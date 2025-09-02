Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
поза Baby Cobra в йоге
поза Baby Cobra в йоге
© flickr. com by Famartin is licensed under CC-BY-SA-4.0
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:50

Поза кобры в йоге: одна ошибка превращает пользу в боль

Йога-эксперты объяснили, почему не получается правильно выполнять позу кобры

Кобра — одна из самых распространённых асан в йоге. Она знакома и тем, кто впервые пробует виньясу, и тем, кто расстилает коврик каждый день. Поза кажется простой: лечь на живот, соединить ноги, положить ладони под плечи, а затем поднять грудь и расправить плечи. Но на деле именно эта простота часто обманчива: неправильное выполнение асаны может вызвать дискомфорт и даже боль.

Поза кобры не только укрепляет мышцы спины, но и мягко растягивает плечи, квадрицепсы и пресс, раскрывает грудную клетку и улучшает подвижность позвоночника и бёдер. Эти эффекты напрямую помогают исправить осанку и снять зажимы после долгого сидения. Однако достичь пользы можно только при корректной технике.

Когда грудь не отрывается от пола

Иногда кажется, что грудная клетка словно "прилипла" к коврику. Чаще всего причина в перенапряжении грудных мышц. Сутулость, округлые плечи и малоподвижный грудной отдел затрудняют подъём корпуса. Чтобы исправить это, стоит регулярно включать в практику растяжку груди.

Полезный приём: подниматься в кобру не за счёт полного разгибания рук, а плавно — с помощью мышц спины и дыхания. Дополнительно можно широко расставить пальцы на полу и слегка приподнять ладони, словно образуя "чашу". Такое изменение помогает укрепить поясницу и разгрузить запястья.

Если появляется боль в запястьях

Многие ощущают неприятное давление в кистях. На первый взгляд кажется, что проблема в руках, но на деле это часто результат слабого кора. Когда мышцы живота недостаточно включены, вес тела переносится вперёд, на плечи и запястья, и суставы перегружаются.

Чтобы снять напряжение, стоит поработать над укреплением пресса. Сильный кор не только снижает нагрузку на руки, но и стабилизирует всё тело в позе. Можно также пробовать облегчённый вариант — позу сфинкса. В ней вес приходится на предплечья, что даёт суставам отдых.

Когда тянет поясницу

Жалобы на дискомфорт внизу спины при выполнении кобры нередки. Обычно это связано с жёсткими мышцами бёдер и подколенными сухожилиями. Сидячая работа, малоподвижный образ жизни — и поясница начинает "застывать".

Решение — регулярные упражнения на раскрытие таза и растяжку задней поверхности бедра. Отличным дополнением станет асана "ноги вверх по стене". Она помогает снять нагрузку с позвоночника и вернуть его в нейтральное положение после прогибов. Ещё один важный момент — не чрезмерно напрягать ягодицы, а учиться расслаблять их во время выполнения.

Если боли в пояснице хронические, стоит воздержаться от этой асаны до консультации с врачом.

Когда сложно уйти в полный прогиб

Не у всех позвоночник одинаково подвижен: для кого-то глубокие прогибы естественны, а кому-то они даются тяжело. Ограниченная мобильность спины может мешать перейти из низкой кобры в высокую.

Чтобы развить гибкость, полезно регулярно делать "кошку-корову" — мягкий комплекс, разогревающий позвоночник. Хорошо работают и "саранча", укрепляющая заднюю поверхность тела, и скрутки, снимающие зажимы в верхней части спины. Но главное — терпение: изменения происходят постепенно.

Кобра — мощный инструмент для здоровья спины и осанки, но только при осознанном подходе. Каждое неприятное ощущение в теле сигнализирует о том, что технику нужно скорректировать: добавить растяжку, укрепить пресс или уделить внимание дыханию. Тогда асана станет действительно ресурсной и безопасной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Джастис Уильямс представил 20-минутную тренировку рук с гирей сегодня в 3:30

20 минут, одна гиря — и руки выглядят так, будто вы месяцами ходите в зал

Гиря способна заменить целый спортзал: всего 20 минут тренировки — и ваши руки, плечи и корпус получают полноценную нагрузку. Узнайте, как построить такой комплекс.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: упражнение «Гидрант» помогает развивать глубокие мышцы живота сегодня в 3:16

Живот плоский, талия стройная — секрет кроется в одном упражнении

Чтобы увидеть рельефный пресс, одного качания кубиков недостаточно. Важнее техника, кардио и правильное упражнение, о котором знают далеко не все.

Читать полностью » Анджела Гаргано назвала лучшие упражнения для бицепсов и трицепсов сегодня в 3:10

Масса или сила: что важнее для тех, кто мечтает о мощных руках

Сильные руки — это не только красота, но и залог здоровья. Узнайте, как грамотно тренироваться, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Читать полностью » Упражнения для пресса: специалисты рассказали о лучших способах разнообразить тренировку сегодня в 2:50

Пресс под угрозой: самые частые ошибки при классических упражнениях

Скучные скручивания можно заменить десятками эффективных упражнений. Узнайте, какие вариации помогут укрепить пресс и сделают тренировки интереснее.

Читать полностью » Кардионагрузка на велотренажёре помогает уменьшить висцеральный жир — данные Минздрава США сегодня в 2:30

Велотренажёр против скручиваний: неожиданный ответ в борьбе с жиром

Велотренажёр помогает быстрее справиться с лишним жиром на животе, чем упражнения на пресс. Но важно знать, как правильно выстроить тренировки.

Читать полностью » сегодня в 2:21

Это упражнение заменяет бег и тренажёры: эффект одного кардио-упражнения поражает

"Скалолаз" — упражнение, которое укрепляет пресс, ноги и осанку, а при быстром темпе превращается в полноценное кардио. Как правильно его делать?

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Чан перечислил упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов сегодня в 2:10

Сутулость, зажатый таз и боль в пояснице — всё начинается с этих маленьких мышц

Всего 10 минут в день помогут забыть о зажатых бёдрах. Простые упражнения снимают напряжение и возвращают подвижность суставам.

Читать полностью » CDC: 25 минут плавания равны трём милям бега по нагрузке сегодня в 1:50

Один километр в бассейне против пяти на беговой дорожке: шокирующее сравнение

Плавание и бег по-разному влияют на организм, хотя оба помогают укрепить здоровье. Какой вариант выбрать для себя и чем они отличаются?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскритиковала пластическую операцию дочери Даны Борисовой
Спорт и фитнес

Сертифицированный тренер Джесс Роуз Макдауэлл рассказала, как выполнять упражнения с лёгкими гантелями
Питомцы

Кинологи: собаки начинают забывать команды без ежедневных 5–10 минут тренировок
Еда

Как приготовить гуляш из говядины с подливкой по кулинарному рецепту
Туризм

Горные регионы России: где отдыхать и дышать полной грудью
Красота и здоровье

Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью
Дом

Генеральная уборка: как лишить тараканов корма и воды
Садоводство

Вода после пасты – секретное удобрение: как поливать растения, чтобы они росли как на дрожжах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet