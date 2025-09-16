Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер: кто возглавит Coachella 2026

16 сентября организаторы фестиваля Coachella 2026 года раскрыли список хедлайнеров. Мероприятие состоится в два уикенда — с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Главными звездами фестиваля станут Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер.

Сабрина Карпентер и Karol G: лидеры уикендов

Сабрина Карпентер возглавит пятничные шоу, а Karol G — воскресные. Джастин Бибер станет хедлайнером обоих субботних вечеров.

Другие участники

В числе артистов, которые также выступят на сценах Coachella 2026, можно выделить The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и другие. Одним из самых интересных событий фестиваля станет специальное шоу Anyma под названием Æde.

Coachella 2025: Впечатляющие хедлайнеры

Напомним, что в 2025 году хедлайнерами фестиваля стали Леди Гага, Green Day и Post Malone. Помимо них, зрителей радовали Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy, а также участницы BLACKPINK Дженни и Лиса с сольными сетами.

Инцидент с Charli XCX и Green Day

Один из самых обсуждаемых инцидентов фестиваля 2025 года — конфликт между фанатами Charli XCX и Green Day. Напряжение возникло после того, как группа Green Day закрыла второй день фестиваля, выступив после Charli. После этого Charli XCX появилась на афтерпати с лентой "Miss Should Be Headliner", что многие восприняли как намек на недовольство в адрес группы.

Таблица "Сравнение хедлайнеров Coachella 2025 и 2026"