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Торт с кокосовой стружкой
Торт с кокосовой стружкой
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Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:42

Секреты кулинарного шедевра: почему именно кокосовый торт покоряет сердца

Как приготовить кокосовый торт в домашних условиях — рекомендации кулинаров

Вы когда-нибудь пробовали торт, который бы одновременно был легким и насыщенным? Торт с кокосовой стружкой — это именно тот десерт, который способен покорить сердца даже самых взыскательных сладкоежек. Мягкий бисквит, пропитанный ароматным сиропом, в сочетании с нежным сливочно-кокосовым кремом — это идеальный выбор для уютных встреч с друзьями или особых событий.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 90 г
  • Пшеничная мука — 80 г
  • Кокосовая стружка — 10 г
  • Сливки (жирные, 33%) — 190 г
  • Сливочный сыр — 380 г
  • Сгущенное молоко — 190 г
  • Кокосовая стружка — 35 г
  • Вода — 60 мл
  • Сахар — 60 г
  • Кокосовая стружка — 20 г (по желанию)

Пошаговое приготовление

Все компоненты должны быть комнатной температуры. Отделите белки от желтков: Убедитесь, что в белки не попал желток, иначе они не взобьются.

Смешайте желтки с 60 г сахара до получения светлой массы. В чистой и сухой емкости взбейте белки до легкой пены, постепенно добавляя оставшиеся 30 г сахара. Аккуратно введите половину белковой массы в желтковую, затем добавьте просеянную муку и кокосовую стружку.

Переложите тесто в форму и выпекайте при 180°C около 35 минут. Соедините воду и сахар, доведите до кипения и остудите. Взбейте сливочный сыр, добавьте сгущенное молоко и кокосовую стружку. Взбейте сливки до устойчивой массы и аккуратно вмешайте их в крем.

Убедитесь, что бисквит остыл, затем разрежьте его на три коржа. Каждый корж обильно пропитайте сиропом. Нанесите крем на каждый корж, а также на верх и бока торта. Уберите торт в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

Перед подачей украсьте торт по желанию. Наслаждайтесь нежным вкусом и ароматом.

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