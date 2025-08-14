Почему травить тараканов надо всем домом, а не только своей квартирой

Сначала я увидел одного. Подумал, что это случайность. Но когда через пару дней на кухне появился второй, а за ним третий, стало ясно: в моей квартире поселились нежданные соседи. И, как выяснилось, пришли они не с улицы, а от настоящих соседей по дому.

Как тараканы могут попасть в квартиру

В старых домах, особенно в хрущёвках и панельках, квартиры соединены множеством невидимых ходов: вентиляционные шахты, щели в полу и стенах, технологические отверстия вокруг труб. Для тараканов это — удобные "коридоры". Если в одной квартире начинается нашествие, насекомые быстро расселяются по всему стояку.

Первые шаги

Я начал с того, что проверил все потенциальные входы. За трубами под раковиной была щель, в ванной — незакрытая дырка под стояк, а вентиляция вообще была открытой. Все отверстия я заделал монтажной пеной, а на вентиляцию установил мелкую сетку с обратным клапаном.

Обработка квартиры

Дальше — химия. Я купил гель от тараканов и аккуратно нанёс его вдоль плинтусов, под кухонные шкафы и в труднодоступные места. Параллельно провёл обработку аэрозолем в ванной и на кухне. Это помогло сократить количество насекомых, но окончательно решить проблему можно было только совместно с соседями.

Почему важно действовать вместе

Если тараканов травит только одна квартира, они просто мигрируют к соседям, а потом возвращаются. Я договорился с соседями сверху и снизу, и мы вызвали службу дезинсекции для всего стояка. После этого — тишина уже несколько месяцев.

Вывод

Да, тараканы могут приходить от соседей, и это обычная история для старых домов. Победить их можно, только перекрыв пути проникновения и проведя одновременную обработку с соседями. Иначе — это бесконечная игра в догонялки.