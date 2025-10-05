Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Какао
Какао
© commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:31

Осень началась — пора варить какао: врачи подтвердили его неожиданный эффект

ВОЗ: продукты с антиоксидантами, включая какао, снижают риск деменции

Осень — время, когда особенно хочется тепла и уюта. Листья под ногами шуршат, за окном моросит дождь, а дома приятно пахнет какао. Этот напиток способен не только поднять настроение, но и поддержать здоровье мозга и сердца. Современные исследования подтверждают: какао — не просто лакомство, а полезный ритуал, который стоит ввести в осеннее меню.

Напиток, который защищает память

Сегодня деменция — одно из самых тревожных заболеваний старшего возраста. По данным Всемирной организации здравоохранения, с этой проблемой живут около 55 миллионов человек. Учёные называют её "эпидемией XXI века": болезнь постепенно разрушает нейронные связи, делая человека зависимым от помощи окружающих.

Однако существует способ снизить риск — и он куда приятнее лекарств. В эфире программы "О самом главном" эксперты напомнили, что продукты с высоким содержанием антиоксидантов способны замедлять процессы воспаления в организме. Среди них — натуральное какао.

Почему какао лучше кофе

Многие привыкли начинать утро с чашки кофе. Но какао — мягкая альтернатива, особенно для тех, кому противопоказан кофеин. Напиток бодрит, но не вызывает сердцебиения, а его эффект длится дольше и спокойнее. Всё дело в теобромине — природном стимуляторе, который действует мягче, чем кофеин, и при этом улучшает концентрацию и настроение.

Кроме того, какао стимулирует выработку серотонина и дофамина — гормонов радости. Поэтому чашка горячего какао в хмурый день — не просто удовольствие, а способ помочь нервной системе справиться со стрессом.

Польза для сердца и сосудов

Флавоноиды, содержащиеся в какао, известны способностью укреплять стенки сосудов и улучшать кровоток. Эти вещества помогают регулировать артериальное давление и защищают сердце от перегрузок. В умеренных количествах какао снижает риск инсульта и ишемической болезни.

Если добавить немного тёмного шоколада, эффект усилится: чем выше процент какао-бобов, тем больше антиоксидантов и пользы. Но важно помнить о мере — избыточное количество сахара способно свести пользу на нет.

Советы шаг за шагом: как приготовить полезное какао

  1. Выбирайте натуральный продукт. Настоящее какао-порошок содержит только измельчённые зёрна какао без добавления сахара, ароматизаторов и сухого молока.

  2. Разводите правильно. Сначала смешайте порошок с несколькими ложками горячей воды до состояния пасты.

  3. Нагрейте молоко. Лучше использовать молоко 2,5-3,2% жирности или растительное — овсяное, кокосовое, миндальное.

  4. Соедините ингредиенты. Влейте разведённое какао в тёплое молоко, энергично помешивая венчиком.

  5. Добавьте специи. Щепотка корицы, ванили или кайенского перца сделает вкус насыщеннее, а аромат уютнее.

Такой напиток не только вкусен, но и помогает организму мягко проснуться или расслабиться перед сном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать готовые "какао-напитки" в пакетиках.
    Последствие: в составе часто присутствуют сахар, ароматизаторы и пальмовое масло — пользы минимум.
    Альтернатива: выбирайте какао-порошок без добавок, а сладость регулируйте мёдом или сиропом топинамбура.

  • Ошибка: кипятить напиток.
    Последствие: при высокой температуре разрушаются антиоксиданты и витамины группы B.
    Альтернатива: не доводите до кипения, держите на слабом огне и сразу снимайте, как только появится пена.

  • Ошибка: пить на голодный желудок.
    Последствие: какао стимулирует выработку желудочного сока, может вызвать дискомфорт.
    Альтернатива: сочетайте с завтраком или перекусом — овсянкой, творогом или цельнозерновыми тостами.

А что если пить какао каждый день?

Умеренное употребление — до двух чашек в день — безопасно и даже полезно. Организм получает дозу антиоксидантов, а настроение стабилизируется. Главное — не превращать напиток в десерт с избытком сахара или сливок. Если хочется сладости, можно добавить кусочек горького шоколада или чайную ложку мёда.

Плюсы и минусы напитка

Плюсы Минусы
Богат антиоксидантами и магнием Может повышать уровень сахара при избытке подсластителей
Поддерживает работу сердца и мозга Аллергикам и людям с непереносимостью лактозы нужно выбирать альтернативное молоко
Улучшает настроение и снижает стресс При чрезмерном употреблении возможна бессонница
Способствует нормализации давления Натуральный порошок стоит дороже готовых смесей
Подходит детям и взрослым Требует правильного приготовления для сохранения пользы

FAQ: о какао без мифов

Какое какао выбрать — алкализованное или натуральное?
Натуральное полезнее: в нём сохраняется больше флавоноидов. Алкализованное (с добавлением щёлочи) имеет мягкий вкус, но часть антиоксидантов теряется.

Можно ли пить какао на ночь?
Да, если без сахара и на растительном молоке. Напиток расслабляет и помогает уснуть, особенно с добавлением корицы или мускатного ореха.

Что лучше — какао или кофе?
Для сердечно-сосудистой системы и нервов какао безопаснее. Оно даёт энергию, но не вызывает резких скачков давления.

Мифы и правда

  • Миф: какао вызывает ожирение.
    Правда: вреден не порошок, а избыток сахара и сливок. Сам по себе напиток низкокалориен.

  • Миф: полезно только горячее какао.
    Правда: холодный вариант на растительном молоке сохраняет антиоксиданты не хуже.

  • Миф: какао противопоказано детям.
    Правда: маленьким детям не стоит давать крепкий напиток, но слабый какао с молоком безопасен с трёх лет.

3 интересных факта о какао

  1. Ацтеки называли какао "пищей богов" и использовали бобы как деньги.

  2. В какао больше магния, чем в орехах или овсянке. Этот элемент отвечает за спокойствие и устойчивость к стрессу.

  3. В XIX веке врачи прописывали какао больным анемией и усталостью — как природный тонизирующий напиток.

Исторический контекст

Первые упоминания о напитке из какао-бобов появились более трёх тысяч лет назад в Центральной Америке. Европейцы познакомились с ним в XVI веке, а спустя столетие какао стало популярным среди знати. В России этот напиток начали активно употреблять в XIX веке — его считали полезным для нервной системы и рекомендовали людям с умственными нагрузками.

