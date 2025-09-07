Птицы без музыки танцуют лучше людей: парадокс какаду, который ломает все стереотипы

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли птицы танцевать? Оказывается, какаду не просто двигаются под музыку — они обладают настоящим танцевальным арсеналом из десятков уникальных движений!

Исследование танцевального репертуара какаду

Группа ученых из Австралии и Великобритании решила подробно изучить танцевальное поведение какаду. Для этого они проанализировали 45 видеороликов из соцсетей с танцующими птицами пяти разных видов. Результат удивил: специалисты выделили более 30 различных движений, из которых 17 ранее не были описаны в научной литературе. Среди них — тряска головой, шаги вбок, вращения телом и многое другое.

Интересно, что некоторые какаду даже импровизировали, сочетая несколько движений в уникальные комбинации. Однако ученые не нашли значительной схожести в танцах у близкородственных видов, отметив, что у каждого из них есть свой набор из 10 наиболее часто повторяющихся движений.

Эксперимент в зоопарке: музыка или тишина?

Второй этап исследования проходил в одном из австралийских зоопарков. Там ученые наблюдали за шестью какаду трех видов, которые реагировали на разные звуковые условия: музыку, интернет-аудиопрограммы и полное отсутствие звука.

Результаты показали, что птицы танцевали вне зависимости от наличия музыки. Особенно выделялся какаду по имени Майор Митчелл, который за 20 минут музыкального цикла выполнил 257 последовательных движений. Это говорит о том, что танцы — не просто реакция на музыку, а более сложное поведение.

Танцы как форма общения и игры

По мнению ведущего автора исследования Наташи Любке, танцы какаду — это не просто подражание людям. Она считает, что это своего рода игровая активность, проявляющаяся, когда птицам комфортно и хорошо. Возможно, в неволе танцы служат видоизменённой формой брачного поведения, направленной на взаимодействие с хозяевами.

Танцевальные движения какаду напоминают поведение птиц в дикой природе во время брачного сезона. Ученые предполагают, что подобные проявления могут свидетельствовать о позитивных эмоциях у птиц и способствовать улучшению их благополучия в неволе.