Как избавиться от тараканов раз и навсегда: пошаговый план борьбы
Тараканы — одни из самых живучих соседей. Они появляются внезапно, будто из воздуха, прячутся в щелях и возвращаются даже после генеральной уборки. Разберёмся, откуда они берутся, почему не всегда помогает чистота и как грамотно действовать, чтобы насекомые ушли и не вернулись.
Что делать, если тараканы пришли от соседей
Одной вашей уборкой проблему не решить. В идеале обрабатывать нужно весь подъезд или хотя бы несколько квартир подряд.
- Поговорите с соседями. Объясните, что локальная дезинсекция малоэффективна.
- Обратитесь в управляющую компанию. По санитарным нормам она обязана проводить дезинсекцию в подвалах, мусорных помещениях и местах общего пользования.
- Жалоба в Роспотребнадзор. Если соседи отказываются убирать жильё, можно пожаловаться. Закон обязывает собственников содержать квартиру в состоянии, пригодном для проживания (ст. 30 ЖК РФ).
- Скооперируйтесь. Иногда проще скинуться на общую обработку и обеспечить дезинсектору доступ в заражённую квартиру.
Как бороться с тараканами своими силами (HowTo)
1. Наведите порядок и перекройте воду
Перед обработкой уберите все источники пищи и влаги:
- вымойте посуду, закройте контейнеры с едой;
- устраните течь под раковиной и капающие краны;
- вынесите мусор и не оставляйте воду в мисках для животных.
2. Используйте инсектицидные гели
Самое действенное средство — гель с приманкой и отравой. Он действует постепенно, но надолго.
- Наносите капли в местах передвижения насекомых: под раковиной, за плитой, возле труб.
- Через 1-2 дня тараканы начнут гибнуть, а полное исчезновение произойдёт за 2-3 недели.
- Меняйте средство, если не помогает: действующее вещество должно быть другим (фипронил, хлорпирифос, гидраметилнон).
3. Расставьте ловушки
Аэрозоли и порошки работают быстро, но кратковременно. Для профилактики используйте ловушки с приманкой. Они действуют 1-2 месяца и подходят для кухни и ванной.
4. Попробуйте борную кислоту
Классическое средство, безопасное для человека, но смертельное для тараканов.
Рецепт:
Смешайте 50 г борной кислоты, 1 яичный желток и ложку муки. Скатайте шарики и разложите под раковиной, за холодильником и в углах.
Если добавить сахар или ванилин, запах привлечёт насекомых сильнее.
Как изолировать квартиру от тараканов
Тараканы могут возвращаться, если у них есть путь обратно. Важно перекрыть все лазейки.
|Место проникновения
|Что сделать
|Вентиляция
|Закройте отверстия мелкой тканевой сеткой (например, органзой) — стандартная решётка не спасает
|Трубы и кабели
|Проверьте стыки, замажьте монтажной пеной или герметиком
|Розетки и щели
|Заделайте шпатлёвкой, особенно если есть сквозные розетки с соседями
|Двери и окна
|Установите уплотнители, москитные сетки и следите, чтобы не было зазоров
Дезинсекция: когда пора звать специалистов
Если тараканы бегают и днём, это признак большой колонии. В этом случае нужна профессиональная обработка.
Как проходит дезинсекция:
- Вы убираете посуду, продукты, животных и закрываете мебель плёнкой.
- Специалист осматривает квартиру, выбирает средство (пиретроиды, неоникотиноиды, фосфорорганические соединения).
- Обработка длится 30-40 минут. После неё нельзя мыть полы 10-14 дней, чтобы отрава подействовала.
Стоимость для квартиры 40-60 м² — от 1500 до 2500 ₽. Обычно хватает одной обработки, но иногда требуется повтор.
FAQ
Можно ли избавиться от тараканов навсегда?
Да, если обработать квартиру и перекрыть пути проникновения. Важно действовать комплексно.
Безопасны ли гели для домашних животных?
Современные средства безопасны: в составе есть отпугивающие вещества для кошек и собак.
Помогает ли ультразвуковой отпугиватель?
Нет убедительных доказательств. На практике работает редко.
Что делать, если тараканы возвращаются через месяц?
Повторить обработку другим инсектицидом и проверить герметичность вентиляции и труб.
Можно ли травить тараканов во время ремонта?
Да, но сначала нужно закрыть все щели и после высыхания отделки провести дезинсекцию.
Тараканы появляются не из-за грязи, а из-за соседей, влаги и незащищённых коммуникаций. Чтобы избавиться от них, нужно объединить три подхода: убрать источники воды и еды, обработать квартиру инсектицидом и изолировать пути проникновения. При массовом заражении лучше вызвать специалистов — это дешевле, чем бесконечно покупать гели и аэрозоли.
