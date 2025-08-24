Почему одни плитки нежные и текучие, а другие крошатся: вся правда о шоколаде

Какао-масло, или масло теобромы, — это мягкий жир бледно-жёлтого цвета, получаемый из зёрен Theobroma cacao. Именно оно делает шоколад таким, каким мы привыкли его любить: нежным, текучим и тающим на языке. Но далеко не все производители идут по пути классики и добавляют в рецептуру настоящий ингредиент. Мы собрали список брендов, которые действительно используют какао-масло в своём шоколаде.

Ghirardelli

Эта марка известна высоким качеством и более высокой ценой по сравнению с масс-маркетом. Всё дело в подборе ингредиентов, среди которых обязательно присутствует какао-масло.

"Какао-масло способствует кремовой гладкой текстуре и долгому послевкусию, характерному для изысканного шоколада", — отмечают на сайте компании.

Cadbury

Плитки Cadbury Dairy Milk в США делают строго по стандартам FDA: в качестве жира используется исключительно какао-масло. Однако в Великобритании производитель допускает добавление растительных масел — например, пальмового или ши.

Lindt Excellence

Линия премиум-шоколада Lindt славится особой мягкостью. Даже если на упаковке не всегда указано какао-масло, оно есть в составе — именно благодаря ему шоколад Lindt тает во рту и имеет характерную текстуру.

Hershey's

Американский гигант использует какао-масло не во всех продуктах. В классических молочных плитках оно есть, но на некоторых видах встречаются заменители. Так что при покупке стоит внимательно читать состав.

Nestle

У Nestle подход зависит от конкретного бренда и региона. В некоторых странах шоколад содержит какао-масло, а в других — заменители. Например, в популярных батончиках Kit Kat какао-масло является одним из ключевых ингредиентов.

Dove / Galaxy

Бренды Dove и Galaxy используют какао-масло в большинстве своих плиток — и молочного, и тёмного шоколада. В составе молочного Dove этот ингредиент указан явно.

Cortes

Производимый в Пуэрто-Рико шоколад Cortes выделяется простым, но честным составом: какао-масло, какао-масса, сахар и немного вспомогательных компонентов. Неудивительно, что этот бренд заслужил любовь поклонников во всём мире.