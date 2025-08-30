Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пирожки с печенью трески и картофелем
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:45

Кожа сияет, волосы блестят: печень трески – ваш личный косметолог из глубин моря, результат вас поразит

Печень трески – кладезь витаминов: как правильно употреблять для максимальной пользы

Печень трески давно занимает особое место в рационе не только любителей морепродуктов, но и тех, кто внимательно следит за своим здоровьем. Этот продукт нередко называют суперфудом: он сочетает в себе насыщенный вкус и высокую концентрацию полезных веществ, которые сложно восполнить другими продуктами.

Чем ценна печень трески

В её составе содержатся жирорастворимые витамины A и D, витамины группы B, а также омега-3 жирные кислоты. Такой набор делает печень трески настоящим природным комплексом для поддержания здоровья сердца, сосудов, иммунитета и нервной системы.

"Витамин А необходим для иммунной системы, для обновления тканей кожи и слизистых, потому что именно слизистые являются первым барьером для вирусов", — подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина.

Витамин D играет особую роль в поддержании костной ткани и снижении риска переломов, а также необходим для нормальной работы сердца и сосудов. Недостаток этого витамина — распространённая проблема, особенно в странах с коротким световым днём. Одна баночка печени трески способна восполнить суточную потребность семьи в этом элементе.

Омега-3 и витамины группы B

Жирные кислоты омега-3, которыми так богата печень трески, снижают риск развития онкологических и дегенеративных заболеваний, а также помогают контролировать уровень холестерина. Они оказывают противовоспалительное действие, поддерживают когнитивные функции и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Не менее важны и витамины группы B. Они отвечают за правильную работу нервной системы, участвуют в обмене веществ, улучшают состояние кожи и волос. Витамин В12 особенно ценен для людей пожилого возраста, так как способствует профилактике анемии и снижает возрастные когнитивные нарушения.

Как правильно употреблять

Печень трески имеет довольно высокую жирность, поэтому есть её лучше в умеренных количествах. Специалисты советуют сочетать этот продукт с зелёными овощами — так вкус становится мягче, а усвоение полезных веществ улучшается. Оптимальная порция — 1-2 раза в неделю.

Важно помнить, что из-за высокого содержания жиров и калорий печень трески стоит осторожно включать в рацион людям с заболеваниями печени, желчного пузыря или проблемами с лишним весом.

Печень трески — это не только деликатес, но и продукт с мощным оздоровительным потенциалом. При правильном употреблении она помогает укрепить иммунитет, поддержать сердце и сосуды, улучшить состояние кожи и нервной системы.

