Найден способ обезвреживания кишащих ядовитыми выбросами маленьких угольных котельных

Отдалённые районы России часто отапливаются небольшими угольными котельными, которые обслуживают отдельные дома или небольшие населённые пункты. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке доля таких бойлерных достигает 80-90%. Обычно у них невысокие дымовые трубы — до 10-30 метров, поэтому выбросы загрязняющих веществ остаются в приземном слое атмосферы и вдыхаются людьми.
Учёные из Института систем энергетики СО РАН изучили различные методы, которые могут помочь повысить экологичность таких котельных. Один из основных способов — переход на автоматизированные котлы, которые контролируются оператором и позволяют снизить расход топлива и выбросы.
Большинство малых теплоисточников в настоящее время используют котлы с ручной загрузкой с КПД не выше 32-62% при норме 76-80%. Это приводит к перерасходу топлива и увеличению выбросов. Переход на автоматизированные котлы может снизить выбросы в два-три раза.
Исследователи также изучили влияние различных видов подготовки угля на выбросы. Несортированный уголь, который обычно используется в малых котельных, не проходит предварительную подготовку и содержит мелкую фракцию, что приводит к неравномерному горению и увеличению отходов. Сортированный уголь имеет более высокую эффективность, поскольку мелкая фракция удаляется, что улучшает процесс горения и снижает выбросы. Брикетированный уголь также показывает хорошие результаты, так как он состоит из измельчённого, высушенного и спрессованного углесодержащего сырья. Наиболее эффективный вид — термоподготовленный уголь, который предварительно нагревается без доступа воздуха. В дыме от его сжигания меньше диоксида серы и оксидов азота.
Заменить все допотопные котлы на современные не представляется возможным, а переход на подготовленное топливо вполне реален. В Монголии, где уже несколько лет используют брикетированный и термоподготовленный уголь вместо обычного, наблюдается значительное снижение загрязнений в воздухе.
В будущем ученые планируют рассчитать экономическую составляющую исследования, чтобы оценить стоимость изменений каждого из факторов, включая переход к автоматизированным котлам и замену несортированного угля подготовленным.
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области (Creative Common Attribution 4.0 International)
В ВОЗ заявили о росте смертности от жары на 30% в Европе с 2000 года
В Европе с 2000 года на 30% увеличилась смертность, связанная с жарой, причём этот показатель растёт почти во всех странах региона.
Россия передала Украине тела 250 военнослужащих
Россией были возвращены были возвращены Украине тела 250 военнослужащих. Будет проведена идентификация тел, а затем останки будут переданы семьям для погребения. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.
В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м
В Москве введен запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров. По поручению мэра города Сергея Собянина было подписано соответствующее постановление, устанавливающее также, что площадь двухкомнатных квартир не должна быть меньше 44 квадратных метров.