После тренировки кокосовая вода может не спасти от обезвоживания

Многие привыкли считать кокосовую воду идеальным напитком после тренировки: натуральный состав, минералы и лёгкий вкус будто созданы для восстановления сил. Но, как отмечают диетологи, её польза для гидратации сильно преувеличена.

Что в составе кокосовой воды

В отличие от обычной воды, кокосовая действительно содержит электролиты — калий, магний, немного натрия и другие минералы. Они помогают организму удерживать жидкость и восстанавливаться после нагрузки. Именно поэтому напиток обрёл популярность как "натуральный изотоник".

Однако, как объясняет диетолог Анфия Леви, кокосовая вода не может считаться полноценным источником электролитов. Главный её минус — крайне низкое содержание натрия. В одном стакане содержится около 470 мг калия и всего 30 мг натрия.

Почему важен натрий

При потоотделении организм теряет прежде всего натрий. Этот минерал отвечает за движение воды внутрь и наружу клеток, поддерживает баланс жидкостей, предотвращает обезвоживание и участвует в работе нервной системы. Недостаток натрия делает кокосовую воду неэффективной для полноценного восстановления после интенсивной тренировки.

Как "улучшить" кокосовую воду

Тем, кто не хочет отказываться от любимого напитка, эксперты советуют простой способ: добавить щепотку поваренной соли. Так можно восполнить недостающее количество натрия. Другой вариант — смешать кокосовую воду с фруктовым соком, водой и солью, получив домашний аналог спортивного напитка.

Альтернативы

Коммерческие спортивные напитки, например Gatorade или Pedialyte, содержат гораздо больше натрия (от 230 до 490 мг на порцию), плюс калий, магний и углеводы. Последние помогают быстрее усваивать электролиты и ускоряют восстановление после тренировки. На фоне таких показателей кокосовая вода выглядит скромно.

Когда электролиты действительно нужны

Специалисты подчёркивают: если вы не занимаетесь длительными интенсивными тренировками, не живёте в жарком климате и не восстанавливаетесь после болезни, то потребности в дополнительных электролитах у организма нет. В повседневной жизни их вполне достаточно поступает с обычной едой и водой.

Итог

Кокосовая вода — приятный и полезный напиток, но считать её полноценным средством для восполнения электролитов не стоит. Если речь идёт о серьёзных нагрузках или жаре, лучше выбирать напитки с высоким содержанием натрия или дополнительно обогащать кокосовую воду солью.