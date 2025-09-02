Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:18

Тайные маршруты тараканов: канализация как дорога

Как тараканы проникают в квартиры через канализацию

Канализационные трубы — это влажная, тёплая и тёмная среда, где тараканы чувствуют себя прекрасно. Здесь они находят укрытия, влагу и возможность беспрепятственно перемещаться. Именно поэтому канализация становится "магистралью", связывающей подвалы и квартиры.

Как тараканы используют канализацию

Насекомые легко перемещаются по стоякам и трубам, находя малейшие щели и трещины.

Они могут:

  • проникать через сливные отверстия в ванной и кухне;
  • выходить из трещин и стыков в трубах;
  • использовать пространство за унитазом или под раковиной;
  • подниматься по вертикальным стоякам на десятки этажей.

Даже если в квартире идеально чисто, тараканы могут попасть в неё через канализационную систему, если в доме есть заражённые подвалы или соседние квартиры.

Почему это опасно

Канализационные тараканы опасны не только как неприятные соседи. Они переносят бактерии, вирусы и яйца гельминтов, так как контактируют с нечистотами. Поэтому их присутствие в квартире — это не только дискомфорт, но и угроза здоровью.

Как жильцы могут защититься

Полностью исключить контакт с канализацией нельзя, но можно перекрыть маршруты насекомым.

  • Установить сетки на сливные отверстия в ванной и кухне.
  • Использовать гидрозатворы (сифоны), которые не дают насекомым выходить наружу.
  • Проверить и заделать трещины и щели вокруг труб.
  • Следить за герметичностью сантехнических узлов.
  • Согласованно с соседями и управляющей компанией проводить дезинсекцию стояков.

Итог: скрытую дорогу можно закрыть

Канализация — это общий фактор риска, и бороться с ним нужно комплексно. Регулярная профилактика, санитария и коллективные меры помогают не только убрать тараканов из квартиры, но и лишить их любимых "трасс" для передвижения.

