять её целиком, а использовал секретный прием
Авто и мото

Россиянин взял в каршеринг Baic X55 и описал фразой «сделали красиво, но неудобно»
Культура и шоу-бизнес

Сваха Роза Сябитова рекомендовала Паулине Андреевой полтора года воздержаться от новых отношений
Авто и мото

Цены на ремонт и автомойку в России растут: что именно подорожало и почему
Красота и здоровье

Гинеколог Мария Ростова: как миома матки влияет на шанс забеременеть и способы лечения
Питомцы

Ученые выяснили, что собаки понимают более 250 слов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru