Тапок против таракана может обернуться заражением всего дома

Многие, заметив таракана, инстинктивно хватают тапок. Но врач Мигель Ассал объяснил, что этот способ не только малоэффективен, но и опасен для здоровья.

Опасность на подошве

Тараканы переносят с собой яйца, которые при раздавливании могут остаться на подошве тапка. После этого человек разносит их по всему дому, невольно способствуя размножению насекомых.

Патогены и болезни

Кроме того, тараканы являются переносчиками множества опасных патогенов, вызывающих пищевые отравления и респираторные заболевания. Особенно уязвимы к ним люди с аллергией и астмой.

Патогены после убийства насекомого тапочком остаются на подошве и затем разносятся по полу, — предупредил Ассал.

Безопасное решение проблемы

Вместо того чтобы вступать в прямой контакт с насекомыми, врач рекомендует вызвать специализированную службу по дезинсекции. Профессионалы безопасно и эффективно очистят дом от тараканов.