Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Свеча и чай
Свеча и чай
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Новый тренд в дизайне: стиль кокон, который привнёс в дома тепло и безопасность

Эксперты рассказали о тенденции 2025 года: стиль кокон для уединённого и безопасного пространства

В 2025 году в мире дизайна интерьера появилась новая тенденция — стиль "кокон", который стал символом безопасности, уюта и спокойствия. Этот тренд зародился в общественных пространствах, таких как кафе и рестораны, но постепенно проник и в частные интерьеры.

Особенности стиля "кокон"

Стиль "кокон" — это обволакивающее пространство, которое способствует расслаблению. Его ключевая особенность — мягкость и отсутствие резких углов. Основной акцент сделан на тёплых и уютных элементах.

Цветовая палитра

В 2025 году дизайнеры выбирают монохромные и приглушённые пастельные оттенки, такие как светлые серые, бежевые, розовые или персиковые. Стены, потолок и даже пол могут быть выкрашены в один цвет, создавая эффект, как будто человек окружён "скорлупой". Это обеспечивает ощущение уединённости и уюта.

Минимальный декор

Интерьеры в стиле "кокон" отличаются отсутствием ярких и кричащих предметов. Вместо пёстрых картин или громоздкой мебели используются плавные формы и приглушённые цвета. В декоре часто присутствуют мотивы природы, например, изображения колосков, которые ассоциируются с теплом и природной гармонией.

Натуральные материалы

Использование натуральных материалов, таких как лён, хлопок, рогожка и ротанг, помогает создать атмосферу близости к природе. Важным элементом стиля является сохранение природных изъянов в материалах: сучков на дереве или прожилок в камне. Такой подход подчеркивает естественную красоту и органичность пространства.

Мягкое, многослойное освещение

Освещение в интерьерах "кокон" играет важную роль. Вместо ярких ламп или холодных светильников выбираются тёплые, рассеянные источники света, создающие атмосферу уюта и расслабления. В качестве осветительных приборов часто используются плетёные абажуры или мягкие, акцентные элементы, которые подчёркивают текстуры и глубину помещения.

Главная идея стиля

Главная цель стиля "кокон" — создать пространство, в котором человек чувствует себя в безопасности и комфорте. Это ответ на желание людей найти укромное место для отдыха в мире, полном шума и стресса. Такой интерьер помогает "выключиться" и насладиться уютом и теплом своего дома.

"Никакие кинотеатры, клубы или рестораны не заменят тот комфорт, который человек испытывает в стенах своего жилища", — говорит декоратор Алина Князева.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как создать дофаминовый интерьер: советы дизайнера Анны Ребровой для радости и вдохновения сегодня в 15:12

Пространство, которое радует глаз и сердце: элементы декора, стимулирующие счастье

Дофаминовый декор — это не только способ сделать дом ярким, но и повысить настроение. Используя яркие цвета и интересные формы, можно легко создать атмосферу счастья и вдохновения.

Читать полностью » Практические рекомендации по пересадке комнатных растений в осенний сезон сегодня в 14:46

Тайна осеннего ухода: почему пересадка подготовит ваши растения к зиме

Осенняя пересадка растений помогает подготовить их к зиме и укрепить корневую систему. Разбираем, когда стоит пересаживать и зачем это делать.

Читать полностью » Методы защиты комнатных растений от сухого воздуха отопительного сезона сегодня в 13:44

Тайна цветоводов: как сохранить листья свежими во время отопительного сезона

Зимой воздух в квартирах становится сухим из-за батарей. Рассказываем, как помочь растениям пережить отопительный сезон и сохранить их здоровыми.

Читать полностью » Подготовка комнатных растений к осеннему сезону в квартире сегодня в 12:42

Эти хитрости помогут комнатным растениям пережить осень без потерь

Осень приносит меньше света и тепла, и растениям нужно помочь адаптироваться. Рассказываем, как подготовить домашнюю зелень к новому сезону.

Читать полностью » ТОП-7 кухонных гаджетов, которые значительно сокращают время готовки сегодня в 11:55

Соседи ахнули: готовить стало намного приятнее благодаря этим гаджетам

Современные гаджеты помогают готовить быстрее и проще. Мы собрали семь устройств, которые реально экономят часы на кухне и делают процесс комфортным.

Читать полностью » Освещение для комнатных растений: лампы для дома сегодня в 11:41

Тайна розового света: как лампы помогают в выращивании комнатных растений

Освещение — ключ к здоровью комнатных растений. Рассказываем, какие лампы выбрать для квартиры и как правильно организовать подсветку дома.

Читать полностью » Современные лампы для выращивания зелени дома круглый год сегодня в 10:38

Современные лампы заставят зелень расти быстрее, чем вы думаете

Правильная подсветка помогает выращивать зелень дома круглый год. Разбираем, какие лампы выбрать и как организовать освещение в квартире.

Читать полностью » Выращивание пряных трав на подоконнике как кулинарный эксперимент сегодня в 9:34

Соседи ахнут, когда вы достанете свежий базилик прямо с подоконника

Пряные травы на подоконнике — это не только зелёный декор, но и свежий вкус на кухне. Рассказываем, какие травы выращивать и как их использовать.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Космическое выветривание окрашивает астероиды Бенну и Рюгу — JAXA
Спорт и фитнес

Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник
Красота и здоровье

Учёные предупредили: нагрев пластиковых бутылок с водой приводит к выделению микропластика
ПФО

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь
Туризм

В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах
Питомцы

Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона
Садоводство

Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки
Спорт и фитнес

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet