Какао-кейк в кружке
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:00

Какао оказалось сильнее таблеток: как напиток снижает риск старения

Исследование COSMOS: экстракт какао снизил смертность от сердечно-сосудистых болезней на 27%

С возрастом организм сталкивается с повышенным уровнем воспаления, что напрямую связано с сердечно-сосудистыми болезнями и риском преждевременного старения. Новые данные международного проекта COSMOS показали: добавки с экстрактом какао способны уменьшать один из ключевых маркеров воспаления — hsCRP. Это открытие связывает пользу флаванолов с поддержанием здоровья сердца и активным долголетием.

Почему именно какао?

Флаванолы — это особые растительные соединения, которыми богаты какао-бобы, а также ягоды, виноград и зелёный чай. Они известны своим антиоксидантным и противовоспалительным действием. На протяжении последних лет учёные наблюдали снижение маркеров воспаления у людей, регулярно употреблявших продукты с высоким содержанием флаванолов. Однако до недавнего времени доказательная база оставалась ограниченной.

Дизайн исследования COSMOS

С 2014 по 2020 год Brigham and Women's Hospital провела одно из крупнейших исследований в своей области — в нём участвовали более 21 тысяч человек старше 60 лет. Участники на протяжении нескольких лет ежедневно принимали экстракт какао либо плацебо.

"Наш интерес к экстракту какао и воспалению начался на основе снижения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с какао", — сказал заместитель директора отдела профилактической медицины Говард Сессо.

Результаты оказались многообещающими: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 27% среди тех, кто получал экстракт.

Биомаркеры и ключевые выводы

В последующем анализе 598 участников учёные сосредоточились на пяти биомаркерах воспаления. Наибольшие изменения были отмечены у hsCRP, уровень которого снижался на 8,4% в год по сравнению с плацебо. Другие показатели оставались стабильными либо демонстрировали умеренные колебания.

"Интересно, что мы также наблюдали увеличение интерферона-γ, что открывает новые вопросы для будущих исследований", — отметил директор Института профилактики Джорджии Янбин Донг.

Сравнение: экстракт какао и другие источники флаванолов

Источник

Основные соединения

Потенциальный эффект

Экстракт какао

Флаванолы (эпикатехины)

Снижение hsCRP, поддержка сосудов

Зелёный чай

Катехины

Антиоксидантный эффект, тонус сосудов

Виноград и вино

Ресвератрол

Поддержка сердца, влияние на обмен веществ

Ягоды

Антоцианы

Защита от окислительного стресса

Советы шаг за шагом: как включить флаванолы в рацион

  1. Используйте какао-порошок без добавленного сахара в напитках или выпечке.
  2. Добавляйте ягоды (чернику, малину, ежевику) в утреннюю овсянку или смузи.
  3. Заваривайте зелёный чай — это альтернатива кофе с мягким стимулирующим эффектом.
  4. Выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%.
  5. Рассмотрите добавки с экстрактом какао, но только после консультации с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Употреблять сладкий молочный шоколад в надежде на пользу.
    → Последствие: Избыточный сахар сводит на нет полезное действие.
    → Альтернатива: Тёмный шоколад с высоким содержанием какао.
  • Ошибка: Заменять полноценное питание одной добавкой.
    → Последствие: Недостаток витаминов и минералов.
    → Альтернатива: Сбалансированная диета с фруктами, овощами и цельными злаками.
  • Ошибка: Самостоятельно назначать большие дозы биодобавок.
    → Последствие: Возможные побочные эффекты и нагрузка на печень.
    → Альтернатива: Консультация с врачом и подбор безопасной дозировки.

А что если…

А что если включать экстракт какао в схемы профилактики возрастных заболеваний? Исследования только приближают нас к ответу. Уже сегодня ясно: растительные продукты с флаванолами могут стать частью здорового образа жизни, помогая снизить воспаление.

Плюсы и минусы экстракта какао

Плюсы

Минусы

Снижение hsCRP — маркера воспаления

Не заменяет здоровый образ жизни

Возможное снижение смертности от сердечно-сосудистых болезней

Требуются долгосрочные исследования

Доступен в виде добавок и продуктов

Разный уровень флаванолов в зависимости от производства

FAQ

Как выбрать добавку с экстрактом какао?
Обращайте внимание на содержание флаванолов и выбирайте продукты от проверенных производителей.

Сколько стоит курс добавок?
Цена зависит от бренда и концентрации, в среднем от 20 до 50 долларов в месяц.

Что лучше — добавка или натуральные продукты?
Добавки стандартизированы по содержанию флаванолов, но полноценное питание с какао, ягодами и зелёным чаем даёт более широкий спектр пользы.

Мифы и правда

  • Миф: любой шоколад полезен для сердца.
    Правда: только тёмный шоколад с высоким содержанием какао содержит нужное количество флаванолов.
  • Миф: экстракт какао полностью защищает от старения.
    Правда: это лишь один из инструментов профилактики, важен комплексный подход.
  • Миф: натуральные продукты не уступают добавкам.
    Правда: содержание флаванолов сильно различается, добавки обеспечивают стабильную дозу.

3 интересных факта

  • В странах, где традиционно пьют какао-напитки без сахара, уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже.
  • Флаванолы не только уменьшают воспаление, но и улучшают когнитивные функции.
  • Какао-бобы использовались как валюта в древней Мезоамерике.

Исторический контекст

  1. Древние майя и ацтеки ценили какао как "напиток богов".
  2. В Европе какао появилось в XVI веке и быстро стало символом роскоши.
  3. С XIX века началось промышленное производство шоколада, а в XXI веке — исследования его пользы для здоровья.

