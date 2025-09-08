Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 22:04

Вкусно, но опасно: кому категорически нельзя кокосовое молоко

Диетолог Бобровский назвал противопоказания к употреблению кокосового молока

Сегодня кокосовое молоко стало привычной альтернативой коровьему: его добавляют в кофе, используют в соусах, десертах и других блюдах. Но, как предупреждает диетолог Андрей Бобровский, этот напиток подходит не всем.

Когда кокосовое молоко под запретом

Существуют состояния, при которых продукт противопоказан:

  • аллергия на кокос (вплоть до анафилактического шока);

  • индивидуальная непереносимость.

Кроме того, ограничить употребление кокосового молока стоит при:

  • атеросклерозе и высоком уровне холестерина;

  • заболеваниях ЖКТ;

  • подагре;

  • склонности к мигреням.

Важные нюансы

"Иногда говорят, что при избыточном весе противопоказано потребление", — отметил Бобровский в интервью "Радио 1".

По словам врача, кокосовое молоко нельзя считать абсолютно безобидным. В нём много насыщенных жиров, а также высокая калорийность, что делает напиток небезопасным для людей с определёнными проблемами здоровья.

Вывод

Перед тем как заменить коровье молоко растительным, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Для одних кокосовое молоко станет вкусным дополнением к рациону, для других — риском для здоровья.

