Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Coca-Cola
Coca-Cola
© Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:58

Два волшебных ингредиента: как кола останавливает нашествие слизней и муравьёв на ваши грядки

Садоводы рассказали, как кола помогает бороться с насекомыми и ускоряет созревание компоста

Необычные садовые хитрости часто вызывают сомнения, но некоторые из них действительно работают. Так, популярный сладкий газированный напиток с кофеином может стать помощником дачников: он защищает растения от вредителей, ускоряет созревание компоста и даже служит подкормкой.

Кола против насекомых

В составе газировки содержится ортофосфорная кислота — пищевая добавка, которая губительно действует на многих насекомых.

  • Против тли и муравьёв: раствор готовят из 2 литров напитка и 7 литров воды, после чего опрыскивают растения.
  • Для уничтожения муравейника: колу заливают прямо в центр — сладкий запах привлекает насекомых, а кислота разрушает их хитиновый покров.

Ловушка для улиток и слизней

Некоторые дачники используют колу как приманку. В ёмкость наливают напиток и оставляют её в местах скопления вредителей. Улитки и слизни, привлечённые ароматом, залезают внутрь, но выбраться уже не могут.

Кола для компоста

Газировка может ускорить процесс созревания компоста:

  1. Влить 2 литра колы в компостер.
  2. Тщательно перемешать.
  3. В течение полутора месяцев перемешивать компост ежедневно, при необходимости добавляя воду.

Через месяц масса становится рыхлой, питательной и готовой к использованию.

Корневая подкормка

Напиток можно применять и для удобрения растений, но в очень слабой концентрации. Достаточно 2 столовых ложек колы на ведро воды. Глюкоза послужит стимулятором роста, особенно для комнатных растений.

Плюсы и минусы использования колы в саду

Плюсы Минусы
Доступное и дешёвое средство При передозировке может повредить растения
Эффективно отпугивает насекомых Не заменяет полноценные удобрения
Ускоряет компостирование Требует регулярного контроля
Можно использовать как подкормку Содержит искусственные добавки

Сравнение способов применения

Метод Цель Концентрация
Опрыскивание растений Борьба с тлей и муравьями 2 л колы на 7 л воды
Заливка в муравейник Уничтожение колонии Чистая кола
Ловушка для слизней Сбор вредителей Чистая кола в ёмкости
Компост Ускорение созревания 2 л на компостер
Подкормка Стимуляция роста 2 ст. ложки на ведро воды

Советы шаг за шагом

  1. Приготовьте раствор в нужной концентрации.

  2. Опрыскивайте растения вечером, чтобы избежать ожогов листьев.
  3. Для компоста используйте напиток без газа — предварительно откройте бутылку.
  4. Не злоупотребляйте подкормкой: максимум раз в месяц.
  5. Следите, чтобы раствор не попадал на цветы и бутоны.

Мифы и правда

  • Миф: кола заменяет удобрения.
    Правда: напиток может быть лишь дополнительным средством.
  • Миф: кола безопасна для любых растений.
    Правда: высокая концентрация сахара может повредить корни.
  • Миф: напиток действует сразу.
    Правда: для компоста нужен месяц, для вредителей — несколько обработок.

FAQ

Можно ли использовать диетическую колу?
Лучше обычную: именно сахар (глюкоза) играет роль стимулятора и приманки.

Как часто можно опрыскивать растения?
Не чаще 1 раза в неделю, чтобы не повредить листву.

Подходит ли кола для огурцов и томатов?
Да, но только в виде слабого раствора, как дополнительная подкормка.

Исторический контекст

Идея использовать сладкие напитки в саду появилась в США в конце XX века. Дачники заметили, что газировка ускоряет разложение органики в компостерах. Постепенно способ распространился и в Европе, а затем и в России.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чистая кола на листья → ожоги растений → разводить водой.
  • Слишком частое использование → закисление почвы → применять не чаще раза в месяц.
  • Применение только колы → недостаток питательных веществ → дополнить органическими удобрениями.

А что если…

А что если газировку использовать не только в огороде, но и в быту? Например, кола давно известна как чистящее средство от ржавчины и накипи. В саду её "второе дыхание" — борьба с вредителями и помощь в получении компоста.

В заключение отметим:

  1. Кола может быть эффективным средством против насекомых и слизней.
  2. Напиток ускоряет компостирование, улучшая качество удобрений.
  3. В малых дозах служит стимулятором роста растений.

Три интересных факта:

  1. Ортофосфорная кислота в коле используется в промышленности как средство для удаления ржавчины.
  2. Кола может растворять известковые отложения, поэтому её нередко применяют для чистки сантехники.
  3. Эксперименты показали: растения, удобряемые раствором с глюкозой, быстрее наращивают зелёную массу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему ежевику нельзя укрывать слишком рано и как избежать выпревания побегов сегодня в 2:56

Один неверный день — и побеги погибнут: правильные сроки зимнего укрытия ежевики

Неправильное укрытие ежевики может привести к гибели кустов и потере урожая. Узнайте, когда и как правильно утеплить ягоды, избегая самых распространенных ошибок. Защитите свою ежевику от морозов и грибка!

Читать полностью » В ноябре хосты рекомендуют укрывать слоем хвои или соломы для защиты корней сегодня в 2:09

Хосты готовят сюрприз садоводам: осенняя ошибка убивает кусты зимой

Секреты осеннего ухода за хостами: обрезка, мульчирование и защита от слизней. Как подготовить растения к зиме, сохранить декоративность и избежать ошибок с поливом. Советы по зимовке в горшках.

Читать полностью » Оптимальный слой мульчи для клубники осенью составляет 7–12 сантиметров сегодня в 1:57

Клубника уходит в спячку: ошибка осенью лишит вас урожая весной

Чтобы весной получить обильный урожай клубники, важно правильно ухаживать за растениями осенью. Узнайте, как организовать осенний уход, чтобы обеспечить здоровье кустов и увеличить урожай.

Читать полностью » Садовод Марина Иванова поделилась рецептом осенней побелки деревьев для защиты от морозов сегодня в 1:56

Садовый секрет Марины Ивановой: этот рецепт побелки защитит деревья от мороза и вредителей на всю зиму

Узнайте, почему осенняя побелка деревьев — это критически важный этап подготовки сада к зиме. Раскрыт проверенный рецепт с 8 ингредиентами, который защищает от мороза, ожогов, грибков и грызунов. Никаких больше вредителей и проблем с корой!

Читать полностью » Опасные соседи: лопух, жимолость и каштан – почему они не для вашего участка сегодня в 0:56

Садовая ловушка: 3 растения, за красотой которых скрывается опасность для вашего участка

Лопух, жимолость и конский каштан кажутся безобидными, но могут нанести непоправимый вред вашему саду. Узнайте, почему их стоит избегать, и какие коварные последствия они несут для урожая и других растений. Получите ценные советы, чтобы не допустить ошибок! Читайте прямо сейчас!

Читать полностью » В Туве садовые пруды начинают готовить к зиме при температуре воды +7 °C сегодня в 0:55

Красивый пруд осенью — кладбище весной: типичная ошибка тувинских дачников

Подготовка садовых водоёмов к зиме в Тыве: 7 обязательных шагов, которые помогут обеспечить здоровье рыб и качество воды.

Читать полностью » Нейросети заменили 500 специалистов при контроле борщевика в Петербурге вчера в 23:04

Борщевик под прицелом нейросетей: Петербург начал охоту на опасный сорняк

В Петербурге в борьбе с борщевиком Сосновского теперь участвуют нейросети. Как работает система штрафов и чем технология помогает городу?

Читать полностью » Замминистра Никита Стасишин предупредил о риске снижения ввода ИЖС в России вчера в 22:18

Жилья станет меньше: власти предупреждают о рисках в ближайшие годы

Замминистра строительства предупредил о возможном снижении объёмов ввода индивидуального жилья уже с 2026 года. С чем связан риск спада?

Читать полностью »

Новости
Еда

Повара используют желатин для создания творожного десерта с фруктами
Спорт и фитнес

Тренер Леандро Форнито представил комплекс упражнений для развития координации
Наука

Археологические находки доказали: люди адаптировались после извержения Тоба
Питомцы

Ветеринары: кошки боятся собак из-за разницы в размерах и сигналов общения
Авто и мото

В ГАИ рассказали, как избежать штрафов за превышение скорости
Туризм

Эксперты объяснили, какие места в самолёте снижают усталость в полёте
Спорт и фитнес

Эксперты: трёхмесячный план тренировок и питания снижает риск срывов при похудении
Красота и здоровье

Врач Анна Мерзлякова: четверть больных раком во время лучевой терапии впадают в депрессию
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet