Тапок против таракана может обернуться заражением всего дома
Многие, заметив таракана, инстинктивно хватают тапок. Но врач Мигель Ассал объяснил, что этот способ не только малоэффективен, но и опасен для здоровья.
Опасность на подошве
Тараканы переносят с собой яйца, которые при раздавливании могут остаться на подошве тапка. После этого человек разносит их по всему дому, невольно способствуя размножению насекомых.
Патогены и болезни
Кроме того, тараканы являются переносчиками множества опасных патогенов, вызывающих пищевые отравления и респираторные заболевания. Особенно уязвимы к ним люди с аллергией и астмой.
Патогены после убийства насекомого тапочком остаются на подошве и затем разносятся по полу, — предупредил Ассал.
Безопасное решение проблемы
Вместо того чтобы вступать в прямой контакт с насекомыми, врач рекомендует вызвать специализированную службу по дезинсекции. Профессионалы безопасно и эффективно очистят дом от тараканов.
