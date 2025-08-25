Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шоколадные кокосовые шарики
© commons.wikimedia.org by Stefan w~commonswiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:12

Смешайте йогурт, мёд и кокосовую стружку — результат удивит всю семью

Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки

Они мягкие, нежные и не требуют долгого приготовления. Кокосовые шарики с йогуртовой основой можно приготовить всего за несколько минут, а результат приятно удивит и взрослых, и детей.

Чем они хороши

Это лакомство готовится без выпечки и варки. Всего три ингредиента — и у вас на столе освежающий десерт или лёгкий перекус без рафинированного сахара. Приготовить можно сразу большую порцию и хранить в холодильнике или морозильнике.

Ингредиенты

  • Кокосовая стружка — лучше брать мелко натёртую и несладкую: она лучше связывается и даёт нежную текстуру.
  • Греческий йогурт — нужен густой и из цельного молока. Обезжиренный йогурт слишком жидкий и не даст шарикам застыть.
  • Мёд — работает как натуральный подсластитель и помогает смеси держать форму.

Как приготовить

  1. Смешайте йогурт, кокосовую стружку и мёд до густой массы.
  2. Ложкой для печенья или чайной ложкой берите небольшие порции и формируйте шарики.
  3. Обваляйте заготовки в кокосовой стружке.
  4. Уберите в холодильник, чтобы десерт застыл.

Готовые шарики получаются мягкими и кремовыми. По вкусу они напоминают кокосовые трюфели или нежную начинку шоколадных батончиков, но без лишнего сахара.

Советы для идеального результата

  • Используйте максимально мелкую кокосовую стружку — так шарики будут держать форму лучше.
  • Обязательно берите густой йогурт с высоким содержанием белка — именно он отвечает за плотность и стабильность десерта.

Эти кокосовые шарики можно смело назвать полезной альтернативой привычным сладостям: готовятся быстро, а удовольствия приносят не меньше.

