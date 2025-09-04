Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:17

Витамины против маркетинга: где заканчивается миф о кокосовом молоке

Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США

Популярность растительных альтернатив молочным продуктам в последние годы заметно выросла. Среди них особое место занимает кокосовое молоко, которое активно рекламируется как полезный и модный продукт. Однако специалисты подчеркивают, что подобные тренды нередко формируются не только из-за реальных преимуществ, но и благодаря продуманному маркетингу.

Маркетинговая сторона

"Это специфический маркетинг, который берет начало в США, подается как агрессивная рекламная кампания, а потом доходит до России", — пояснил кандидат медицинских наук и врач-диетолог Андрей Бобровский.

Он отметил, что переход от коровьего молока к кокосовому следует типичной модели продвижения продуктов в пищевой индустрии. Сначала идея получает широкое распространение за рубежом, а затем становится трендом и в России.

Реальная польза

Несмотря на маркетинговые уловки, кокосовое молоко действительно обладает ценными свойствами. В его составе присутствуют среднецепочечные жирные кислоты, которые легко усваиваются и быстро превращаются в энергию.

Особое значение имеет лауриновая кислота. Она укрепляет иммунитет, а также проявляет антибактериальные свойства, помогая организму справляться с инфекциями.

Богатый состав

Кокосовое молоко содержит целый комплекс витаминов и микроэлементов:
• витамины B, C и E;
• фолиевую кислоту;
• железо, кальций, магний и натрий.

Такой набор делает продукт достойным дополнением к рациону.

Итог

Кокосовое молоко нельзя назвать универсальной заменой традиционного молока, однако оно действительно может приносить пользу организму. Эксперты подчеркивают: важно относиться к подобным трендам с осторожностью, отделяя рекламные обещания от реальных свойств продукта.

