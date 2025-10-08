Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тараканы на кухне
Тараканы на кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 21:59

Как избавиться от тараканов раз и навсегда: пошаговый план борьбы

Тараканы в доме: причины появления, методы борьбы и профилактика

Тараканы — одни из самых живучих соседей. Они появляются внезапно, будто из воздуха, прячутся в щелях и возвращаются даже после генеральной уборки. Разберёмся, откуда они берутся, почему не всегда помогает чистота и как грамотно действовать, чтобы насекомые ушли и не вернулись.

Что делать, если тараканы пришли от соседей

Одной вашей уборкой проблему не решить. В идеале обрабатывать нужно весь подъезд или хотя бы несколько квартир подряд.

  • Поговорите с соседями. Объясните, что локальная дезинсекция малоэффективна.
  • Обратитесь в управляющую компанию. По санитарным нормам она обязана проводить дезинсекцию в подвалах, мусорных помещениях и местах общего пользования.
  • Жалоба в Роспотребнадзор. Если соседи отказываются убирать жильё, можно пожаловаться. Закон обязывает собственников содержать квартиру в состоянии, пригодном для проживания (ст. 30 ЖК РФ).
  • Скооперируйтесь. Иногда проще скинуться на общую обработку и обеспечить дезинсектору доступ в заражённую квартиру.

Как бороться с тараканами своими силами (HowTo)

1. Наведите порядок и перекройте воду

Перед обработкой уберите все источники пищи и влаги:

  • вымойте посуду, закройте контейнеры с едой;
  • устраните течь под раковиной и капающие краны;
  • вынесите мусор и не оставляйте воду в мисках для животных.

2. Используйте инсектицидные гели

Самое действенное средство — гель с приманкой и отравой. Он действует постепенно, но надолго.

  • Наносите капли в местах передвижения насекомых: под раковиной, за плитой, возле труб.
  • Через 1-2 дня тараканы начнут гибнуть, а полное исчезновение произойдёт за 2-3 недели.
  • Меняйте средство, если не помогает: действующее вещество должно быть другим (фипронил, хлорпирифос, гидраметилнон).

3. Расставьте ловушки

Аэрозоли и порошки работают быстро, но кратковременно. Для профилактики используйте ловушки с приманкой. Они действуют 1-2 месяца и подходят для кухни и ванной.

4. Попробуйте борную кислоту

Классическое средство, безопасное для человека, но смертельное для тараканов.

Рецепт:
Смешайте 50 г борной кислоты, 1 яичный желток и ложку муки. Скатайте шарики и разложите под раковиной, за холодильником и в углах.

Если добавить сахар или ванилин, запах привлечёт насекомых сильнее.

Как изолировать квартиру от тараканов

Тараканы могут возвращаться, если у них есть путь обратно. Важно перекрыть все лазейки.

Место проникновения Что сделать
Вентиляция Закройте отверстия мелкой тканевой сеткой (например, органзой) — стандартная решётка не спасает
Трубы и кабели Проверьте стыки, замажьте монтажной пеной или герметиком
Розетки и щели Заделайте шпатлёвкой, особенно если есть сквозные розетки с соседями
Двери и окна Установите уплотнители, москитные сетки и следите, чтобы не было зазоров

Дезинсекция: когда пора звать специалистов

Если тараканы бегают и днём, это признак большой колонии. В этом случае нужна профессиональная обработка.

Как проходит дезинсекция:

  1. Вы убираете посуду, продукты, животных и закрываете мебель плёнкой.
  2. Специалист осматривает квартиру, выбирает средство (пиретроиды, неоникотиноиды, фосфорорганические соединения).
  3. Обработка длится 30-40 минут. После неё нельзя мыть полы 10-14 дней, чтобы отрава подействовала.

Стоимость для квартиры 40-60 м² — от 1500 до 2500 ₽. Обычно хватает одной обработки, но иногда требуется повтор.

FAQ

Можно ли избавиться от тараканов навсегда?
Да, если обработать квартиру и перекрыть пути проникновения. Важно действовать комплексно.

Безопасны ли гели для домашних животных?
Современные средства безопасны: в составе есть отпугивающие вещества для кошек и собак.

Помогает ли ультразвуковой отпугиватель?
Нет убедительных доказательств. На практике работает редко.

