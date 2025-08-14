Личный опыт: где тараканы появляются первыми и как я их травил

Когда тараканы начинают появляться в квартире, первое желание — срочно купить яд. Но если не понять, откуда они приходят, эффект будет временным. У меня так и вышло: после первой обработки всё стихло на пару недель, а потом "гости" вернулись.

Где искать ходы насекомых

Самые частые точки входа — щели вокруг труб в кухне и ванной. Особенно у стояков, где зазор между трубой и бетоном остаётся открытым. Второе место — вентиляционные решётки: в старых домах они часто соединены с соседями, и через них легко перебираются тараканы.

Ещё одна "тропа" — стык пола и стены, особенно если плинтусы старые и неплотно прилегают. В моей кухне они прятались за шкафами, где никогда не двигалась мебель. Даже розетки могут быть входом: тараканы спокойно перемещаются по пустотам в стенах.

Как обрабатывать щели и отверстия

Я начал с механической блокировки — заделал крупные зазоры монтажной пеной, а мелкие обработал акриловым герметиком. Перед этим обязательно наносил гель от тараканов внутрь щелей: если кто-то остался внутри, он должен был съесть приманку.

Вентиляцию я закрыл мелкой металлической сеткой и установил обратный клапан. Вдоль плинтусов и за мебелью прошёлся гелем — он безопасен для людей и действует дольше, чем спреи.

Почему важно действовать везде одновременно

Если обработать только одно место, тараканы просто сменят маршрут. Нужно пройтись по всем потенциальным входам за один раз, иначе насекомые найдут лазейку. Я совмещал герметизацию и травлю в один день, чтобы исключить "обходные пути".

Результат

Через неделю я заметил, что тараканов стало меньше, а через месяц — вообще перестал их видеть. Параллельно удалось убедить соседей сделать обработку у себя, чтобы они не вернулись через вентиляцию.