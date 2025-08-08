Простое блюдо, которое удивит даже гурманов: треска в неожиданном исполнении

Хотите удивить гостей или просто порадовать семью чем-то вкусным? Этот салат — идеальный вариант! Сочетание нежной трески, картофеля и яиц с майонезной заправкой делает его одновременно сытным и деликатным.

Ингредиенты

Филе трески (или другой белой рыбы) — 300 г

Картофель — 300 г

Куриные яйца — 3 шт. (или 6 перепелиных)

Морковь — 2 шт.

Майонез (или греческий йогурт) — 3 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Черный перец горошком — 3 шт.

Душистый перец — 2 шт.

Соль — по вкусу

Пошаговый рецепт

Треску можно отварить (20 минут в подсоленной воде с лавровым листом и перцем) или запечь. Яйца сварите вкрутую, охладите, очистите и разделите на белки и желтки. Картофель и морковь отварите в кожуре, затем очистите и натрите.

Установите на тарелку кулинарное кольцо (диаметр ~15 см). Первый слой: тертый картофель + майонез. Второй слой: разобранная на волокна треска + майонез. Третий слой: тертая морковь + майонез. Четвертый слой: выложите отдельно тертые белки и желтки в виде полос.

Дайте салату пропитаться в холодильнике 1 час. Украсьте фигурно нарезанной морковью и зеленью.

Совет: можно заменить вареную морковь на жареную с луком для более насыщенного вкуса.