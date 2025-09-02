Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:13

Холодильник, духовка и микроволновка - где прячутся тараканы

Техника как источник тараканов: меры защиты и уборки

Холодильники, микроволновки и духовки — это не только помощники на кухне, но и настоящий рай для тараканов. Внутри них тепло от мотора, остатки пищи и труднодоступные щели. Всё это делает технику идеальным "общежитием" для насекомых.

Холодильник

Один из главных "пунктов проживания" тараканов. Они прячутся возле тёплого моторного отсека и за нижней решёткой, где скапливаются крошки и пыль. Чтобы защититься, достаточно:

  • отключить холодильник на 15-20 минут;
  • снять решётку и удалить грязь и остатки пищи;
  • периодически проверять заднюю часть устройства.

Духовка

Несмотря на высокие температуры при работе, в задней части духовки и в щелях вокруг корпуса часто селятся тараканы. Важно не забывать:

  • убирать пыль и жир за плитой;
  • обрабатывать щели и заднюю стенку;
  • при возможности прогревать технику на максимальном режиме, чтобы отпугнуть насекомых.

Микроволновка

Тараканы обожают микроволновки из-за остатков еды и тепла. Главные зоны риска: поддон, решётки вентиляции и стыки корпуса. Рекомендуется:

  • регулярно мыть поддон;
  • очищать вентиляционные отверстия;
  • держать микроволновку закрытой и чистой.

Посудомоечная машина

Фильтр и резиновые уплотнители — места, где скапливаются влага и остатки пищи. Для профилактики:

  • регулярно чистить фильтр;
  • протирать уплотнители сухой тканью;
  • оставлять дверцу приоткрытой после мойки для проветривания.

Зачем нужна чистка

Регулярная уборка техники и прогрев устройств не только уничтожает укрытия тараканов, но и лишает их доступа к влаге и пище. В результате квартира становится для них менее привлекательной, а шансы на повторное появление резко снижаются.

