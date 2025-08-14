Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таракан
Таракан
© Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:00

Почему травить тараканов надо всем домом, а не только своей квартирой

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами

Сначала я увидел одного. Подумал, что это случайность. Но когда через пару дней на кухне появился второй, а за ним третий, стало ясно: в моей квартире поселились нежданные соседи. И, как выяснилось, пришли они не с улицы, а от настоящих соседей по дому.

Как тараканы могут попасть в квартиру

В старых домах, особенно в хрущёвках и панельках, квартиры соединены множеством невидимых ходов: вентиляционные шахты, щели в полу и стенах, технологические отверстия вокруг труб. Для тараканов это — удобные "коридоры". Если в одной квартире начинается нашествие, насекомые быстро расселяются по всему стояку.

Первые шаги

Я начал с того, что проверил все потенциальные входы. За трубами под раковиной была щель, в ванной — незакрытая дырка под стояк, а вентиляция вообще была открытой. Все отверстия я заделал монтажной пеной, а на вентиляцию установил мелкую сетку с обратным клапаном.

Обработка квартиры

Дальше — химия. Я купил гель от тараканов и аккуратно нанёс его вдоль плинтусов, под кухонные шкафы и в труднодоступные места. Параллельно провёл обработку аэрозолем в ванной и на кухне. Это помогло сократить количество насекомых, но окончательно решить проблему можно было только совместно с соседями.

Почему важно действовать вместе

Если тараканов травит только одна квартира, они просто мигрируют к соседям, а потом возвращаются. Я договорился с соседями сверху и снизу, и мы вызвали службу дезинсекции для всего стояка. После этого — тишина уже несколько месяцев.

Вывод

Да, тараканы могут приходить от соседей, и это обычная история для старых домов. Победить их можно, только перекрыв пути проникновения и проведя одновременную обработку с соседями. Иначе — это бесконечная игра в догонялки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Где прячутся тараканы: личный опыт поиска их ходов в квартире сегодня в 8:02

Личный опыт: где тараканы появляются первыми и как я их травил

Как найти и обработать щели, через которые тараканы приходят в квартиру. Личный опыт и советы, чтобы насекомые не возвращались.

Читать полностью » Когда чужая кухня у тебя в комнате: как я победил запахи в хрущёвке сегодня в 7:58

Соседка готовит, а я нюхаю: как справиться с запахами из соседской квартиры в хрущевке

Личный опыт: как запахи из кухни соседа проникали в мою квартиру и какие простые и сложные решения помогли вернуть свежий воздух.

Читать полностью » Велопарковка во дворе: как мы сделали её сами и избежали скандалов сегодня в 6:55

Велопарковка во дворе без бюджета: возможно ли и насколько безопасно

Личный опыт создания велопарковки во дворе своими руками: что учесть, чтобы она была удобной, законной и защищала велосипеды от краж.

Читать полностью » Почему велосипеды в подъезде превращаются в проблему для всех жильцов сегодня в 5:51

Личный опыт: борьба с захламлением подъезда велосипедами и чем она закончилась

Почему велосипеды в подъезде мешают соседям, создают хаос и даже опасность, и что можно сделать, чтобы решить этот вопрос мирно.

Читать полностью » Как использовать остатки пряжи: идеи для декора и вязаных изделий сегодня в 4:15

Не выбрасывайте клубки! Вот как дать им вторую жизнь

Осталась пряжа после вязания? Не спешите убирать клубки в дальний ящик — рассказываем, как превратить их в полезные и красивые вещи своими руками.

Читать полностью » Силиконовая самофиксирующаяся лента позволяет временно остановить протечку трубы сегодня в 3:17

Как остановить течь трубы за 1 минуту без мастера

Протечка трубы не всегда требует вызова мастера. Один простой материал может временно решить проблему за считанные минуты — даже на мокрой поверхности.

Читать полностью » Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков сегодня в 2:13

Заварка против нагара: натуральный способ очистки сковородки

Необычный, но эффективный способ очистки сковороды от нагара — без химии и трения. Всё, что нужно, есть на кухне — даже у любителей минимализма.

Читать полностью » Стирка с уксусом и правильная сушка помогают сохранить свежесть полотенец сегодня в 1:19

Полотенца пахнут затхлостью после стирки? Вот что вы делаете не так

Даже свежепостиранные полотенца могут пахнуть затхлостью — виной всему плесень и влага. Рассказываем, как вернуть текстилю свежесть в 3 шага.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физическая нагрузка при фибрилляции предсердий: рекомендации кардиолога Лалиты МакСорли
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Авто и мото

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году
Красота и здоровье

Дыхание животом: простой способ исправить осанку и избавиться от болей
Туризм

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев
Еда

История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности
Садоводство

Агрономы: толщина мульчи осенью 8–15 см для соломы и листвы, 5–7 см для компоста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru