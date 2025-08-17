Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжий таракан
Рыжий таракан
© https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp is licensed under CC BY-ND 2.0 DEED
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:31

Тапок против таракана может обернуться заражением всего дома

Врач Ассал предупредил об опасности убийства тараканов тапком

Многие, заметив таракана, инстинктивно хватают тапок. Но врач Мигель Ассал объяснил, что этот способ не только малоэффективен, но и опасен для здоровья.

Опасность на подошве

Тараканы переносят с собой яйца, которые при раздавливании могут остаться на подошве тапка. После этого человек разносит их по всему дому, невольно способствуя размножению насекомых.

Патогены и болезни

Кроме того, тараканы являются переносчиками множества опасных патогенов, вызывающих пищевые отравления и респираторные заболевания. Особенно уязвимы к ним люди с аллергией и астмой.

Патогены после убийства насекомого тапочком остаются на подошве и затем разносятся по полу, — предупредил Ассал.

Безопасное решение проблемы

Вместо того чтобы вступать в прямой контакт с насекомыми, врач рекомендует вызвать специализированную службу по дезинсекции. Профессионалы безопасно и эффективно очистят дом от тараканов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетологи назвали безопасную суточную норму арбуза для взрослых и детей вчера в 20:44

Умеренность — мать здоровья: сколько арбуза можно есть без последствий

Узнайте, как чрезмерное употребление арбуза может отразиться на вашем здоровье. Специалисты дают советы и призывают к осторожности.

Читать полностью » Ожоги глаз от солнца: врачебные рекомендации по профилактике и лечению вчера в 19:40

Солнце может обжечь не только кожу: чем грозит ультрафиолет глазам

Ультрафиолетовые лучи способны вызвать серьезные повреждения глаз, известные как фотокератит. Узнайте, как распознать симптомы и уберечь себя от опасности.

Читать полностью » Врачи рекомендуют ограничить мясо, рыбу и бобовые при подагре вчера в 18:48

Не давайте подагре шанса: ешьте это и забудьте о болях в суставах

Узнайте, какие продукты необходимо исключить из рациона при подагре, чтобы снизить уровень мочевой кислоты и предотвратить обострения.

Читать полностью » Три функции спреев для кожи — от тонизирования до фиксации макияжа вчера в 18:36

Не крем и не сыворотка: этот мини-помощник преображает кожу даже в самолете

Узнайте, как маленький спрей заменяет 3 бьюти-средства: мгновенно увлажняет, фиксирует макияж и спасает кожу в самолете. Подбор состава для сухой, жирной кожи и антиоксидантной защиты.

Читать полностью » Врачи рекомендуют ромашковый и мятный чай для улучшения сна и снижения тревожности вчера в 17:41

Вечер перестанет быть мучением: эти пять трав помогут быстро уснуть

Откройте секрет спокойного сна! Узнайте о 5 лучших травяных чаях (ромашка, мята, лаванда и другие), которые помогут расслабиться, снять стресс и быстро заснуть.

Читать полностью » Гарвардский профессор усомнился в роли молока в профилактике переломов вчера в 17:29

Остеопороз не боится молока: в чём настоящая защита костей

Новые исследования ставят под сомнение роль молока в укреплении костей. Учёные выявили слабую связь с профилактикой переломов, влияние молочной индустрии на науку и альтернативные источники кальция — от сардин до зелени.

Читать полностью » Активное обучение: естественный способ защитить мозг от старения вчера в 16:29

20 минут в день — и мозг начинает строить новые нейронные связи: секрет ясного ума в любом возрасте

Активное обучение поможет сохранить ясность ума! Узнайте, как программирование, музыка и творчество укрепляют память, развивают гибкость мышления и защищают от деменции.

Читать полностью » Эксперты рассказали, какие процедуры можно исключить из ухода за волосами вчера в 16:10

Выбираем правильный уход: какие процедуры не нужны вашим волосам

Уход за волосами становится проще! Узнайте, как hair minimalism меняет наш подход к красоте и здоровью волос без лишних затрат и усилий.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

MG представила гибридный внедорожник HS Hybrid+ в Чехии
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка: гребля, бёрпи и броски медбола в 8-минутных раундах
Дом

Способы освежить воздух в туалете без дорогой химии
Дом

Причины появления мошек в доме и способы борьбы с ними
Наука и технологии

Исследователи IBEC показали процесс прикрепления человеческого эмбриона к эндометрию в реальном времени
Спорт и фитнес

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин
Садоводство

Уход за клумбами в августе: 5 обязательных шагов для яркого цветения
Культура и шоу-бизнес

Radar Online: здоровье короля Карла III ухудшилось, монарх передвигается с тростью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru