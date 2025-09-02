Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:00

Почему вентиляция становится главной дорогой для тараканов

Как тараканы проникают через вентиляцию и что с этим делать

Многие уверены, что тараканы появляются только там, где грязно. Но на деле даже самая ухоженная квартира может стать жертвой нашествия. Причина проста: в многоквартирных домах вентиляция превращается в магистраль для тараканов.

Почему вентиляция удобна для тараканов

Вентиляционные шахты соединяют квартиры и этажи, создавая единую сеть. Для насекомых это идеальный маршрут:

  • темнота и укрытие — воздуховоды редко освещаются и закрыты от глаз;
  • доступ к еде и воде — запахи из кухни или ванной привлекают насекомых;
  • безопасность — через вентиляцию можно мигрировать, минуя открытые пространства.

В результате тараканы легко перебираются из одной квартиры в другую, находят новые источники пищи и быстро создают колонии.

Почему тараканы появляются в "чистых" квартирах

Даже если хозяева тщательно следят за порядком, тараканы могут прийти от соседей. Вентиляция связывает все квартиры стояка, и достаточно заражения у одного жильца, чтобы проблема распространилась по всему дому.

Как защититься от вентиляции

Полностью закрыть вентиляцию нельзя — она нужна для воздухообмена. Но снизить риск можно:

  • установить мелкоячеистые сетки на вентиляционные решётки;
  • регулярно чистить решётки от пыли и жира, которые могут быть приманкой;
  • использовать специальные ловушки возле вентиляции, если есть подозрение на
  • миграцию насекомых;
  • совместно с соседями и управляющей компанией проводить дезинсекцию всего стояка.

Вентиляция как общий фактор

Главная сложность борьбы с тараканами через вентиляцию в том, что это общая зона. Здесь важно не только усилие одной квартиры, но и коллективные меры. Совместная дезинсекция и герметизация щелей в доме дают лучший результат.

Итог: вентиляция — дорога с двусторонним движением

Воздуховоды должны служить для свежего воздуха, но становятся "дорогой жизни" для тараканов. Понимая это, можно вовремя принять меры и сделать так, чтобы насекомые не нашли путь в вашу квартиру.

