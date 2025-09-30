Какао оказалось сильнее таблеток: как напиток снижает риск старения

С возрастом организм сталкивается с повышенным уровнем воспаления, что напрямую связано с сердечно-сосудистыми болезнями и риском преждевременного старения. Новые данные международного проекта COSMOS показали: добавки с экстрактом какао способны уменьшать один из ключевых маркеров воспаления — hsCRP. Это открытие связывает пользу флаванолов с поддержанием здоровья сердца и активным долголетием.

Почему именно какао?

Флаванолы — это особые растительные соединения, которыми богаты какао-бобы, а также ягоды, виноград и зелёный чай. Они известны своим антиоксидантным и противовоспалительным действием. На протяжении последних лет учёные наблюдали снижение маркеров воспаления у людей, регулярно употреблявших продукты с высоким содержанием флаванолов. Однако до недавнего времени доказательная база оставалась ограниченной.

Дизайн исследования COSMOS

С 2014 по 2020 год Brigham and Women's Hospital провела одно из крупнейших исследований в своей области — в нём участвовали более 21 тысяч человек старше 60 лет. Участники на протяжении нескольких лет ежедневно принимали экстракт какао либо плацебо.

"Наш интерес к экстракту какао и воспалению начался на основе снижения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с какао", — сказал заместитель директора отдела профилактической медицины Говард Сессо.

Результаты оказались многообещающими: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 27% среди тех, кто получал экстракт.

Биомаркеры и ключевые выводы

В последующем анализе 598 участников учёные сосредоточились на пяти биомаркерах воспаления. Наибольшие изменения были отмечены у hsCRP, уровень которого снижался на 8,4% в год по сравнению с плацебо. Другие показатели оставались стабильными либо демонстрировали умеренные колебания.

"Интересно, что мы также наблюдали увеличение интерферона-γ, что открывает новые вопросы для будущих исследований", — отметил директор Института профилактики Джорджии Янбин Донг.

Сравнение: экстракт какао и другие источники флаванолов

Источник Основные соединения Потенциальный эффект Экстракт какао Флаванолы (эпикатехины) Снижение hsCRP, поддержка сосудов Зелёный чай Катехины Антиоксидантный эффект, тонус сосудов Виноград и вино Ресвератрол Поддержка сердца, влияние на обмен веществ Ягоды Антоцианы Защита от окислительного стресса

Советы шаг за шагом: как включить флаванолы в рацион

Используйте какао-порошок без добавленного сахара в напитках или выпечке. Добавляйте ягоды (чернику, малину, ежевику) в утреннюю овсянку или смузи. Заваривайте зелёный чай — это альтернатива кофе с мягким стимулирующим эффектом. Выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Рассмотрите добавки с экстрактом какао, но только после консультации с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Употреблять сладкий молочный шоколад в надежде на пользу.

→ Последствие: Избыточный сахар сводит на нет полезное действие.

→ Альтернатива: Тёмный шоколад с высоким содержанием какао.

Ошибка: Заменять полноценное питание одной добавкой.

→ Последствие: Недостаток витаминов и минералов.

→ Альтернатива: Сбалансированная диета с фруктами, овощами и цельными злаками.

Ошибка: Самостоятельно назначать большие дозы биодобавок.

→ Последствие: Возможные побочные эффекты и нагрузка на печень.

→ Альтернатива: Консультация с врачом и подбор безопасной дозировки.

А что если…

А что если включать экстракт какао в схемы профилактики возрастных заболеваний? Исследования только приближают нас к ответу. Уже сегодня ясно: растительные продукты с флаванолами могут стать частью здорового образа жизни, помогая снизить воспаление.

Плюсы и минусы экстракта какао

Плюсы Минусы Снижение hsCRP — маркера воспаления Не заменяет здоровый образ жизни Возможное снижение смертности от сердечно-сосудистых болезней Требуются долгосрочные исследования Доступен в виде добавок и продуктов Разный уровень флаванолов в зависимости от производства

FAQ

Как выбрать добавку с экстрактом какао?

Обращайте внимание на содержание флаванолов и выбирайте продукты от проверенных производителей.

Сколько стоит курс добавок?

Цена зависит от бренда и концентрации, в среднем от 20 до 50 долларов в месяц.

Что лучше — добавка или натуральные продукты?

Добавки стандартизированы по содержанию флаванолов, но полноценное питание с какао, ягодами и зелёным чаем даёт более широкий спектр пользы.

Мифы и правда

Миф: любой шоколад полезен для сердца.

Правда: только тёмный шоколад с высоким содержанием какао содержит нужное количество флаванолов.

Миф: экстракт какао полностью защищает от старения.

Правда: это лишь один из инструментов профилактики, важен комплексный подход.

Миф: натуральные продукты не уступают добавкам.

Правда: содержание флаванолов сильно различается, добавки обеспечивают стабильную дозу.

3 интересных факта

В странах, где традиционно пьют какао-напитки без сахара, уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже.

Флаванолы не только уменьшают воспаление, но и улучшают когнитивные функции.

Какао-бобы использовались как валюта в древней Мезоамерике.