Что делать, если тараканы возвращаются через месяц?
Повторить обработку другим инсектицидом и проверить герметичность вентиляции и труб.

Можно ли травить тараканов во время ремонта?
Да, но сначала нужно закрыть все щели и после высыхания отделки провести дезинсекцию.

Тараканы появляются не из-за грязи, а из-за соседей, влаги и незащищённых коммуникаций. Чтобы избавиться от них, нужно объединить три подхода: убрать источники воды и еды, обработать квартиру инсектицидом и изолировать пути проникновения. При массовом заражении лучше вызвать специалистов — это дешевле, чем бесконечно покупать гели и аэрозоли.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Клининг: опыт и аргументы в пользу профессиональной уборки сегодня в 21:05
Пыль уходит, а мозг отдыхает: почему профессиональная уборка стоит каждой копейки

Клининг давно перестал быть роскошью. Рассказываем, зачем стоит доверить уборку профессионалам, сколько это стоит и почему после клинеров дом остаётся чистым дольше.

Читать полностью » Быстро и качественно помыть окна дома: пошаговая инструкция от клинера сегодня в 20:46
Как помыть окна без разводов и страданий: пошаговый алгоритм клинера

Мыть окна несложно, если знать правильный порядок действий. Рассказываем, какие инструменты нужны, как избежать разводов и добиться идеальной прозрачности без лишних усилий.

Читать полностью » Крысы в доме: чем опасны грызуны и как эффективно вывести их навсегда сегодня в 20:40
Грызут стены, разносят болезни и не боятся людей: как защитить дом от крыс

Крысы не боятся ультразвука, портят проводку и разносят болезни. Разбираемся, почему они появляются в домах, как их распознать и какие методы реально помогают избавиться от них.

Читать полностью » Открытые полки и пыль: почему книги и декор лучше хранить за стеклом сегодня в 20:31
Чем больше открытых полок - тем меньше чистоты: обратная сторона уютного интерьера

Открытые полки и вазы на виду кажутся уютными — пока не оседаeт пыль и жир. Разбираем главные минусы открытого хранения и показываем, как сделать интерьер красивым без уборочного марафона.

Читать полностью » Алюминиевая фольга помогает вернуть блеск столовым приборам в посудомойке сегодня в 20:27
Один приём — и приборы после посудомойки снова как новые: проверенный способ вернуть блеск

Если ваши ложки и ножи теряют блеск после мойки, не спешите менять посудомойку. Один маленький шарик из фольги способен вернуть им зеркальный вид.

Читать полностью » Смесь из гранул и горячей воды освежает воздух и ткани до пяти дней сегодня в 19:35
Забудьте про свечи и освежители: этот домашний спрей делает дом пахнущим, как после химчистки

Хотите, чтобы дом пах свежестью без химии и лишних затрат? Простой спрей из двух ингредиентов сделает воздух лёгким и приятным на несколько дней.

Читать полностью » Как навести порядок в кладовке и под кроватью: советы по долговременному хранению сегодня в 19:02
Как навести порядок в кладовке и не сойти с ума: пошаговый план расхламления

Кладовка превратилась в склад хлама? Разбираем, как расхламить пространство, не устать и не бросить на полпути. Советы, примеры и реальный план действий.

Читать полностью » Идеально отглаженная рубашка: ошибки, которых стоит избегать при глажке сегодня в 18:56
От воротника до манжет: алгоритм идеальной глажки, который экономит время

Гладите рубашки и всё время остаются заломы? Разбираем, как правильно утюжить воротник, манжеты и рукава, какую температуру выбрать и как избежать блестящих следов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Муравьи в доме: причины, профилактика и эффективные методы уничтожения
Красота и здоровье
Всего одна банка газировки в день повышает риск болезни печени на 60%
Еда
Любимое блюдо Фаины Раневской: французская курица с орехами и черносливом по-домашнему
Дом
Пошаговая чистка компьютера: чем и как безопасно удалить пыль из системного блока
Наука
Сигнал GW190521 может быть гравитационным эхом из параллельной вселенной
УрФО
В Тюмени фиксировался рост тарифов на такси после сообщений о беспилотниках
Культура и шоу-бизнес
Мэттью Перри посещал встречи анонимных алкоголиков в доме семьи Осборнов перед смертью
Наука
В Великобритании успешно испытали вакцину против смертельного вируса слонов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet