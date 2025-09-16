Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сабрина Карпентер
Сабрина Карпентер
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:57

Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер: кто возглавит Coachella 2026

В 2026 году Coachella возглавят Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер

16 сентября организаторы фестиваля Coachella 2026 года раскрыли список хедлайнеров. Мероприятие состоится в два уикенда — с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. Главными звездами фестиваля станут Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер.

Сабрина Карпентер и Karol G: лидеры уикендов

Сабрина Карпентер возглавит пятничные шоу, а Karol G — воскресные. Джастин Бибер станет хедлайнером обоих субботних вечеров.

Другие участники

В числе артистов, которые также выступят на сценах Coachella 2026, можно выделить The XX, Nine Inch Nails, Disclose, Turnstile, Ethel Cain, KATSEYE, The Strokes, Addison Rae, Labrinth, Дэвид Бирн, Interpol, Alex G, BIGBANG, Laufey, Игги Поп, FKA Twigs, Wet Leg, Clipse и другие. Одним из самых интересных событий фестиваля станет специальное шоу Anyma под названием Æde.

Coachella 2025: Впечатляющие хедлайнеры

Напомним, что в 2025 году хедлайнерами фестиваля стали Леди Гага, Green Day и Post Malone. Помимо них, зрителей радовали Charli XCX, Трэвис Скотт, Tyla, Megan Thee Stallion, Сэм Фендер, Эд Ширан, Misfits, Benson & Boone, Japanese Breakfast, The Prodigy, а также участницы BLACKPINK Дженни и Лиса с сольными сетами.

Инцидент с Charli XCX и Green Day

Один из самых обсуждаемых инцидентов фестиваля 2025 года — конфликт между фанатами Charli XCX и Green Day. Напряжение возникло после того, как группа Green Day закрыла второй день фестиваля, выступив после Charli. После этого Charli XCX появилась на афтерпати с лентой "Miss Should Be Headliner", что многие восприняли как намек на недовольство в адрес группы.

Таблица "Сравнение хедлайнеров Coachella 2025 и 2026"

Год фестиваля Хедлайнеры Особенности
2025 Леди Гага, Green Day, Post Malone Поп-музыка, рок, рэп
2026 Сабрина Карпентер, Karol G, Джастин Бибер Поп, латинская музыка, поп-рок

Советы шаг за шагом: Как подготовиться к Coachella

  1. Купить билеты заранее. Фестиваль имеет огромный спрос, так что стоит приобрести билеты заранее, чтобы не столкнуться с проблемой их отсутствия.

  2. Подготовить удобную одежду. В апреле в Калифорнии тепло, но температура может колебаться от дневного жара до прохлады ночью. Обязательно возьмите с собой легкую, но многослойную одежду.

  3. Заботиться о здоровье. Не забудьте взять с собой солнцезащитный крем, воду и аксессуары от солнца (шляпы, очки).

  4. Продумать транспорт. Coachella находится в пустыне, поэтому важно заранее продумать, как добраться до фестиваля и обратно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Купить билеты в последний момент.

    • Последствие: Билеты могут быть распроданы, а цены на оставшиеся — завышены.

    • Альтернатива: Купить билеты за несколько месяцев до события, чтобы сэкономить и гарантированно попасть на фестиваль.

  2. Ошибка: Не взять с собой воду.

    • Последствие: Обезвоживание и плохое самочувствие, особенно в жаркую погоду.

    • Альтернатива: Обязательно брать с собой воду или покупайте напитки на территории фестиваля.

FAQ

1. Когда и где пройдет фестиваль Coachella 2026?
Фестиваль пройдет в два уикенда: с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля 2026 года в Индио, Калифорния.

2. Кто будут хедлайнерами фестиваля Coachella 2026?
Главными хедлайнерами станут Сабрина Карпентер, Karol G и Джастин Бибер.

3. Как попасть на фестиваль Coachella?
Для того чтобы попасть на фестиваль, нужно приобрести билеты через официальные каналы. Билеты продаются заранее, и для посещения фестиваля нужно иметь специальный пропуск.

Мифы и правда о Coachella

Миф: Coachella — это исключительно музыкальный фестиваль.
Правда: На Coachella представлены не только музыкальные выступления, но и выставки искусства, модные показы и много других культурных событий.

Миф: Только большие звезды выступают на фестивале.
Правда: Coachella известна своим разнообразием участников — здесь можно услышать как мировых суперзвезд, так и молодых и перспективных исполнителей.

Три интересных факта о Coachella

  1. Coachella — это один из самых старых музыкальных фестивалей, который проводился впервые в 1999 году.

  2. В 2017 году фестиваль установил рекорд по количеству посещений — более 250 тысяч человек.

  3. Coachella известен своими культовыми моментами, включая неожиданные совместные выступления и музыкальные сюрпризы.

