Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:37

Угольная карта России перекраивается: откуда уезжают специалисты и куда их ждут

Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов

Снижение добычи угля в отдельных регионах России не означает остановку горнодобывающей деятельности как таковой, однако приводит к заметным структурным изменениям в экономике и на рынке труда. Там, где угольная отрасль теряет позиции, запускаются альтернативные проекты, а специалисты все чаще уезжают работать в другие регионы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы Роснедр.

Смещение географии угледобычи

Руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов рассказал, что на фоне логистических ограничений и продолжающегося падения цен на уголь география его добычи в стране меняется. В традиционных угольных регионах, таких как Кузбасс, фиксируется снижение объемов производства, тогда как в других частях страны ситуация противоположная.

По словам Казанова, рост угледобычи наблюдается, в частности, в Якутии и на Сахалине. Именно туда постепенно смещается центр активности отрасли. Эти изменения требуют перераспределения рабочей силы и адаптации региональных экономик к новым условиям.

Поиск замены углю

В регионах, где угольная промышленность сокращается, уже предпринимаются попытки компенсировать выпадающие объемы за счет разработки других полезных ископаемых. В качестве примеров Казанов назвал проекты по добыче марганца и подготовку литиевых месторождений в Кузбассе, а также развитие титановых проектов в Республике Коми.

"Замещение угольной промышленности добычей альтернативных полезных ископаемых уже происходит", — сказал руководитель Роснедр Олег Казанов.

При этом он подчеркнул, что ни по физическим объемам, ни по вкладу в экономику новые направления пока не способны заменить уголь.

Кадры и вахтовая занятость

Отдельной проблемой остается занятость людей. Казанов отметил, что горнодобывающий бизнес отличается длинными инвестиционными циклами, и развертывание новых производств требует времени. При этом работники не могут ждать годами и ищут возможности трудоустройства уже сейчас.

По его словам, специалисты, теряющие работу на угольных предприятиях в одном регионе, оказываются востребованы в других частях страны. Многие из них соглашаются на вахтовый формат работы, отправляясь туда, где угольная промышленность, напротив, развивается. На востоке России вводятся в эксплуатацию крупные объекты, которым требуется большое количество персонала, и приоритет, как отметил Казанов, отдается трудоустройству российских специалистов с параллельным созданием учебных центров.

