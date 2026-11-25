Долгое время наше представление о слухе опиралось на элегантную аналогию с клавиатурой пианино. Считалось, что улитка — спиралевидный орган внутреннего уха — работает как строгая «карта частот». Высокие ноты активируют один конец мембраны, низкие — другой. Эта концепция, получившая название «топографического кода» или place code, принесла Георгу фон Бекеши Нобелевскую премию в 1961 году и легла в основу всех современных кохлеарных имплантатов. Но новая работа, опубликованная в Science Advances, обнаружила в этой стройной схеме серьезную брешь: низкие частоты ведут себя совсем не так, как предсказывала классическая теория.

Проблема заключалась в том, что вибрации внутреннего уха слишком малы и стремительны, чтобы зафиксировать их обычными методами. Чтобы «увидеть» звук внутри живого организма, исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) применили оптическую когерентную томографию (ОКТ). Этот метод, обычно используемый офтальмологами для сканирования сетчатки, в сочетании со специальными алгоритмами очистки сигнала от шумов позволил ученым превратить поверхность улитки в подобие сейсмического датчика. В качестве объекта исследования выступили морские свинки, чье строение уха позволяет делать выводы о механизмах работы млекопитающих в целом.

Результаты оказались неожиданными: низкочастотные звуки вызывали почти одновременные вибрации в разных, удаленных друг от друга частях улитки. Вместо того чтобы активировать строго определенную «клавишу» на карте частот, звук создавал синхронизированное движение в нескольких зонах сразу. Это означает, что мозг получает информацию о низких частотах не только по месту возникновения импульса, но и через какие-то иные, пока не до конца понятные механизмы.

Границы измерения и новые возможности имплантатов

Эта деталь критически важна для понимания того, как мы различаем речь на фоне шума. Для людей с потерей слуха низкочастотный гул в окружающей среде часто становится непреодолимым барьером, стирающим разборчивость слов. Современные кохлеарные имплантаты работают по старой схеме: они стимулируют определенные участки улитки электрическими импульсами, имитируя ту самую «карту частот». Однако открытие Джорджа Бёрвуда и его коллег намекает, что электроды должны воспроизводить гораздо более сложные паттерны вибраций, чем простая стимуляция конкретной точки.

Если низкие частоты распределены по улитке диффузно, значит, мозг умеет считывать информацию без жесткой привязки к координатам. Это переводит вопрос из области анатомии в область обработки сигналов: слуховая система оказывается способна различать частоты, используя данные, которые выходят за рамки простой «карты».

Оказывается, что наше ухо — это не просто пассивный сортировщик звуков по частотам, а динамическая система, где один сигнал может резонировать в нескольких точках одновременно. Это превращает процесс слуха из линейного сканирования в многомерный анализ, где точность распознавания голоса зависит не от того, какая часть мембраны дрожит, а от того, как именно эти дрожания синхронизированы между собой.