Холодильник, духовка и микроволновка - где прячутся тараканы
Холодильники, микроволновки и духовки — это не только помощники на кухне, но и настоящий рай для тараканов. Внутри них тепло от мотора, остатки пищи и труднодоступные щели. Всё это делает технику идеальным "общежитием" для насекомых.
Холодильник
Один из главных "пунктов проживания" тараканов. Они прячутся возле тёплого моторного отсека и за нижней решёткой, где скапливаются крошки и пыль. Чтобы защититься, достаточно:
- отключить холодильник на 15-20 минут;
- снять решётку и удалить грязь и остатки пищи;
- периодически проверять заднюю часть устройства.
Духовка
Несмотря на высокие температуры при работе, в задней части духовки и в щелях вокруг корпуса часто селятся тараканы. Важно не забывать:
- убирать пыль и жир за плитой;
- обрабатывать щели и заднюю стенку;
- при возможности прогревать технику на максимальном режиме, чтобы отпугнуть насекомых.
Микроволновка
Тараканы обожают микроволновки из-за остатков еды и тепла. Главные зоны риска: поддон, решётки вентиляции и стыки корпуса. Рекомендуется:
- регулярно мыть поддон;
- очищать вентиляционные отверстия;
- держать микроволновку закрытой и чистой.
Посудомоечная машина
Фильтр и резиновые уплотнители — места, где скапливаются влага и остатки пищи. Для профилактики:
- регулярно чистить фильтр;
- протирать уплотнители сухой тканью;
- оставлять дверцу приоткрытой после мойки для проветривания.
Зачем нужна чистка
Регулярная уборка техники и прогрев устройств не только уничтожает укрытия тараканов, но и лишает их доступа к влаге и пище. В результате квартира становится для них менее привлекательной, а шансы на повторное появление резко снижаются.
