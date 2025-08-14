Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий таракан
Рыжий таракан
© https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:22

Одна ночь — и тараканов в этих приборах станет в три раза больше: действуйте сразу

Дезинсекторы назвали причины появления тараканов в бытовой технике

За блестящей дверцей духовки или микроволновки может скрываться совсем неаппетитная проблема — тараканы. Эти насекомые обожают тепло, влагу и остатки еды, поэтому бытовая техника часто становится для них идеальным убежищем. Летом, когда температура повышается, риск появления "непрошеных гостей" особенно велик.

Почему духовка и микроволновка — их любимые места

  • Постоянное тепло — даже после выключения техника сохраняет приятный для насекомых микроклимат.

  • Тёмные и труднодоступные щели — идеальны для того, чтобы спрятаться и строить гнёзда.

  • Источник еды — крошки, брызги жира и капли соуса становятся полноценным "шведским столом".

Чем опасны тараканы

Тараканы — это не только неприятное зрелище, но и реальная угроза здоровью. Они переносят опасные бактерии, включая E. coli и Salmonella, способные заражать продукты и кухонные поверхности. Их экскременты, остатки хитинового покрова и специфические выделения могут провоцировать аллергию и приступы астмы, особенно у детей и людей с чувствительной дыхательной системой.

Профилактика: лучше не допустить, чем потом бороться

Поддерживайте чистоту:

  1. Сразу убирайте крошки и капли жира.
  2. Регулярно мойте духовку, микроволновку и прилегающие зоны.
  3. Храните продукты в герметичных контейнерах.
  4. Выносите мусор ежедневно, плотно закрывая крышку ведра.

Используйте натуральные отпугиватели:

  1. Лавровый лист — запах, который не любят тараканы.
  2. Цитронелла или лаванда — эфирные масла можно капнуть в труднодоступные места (разбавив водой).
  3. Диатомовая земля — безопасный для людей и животных порошок, разрушающий хитиновый покров насекомых.

Домашние ловушки:

  1. Смешайте сахар и пищевую соду (1:1). Сахар приманит, сода подействует как яд.
  2. Разложите смесь в небольшие крышечки возле мест, где вы видели насекомых (недоступно для детей и питомцев).

Когда вызывать специалистов

Если тараканы всё же остались или размножаются, лучше обратиться к службе дезинсекции. Профессионалы знают, где искать очаги и используют проверенные средства, чтобы уничтожить вредителей полностью.

Чистота, профилактика и натуральные методы — ваши лучшие союзники в борьбе с тараканами. А при серьёзной проблеме не откладывайте обращение к специалистам, чтобы защитить здоровье и спокойствие в доме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Влияние пыли и бытовой химии на развитие рака: рекомендации от врача-онколога вчера в 15:50

Домашняя пыль как оружие: скрытые канцерогены, которые влияют на ваше тело

Узнайте, как домашняя пыль и химические вещества в квартире могут провоцировать рак, и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких от токсичных веществ в воздухе.

Читать полностью » Какие материалы в доме с кошкой обречены на царапины вчера в 14:17

Личный опыт: что точно не выдержит когтей и лап в ремонте

Личный опыт: какие материалы в доме с животными быстро портятся и как сделать стены красивыми, но стойкими к когтям.

Читать полностью » Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек вчера в 13:16

Как наши жидкие обои превратились в кошачий скалодром

Личный опыт: как жидкие обои в коридоре стали кошачьим развлечением, и что мы придумали, чтобы спасти стены от когтей.

Читать полностью » Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер вчера в 12:14

Краска и декоративная штукатурка: личный опыт ремонта в доме с животными

Личный опыт выбора отделки стен для квартиры с питомцами: что выдерживает когти и грязь, а что придётся перекрашивать каждый год.

Читать полностью » Как я отучил кошку рвать обои без скандалов и наказаний вчера в 11:09

Личный опыт: кошка и обои - как мы нашли компромисс

Личный опыт: как я отучил кошку рвать обои, перенаправил её энергию на когтеточки и сохранил стены без следов битвы.

Читать полностью » Как я превратил утренний лай собаки соседа в подработку вчера в 10:08

Когда конфликт с соседом по поводу собаки стал моим стабильным доходом

Личный опыт: как я решил проблему лая собаки соседа в пять утра и получил «годовой абонемент» на её выгул с оплатой.

Читать полностью » Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами вчера в 9:00

Почему травить тараканов надо всем домом, а не только своей квартирой

Личный опыт: как тараканы пришли ко мне через вентиляцию и щели от соседей, и какие меры реально помогли остановить нашествие.

Читать полностью » Где прячутся тараканы: личный опыт поиска их ходов в квартире вчера в 8:02

Личный опыт: где тараканы появляются первыми и как я их травил

Как найти и обработать щели, через которые тараканы приходят в квартиру. Личный опыт и советы, чтобы насекомые не возвращались.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

В Камышине возбуждено уголовное дело об убийстве федерального судьи
УрФО

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru