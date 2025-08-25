Смешайте йогурт, мёд и кокосовую стружку — результат удивит всю семью
Они мягкие, нежные и не требуют долгого приготовления. Кокосовые шарики с йогуртовой основой можно приготовить всего за несколько минут, а результат приятно удивит и взрослых, и детей.
Чем они хороши
Это лакомство готовится без выпечки и варки. Всего три ингредиента — и у вас на столе освежающий десерт или лёгкий перекус без рафинированного сахара. Приготовить можно сразу большую порцию и хранить в холодильнике или морозильнике.
Ингредиенты
- Кокосовая стружка — лучше брать мелко натёртую и несладкую: она лучше связывается и даёт нежную текстуру.
- Греческий йогурт — нужен густой и из цельного молока. Обезжиренный йогурт слишком жидкий и не даст шарикам застыть.
- Мёд — работает как натуральный подсластитель и помогает смеси держать форму.
Как приготовить
- Смешайте йогурт, кокосовую стружку и мёд до густой массы.
- Ложкой для печенья или чайной ложкой берите небольшие порции и формируйте шарики.
- Обваляйте заготовки в кокосовой стружке.
- Уберите в холодильник, чтобы десерт застыл.
Готовые шарики получаются мягкими и кремовыми. По вкусу они напоминают кокосовые трюфели или нежную начинку шоколадных батончиков, но без лишнего сахара.
Советы для идеального результата
- Используйте максимально мелкую кокосовую стружку — так шарики будут держать форму лучше.
- Обязательно берите густой йогурт с высоким содержанием белка — именно он отвечает за плотность и стабильность десерта.
Эти кокосовые шарики можно смело назвать полезной альтернативой привычным сладостям: готовятся быстро, а удовольствия приносят не меньше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru