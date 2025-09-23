Хотите блеск без усилий? Тогда перестаньте мучить металл порошками и используйте этот напиток

Металлические поверхности в ванной со временем теряют блеск: на блестящем хроме появляется белёсый налёт, а иногда и жирные разводы. Даже при регулярной уборке со следами мыла и жёсткой воды справиться не так-то просто. Всё дело в том, что на кранах оседает известковый камень — минералы, которые постепенно затвердевают, превращаясь в прочный слой. Добавьте к этому мыльный налёт, и обычные средства уже не помогают. Но есть необычное решение — использовать Кока-Колу. Звучит странно, однако этот напиток отлично разъедает минералы и возвращает сантехнике блеск.

Почему краны теряют блеск

Люди часто ограничиваются быстрым протиранием смесителя тряпкой, но этого недостаточно. Вода содержит кальций и магний, которые при испарении остаются на поверхности. Эти соли кристаллизуются, образуя жёсткий налёт. Если сверху попадают остатки мыла, они соединяются с минералами и образуют мыльный камень — липкий слой, плотно прилипший к металлу. Снять его водой невозможно, а жёсткие губки царапают поверхность.

Сравнение