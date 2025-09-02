Вода против вас: как она помогает тараканам жить на кухне годами
Многие думают, что тараканы живут за счёт крошек и остатков еды. Но ключевой фактор их выживания — это вода. Без неё насекомые погибают за несколько дней, тогда как без еды могут обходиться неделями. Поэтому квартиры с повышенной влажностью и протечками становятся для тараканов настоящим раем.
Где тараканы находят влагу
Насекомым не нужно много воды, достаточно капель и сырости. Основные зоны риска:
- кухонная раковина — оставленная мокрой на ночь;
- поддон холодильника — там всегда скапливается конденсат;
- ванная и туалет — капли на плитке и трубы с конденсатом;
- протечки под раковиной — влажная зона, где тараканы прячутся и пьют;
- посудомоечная и стиральная машины — остатки воды в уплотнителях и фильтрах.
Как устранить влагу и защититься от тараканов
Чтобы перекрыть насекомым доступ к воде, нужно соблюдать простые правила:
- вытирать кухонную раковину насухо на ночь;
- регулярно протирать столешницы и плитку в ванной;
- устранять протечки и менять изношенные уплотнители;
- чистить и проветривать технику (посудомоечные и стиральные машины);
- проверять поддон холодильника и сливать лишнюю воду;
- использовать герметик для заделки трещин у труб.
Почему это работает
Лишившись влаги, тараканы становятся уязвимыми. Даже если в квартире остаются редкие источники пищи, отсутствие воды сокращает срок их жизни в разы. Именно поэтому профессиональные службы дезинсекции всегда рекомендуют начинать борьбу с устранения влаги.
Итог: сухая квартира — чистая квартира
Влага — это незаметный, но решающий фактор в выживании тараканов. Сделав кухню и ванную сухими, жильцы фактически перекрывают насекомым главный ресурс. В сочетании с уборкой и дезинсекцией это даёт стабильный и долговременный результат.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru