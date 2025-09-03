Почему после дезинсекции нельзя сразу возвращаться домой

Профессиональная обработка от тараканов — это комплекс мероприятий с использованием инсектицидов, которые действуют и на взрослых особей, и на личинки. В отличие от магазинных аэрозолей, дезинсекция охватывает все скрытые зоны и проводится по строгому протоколу.

Как проходит обработка

Обычно визит специалистов состоит из нескольких шагов:

Осмотр квартиры. Дезинсекторы определяют степень заражения, выбирают метод (гель, опрыскивание, холодный или горячий туман).

Подготовка зон. Мебель отодвигается от стен, открывается доступ к плинтусам, трубам, технике.

Обработка. Средство распыляется или наносится точечно. Особое внимание уделяется кухне, ванной и местам скопления тараканов.

Профилактические меры. Иногда используют регуляторы роста (IGR), ловушки или барьерную обработку.

Сколько нельзя жить в квартире

Время зависит от метода:

Гели и точечные приманки. Жильцам обычно можно вернуться уже через 2-4 часа, достаточно проветрить.

Опрыскивание инсектицидами. Рекомендуется покинуть квартиру минимум на 6-8 часов.

Холодный туман. Возвращение возможно через 8-12 часов после тщательного проветривания.

Горячий туман. Самая мощная обработка: квартиру нужно покинуть на 12-24 часа.

Если в доме есть дети, аллергики или домашние животные, лучше увеличить срок отсутствия и дополнительно проветрить квартиру.

Когда возвращаться безопасно

После возвращения жильцы открывают окна, проветривают помещение 30-60 минут. Обрабатывать повторно или мыть поверхности, где жили тараканы (плинтусы, щели), не нужно — инсектициды продолжают работать. Чистят только столы, ручки и места, с которыми есть прямой контакт рук или пищи.

Итог: планировать заранее

Дезинсекция — не разовая "пшикалка", а серьёзная процедура. Жильцам стоит заранее подготовиться: собрать вещи, продумать, где провести день, и вернуться только тогда, когда квартира снова станет безопасной.