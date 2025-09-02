Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:03

Как жильцам остановить поток тараканов из мусоропровода

Тараканы и мусоропровод: источники заражения в многоквартирном доме

В многоквартирных домах мусоропровод часто становится главным рассадником тараканов. Здесь есть всё, что нужно насекомым: остатки пищи, влага и укромные места для размножения. Тепло и постоянный доступ к еде превращают шахту в идеальный "инкубатор".

Как тараканы попадают в квартиры

Тараканы легко выбираются из мусоропровода на этажи. Они используют щели вокруг люков, неплотно закрывающиеся дверцы и трещины в стенах. Часто насекомые заходят в квартиру ночью, ориентируясь на запахи пищи. Поэтому даже если в доме чисто, но шахта мусоропровода заражена, риск появления тараканов остаётся высоким.

Что могут сделать жильцы

Борьба с тараканами, идущими из мусоропровода, должна быть коллективной. Индивидуальные меры работают хуже, если не устранена причина.

  • Следить за чистотой. Заворачивать отходы в пакеты и плотно завязывать их перед выбросом.
  • Закрывать люки. Убедиться, что дверцы мусоропровода плотно закрываются, а петли исправны.
  • Герметизировать щели. Вокруг люка и стен нужно заделать зазоры, через которые насекомые проникают в подъезд.
  • Согласованная дезинсекция. Обработка мусоропровода должна проводиться регулярно управляющей компанией. Чем раньше жильцы подадут коллективное заявление, тем быстрее появится результат.

Дополнительные меры в квартире

Жильцам можно дополнительно защититься: установить москитные сетки на вентиляцию, использовать ловушки и следить за санитарией. Но главная защита — это профилактика в общедомовых зонах.

Когда проблема решается

Регулярная дезинсекция мусоропроводов и подъездов даёт результат: популяция тараканов снижается, насекомые теряют привычные маршруты. В итоге даже квартиры на "чистых этажах" перестают страдать от неожиданных гостей.

