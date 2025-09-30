Какао оказалось сильнее таблеток: как напиток снижает риск старения
С возрастом организм сталкивается с повышенным уровнем воспаления, что напрямую связано с сердечно-сосудистыми болезнями и риском преждевременного старения. Новые данные международного проекта COSMOS показали: добавки с экстрактом какао способны уменьшать один из ключевых маркеров воспаления — hsCRP. Это открытие связывает пользу флаванолов с поддержанием здоровья сердца и активным долголетием.
Почему именно какао?
Флаванолы — это особые растительные соединения, которыми богаты какао-бобы, а также ягоды, виноград и зелёный чай. Они известны своим антиоксидантным и противовоспалительным действием. На протяжении последних лет учёные наблюдали снижение маркеров воспаления у людей, регулярно употреблявших продукты с высоким содержанием флаванолов. Однако до недавнего времени доказательная база оставалась ограниченной.
Дизайн исследования COSMOS
С 2014 по 2020 год Brigham and Women's Hospital провела одно из крупнейших исследований в своей области — в нём участвовали более 21 тысяч человек старше 60 лет. Участники на протяжении нескольких лет ежедневно принимали экстракт какао либо плацебо.
"Наш интерес к экстракту какао и воспалению начался на основе снижения сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с какао", — сказал заместитель директора отдела профилактической медицины Говард Сессо.
Результаты оказались многообещающими: смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 27% среди тех, кто получал экстракт.
Биомаркеры и ключевые выводы
В последующем анализе 598 участников учёные сосредоточились на пяти биомаркерах воспаления. Наибольшие изменения были отмечены у hsCRP, уровень которого снижался на 8,4% в год по сравнению с плацебо. Другие показатели оставались стабильными либо демонстрировали умеренные колебания.
"Интересно, что мы также наблюдали увеличение интерферона-γ, что открывает новые вопросы для будущих исследований", — отметил директор Института профилактики Джорджии Янбин Донг.
Сравнение: экстракт какао и другие источники флаванолов
|
Источник
|
Основные соединения
|
Потенциальный эффект
|
Экстракт какао
|
Флаванолы (эпикатехины)
|
Снижение hsCRP, поддержка сосудов
|
Зелёный чай
|
Катехины
|
Антиоксидантный эффект, тонус сосудов
|
Виноград и вино
|
Ресвератрол
|
Поддержка сердца, влияние на обмен веществ
|
Ягоды
|
Антоцианы
|
Защита от окислительного стресса
Советы шаг за шагом: как включить флаванолы в рацион
- Используйте какао-порошок без добавленного сахара в напитках или выпечке.
- Добавляйте ягоды (чернику, малину, ежевику) в утреннюю овсянку или смузи.
- Заваривайте зелёный чай — это альтернатива кофе с мягким стимулирующим эффектом.
- Выбирайте тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70%.
- Рассмотрите добавки с экстрактом какао, но только после консультации с врачом.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: Употреблять сладкий молочный шоколад в надежде на пользу.
→ Последствие: Избыточный сахар сводит на нет полезное действие.
→ Альтернатива: Тёмный шоколад с высоким содержанием какао.
- Ошибка: Заменять полноценное питание одной добавкой.
→ Последствие: Недостаток витаминов и минералов.
→ Альтернатива: Сбалансированная диета с фруктами, овощами и цельными злаками.
- Ошибка: Самостоятельно назначать большие дозы биодобавок.
→ Последствие: Возможные побочные эффекты и нагрузка на печень.
→ Альтернатива: Консультация с врачом и подбор безопасной дозировки.
А что если…
А что если включать экстракт какао в схемы профилактики возрастных заболеваний? Исследования только приближают нас к ответу. Уже сегодня ясно: растительные продукты с флаванолами могут стать частью здорового образа жизни, помогая снизить воспаление.
Плюсы и минусы экстракта какао
|
Плюсы
|
Минусы
|
Снижение hsCRP — маркера воспаления
|
Не заменяет здоровый образ жизни
|
Возможное снижение смертности от сердечно-сосудистых болезней
|
Требуются долгосрочные исследования
|
Доступен в виде добавок и продуктов
|
Разный уровень флаванолов в зависимости от производства
FAQ
Как выбрать добавку с экстрактом какао?
Обращайте внимание на содержание флаванолов и выбирайте продукты от проверенных производителей.
Сколько стоит курс добавок?
Цена зависит от бренда и концентрации, в среднем от 20 до 50 долларов в месяц.
Что лучше — добавка или натуральные продукты?
Добавки стандартизированы по содержанию флаванолов, но полноценное питание с какао, ягодами и зелёным чаем даёт более широкий спектр пользы.
Мифы и правда
- Миф: любой шоколад полезен для сердца.
Правда: только тёмный шоколад с высоким содержанием какао содержит нужное количество флаванолов.
- Миф: экстракт какао полностью защищает от старения.
Правда: это лишь один из инструментов профилактики, важен комплексный подход.
- Миф: натуральные продукты не уступают добавкам.
Правда: содержание флаванолов сильно различается, добавки обеспечивают стабильную дозу.
3 интересных факта
- В странах, где традиционно пьют какао-напитки без сахара, уровень сердечно-сосудистых заболеваний ниже.
- Флаванолы не только уменьшают воспаление, но и улучшают когнитивные функции.
- Какао-бобы использовались как валюта в древней Мезоамерике.
Исторический контекст
- Древние майя и ацтеки ценили какао как "напиток богов".
- В Европе какао появилось в XVI веке и быстро стало символом роскоши.
- С XIX века началось промышленное производство шоколада, а в XXI веке — исследования его пользы для здоровья.
