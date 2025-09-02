Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:15

Вода против вас: как она помогает тараканам жить на кухне годами

Влага и тараканы: как убрать главный ресурс насекомых

Многие думают, что тараканы живут за счёт крошек и остатков еды. Но ключевой фактор их выживания — это вода. Без неё насекомые погибают за несколько дней, тогда как без еды могут обходиться неделями. Поэтому квартиры с повышенной влажностью и протечками становятся для тараканов настоящим раем.

Где тараканы находят влагу

Насекомым не нужно много воды, достаточно капель и сырости. Основные зоны риска:

  • кухонная раковина — оставленная мокрой на ночь;
  • поддон холодильника — там всегда скапливается конденсат;
  • ванная и туалет — капли на плитке и трубы с конденсатом;
  • протечки под раковиной — влажная зона, где тараканы прячутся и пьют;
  • посудомоечная и стиральная машины — остатки воды в уплотнителях и фильтрах.

Как устранить влагу и защититься от тараканов

Чтобы перекрыть насекомым доступ к воде, нужно соблюдать простые правила:

  • вытирать кухонную раковину насухо на ночь;
  • регулярно протирать столешницы и плитку в ванной;
  • устранять протечки и менять изношенные уплотнители;
  • чистить и проветривать технику (посудомоечные и стиральные машины);
  • проверять поддон холодильника и сливать лишнюю воду;
  • использовать герметик для заделки трещин у труб.

Почему это работает

Лишившись влаги, тараканы становятся уязвимыми. Даже если в квартире остаются редкие источники пищи, отсутствие воды сокращает срок их жизни в разы. Именно поэтому профессиональные службы дезинсекции всегда рекомендуют начинать борьбу с устранения влаги.

Итог: сухая квартира — чистая квартира

Влага — это незаметный, но решающий фактор в выживании тараканов. Сделав кухню и ванную сухими, жильцы фактически перекрывают насекомым главный ресурс. В сочетании с уборкой и дезинсекцией это даёт стабильный и долговременный результат.

