Вкусно, но опасно: кому категорически нельзя кокосовое молоко
Сегодня кокосовое молоко стало привычной альтернативой коровьему: его добавляют в кофе, используют в соусах, десертах и других блюдах. Но, как предупреждает диетолог Андрей Бобровский, этот напиток подходит не всем.
Когда кокосовое молоко под запретом
Существуют состояния, при которых продукт противопоказан:
-
аллергия на кокос (вплоть до анафилактического шока);
-
индивидуальная непереносимость.
Кроме того, ограничить употребление кокосового молока стоит при:
-
атеросклерозе и высоком уровне холестерина;
-
заболеваниях ЖКТ;
-
подагре;
-
склонности к мигреням.
Важные нюансы
"Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано потребление", — отметил Бобровский в интервью "Радио 1".
По словам врача, кокосовое молоко нельзя считать абсолютно безобидным. В нём много насыщенных жиров, а также высокая калорийность, что делает напиток небезопасным для людей с определёнными проблемами здоровья.
Вывод
Перед тем как заменить коровье молоко растительным, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Для одних кокосовое молоко станет вкусным дополнением к рациону, для других — риском для здоровья.
