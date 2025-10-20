Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бен Аффлек
Бен Аффлек
© commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:49

Бен Аффлек гордится не фильмами: как актёр воспитывает троих детей после развода с Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек назвал совместное воспитание детей главным источником радости

Бен Аффлек редко делится личными деталями семейной жизни, однако недавнее интервью на премьере фильма "Поцелуй женщины-паука" стало исключением. Актёр откровенно рассказал о том, как ему удаётся совместно воспитывать троих детей с Дженнифер ГарнерВайолет, Серафину и Сэмюэля. Для Бена этот опыт остаётся источником радости и гордости, а отношения с бывшей женой — примером зрелого и дружеского подхода к родительству после развода.

Актёр подчеркнул, насколько значимо для него видеть успехи и достижения детей. На красной ковровой дорожке в Нью-Йорке он поделился своими эмоциями.

"Я так горжусь своими детьми, что даже не могу вам передать", — заявил он в беседе с Access Hollywood.

Особое внимание Бен уделил старшей дочери, Вайолет, которая, по его словам, унаследовала лучшие качества матери:

"Вайолет пошла в маму. Она потрясающая", — восторженно отозвался актёр.

Свою дочь он назвал вдохновляющей личностью, особенно после того, как Вайолет выступила с речью в штаб-квартире ООН, призвав к введению обязательного ношения масок для борьбы с распространением COVID-19. Для Аффлека такие моменты — подтверждение того, что дети растут ответственными и мыслящими людьми.

Совместное воспитание после развода требует не только терпения, но и готовности к компромиссам. В случае Бена и Дженнифер это проявляется в уважении к границам друг друга и готовности поддерживать общие принципы воспитания, несмотря на личные различия.

"Мне очень повезло, что у меня прекрасная бывшая жена и замечательные дети. Это радость всей моей жизни. Это делает меня счастливым каждый день", — отметил Аффлек.

История их отношений показывает, что развод не обязательно разрушает семейные связи. Бен и Дженнифер, женившиеся в 2005 году, расстались в 2015-м, а официально оформили развод в 2018 году. Однако они сумели сохранить дружеские отношения и продолжают вместе участвовать в жизни детей, что положительно сказывается на их эмоциональном развитии и чувстве безопасности.

Совместное воспитание: подход Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер

  1. Поддержка и уважение. Родители стараются выстраивать взаимодействие на основе взаимного уважения, избегая конфликтов при принятии решений о детях.

  2. Активное участие. Оба родителя регулярно проводят время с детьми, участвуют в их мероприятиях и следят за успехами в учебе и внеучебной деятельности.

  3. Открытая коммуникация. Взаимодействие строится на обсуждении важных вопросов и совместном решении проблем, что позволяет детям чувствовать себя защищёнными и услышанными.

  4. Пример зрелого поведения. Дети видят, что взрослые могут разойтись, но при этом сохранять уважение и заботу друг о друге, что формирует положительный эмоциональный фон.

Преимущества такого подхода

Совместное воспитание после развода помогает детям сохранять стабильность и эмоциональную поддержку. Дети Аффлека и Гарнер видят пример зрелой взрослой жизни, где можно сохранять дружбу и сотрудничество даже после прекращения романтических отношений. Такой подход снижает стресс и тревожность у ребёнка и создаёт ощущение безопасности.

Как это влияет на детей

Дети учатся решать конфликты мирным путём, ценить семейные связи и быть ответственными за свои поступки. Вайолет, Серафина и Сэмюэль получают возможность наблюдать за положительными моделями поведения и перенимать навыки здорового общения, что пригодится им во взрослой жизни.

А что если родители не умеют сотрудничать

Без взаимного уважения и поддержки совместное воспитание становится источником стрессов и конфликтов. Это может сказаться на психоэмоциональном состоянии ребёнка и усложнить его социализацию. Именно поэтому пример Аффлека и Гарнер ценен для многих семей: он показывает, что даже после развода можно строить крепкие и гармоничные отношения вокруг детей.

3 интересных факта

  1. Вайолет Аффлек активно участвует в общественных инициативах, демонстрируя зрелость и социальную ответственность.

  2. Бен Аффлек считает воспитание детей главным источником радости и вдохновения в жизни.

  3. Гарнер и Аффлек регулярно обсуждают воспитательные вопросы, что помогает детям чувствовать стабильность.

FAQ

Как Бен и Дженнифер делят обязанности по воспитанию детей?
Они договариваются о графиках, активно участвуют в жизни детей и поддерживают открытый диалог по важным вопросам.

Сколько лет детям актёрской пары?
Вайолет, Серафина и Сэмюэль — дети разных возрастов, старшей дочери Вайолет недавно исполнилось около 16 лет.

Как дети реагируют на совместное участие родителей после развода?
Дети видят пример зрелого общения и получают эмоциональную поддержку, что укрепляет их психологическое здоровье.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование Science of Scare: фильм сегодня в 17:31
Когда экран начинает дышать вместе с тобой: эти фильмы сводит с ума даже пульсометры

Учёные измерили пульс у зрителей, чтобы выяснить, какие фильмы действительно пугают. Победитель рейтинга — снова "Синистер".

Читать полностью » Эштон Кутчер признался, что привлекательная внешность мешала развитию его карьеры сегодня в 8:53
Слишком красив, чтобы играть по-настоящему: Кутчер признался, почему режиссёры ему не верили

Эштон Кутчер признался, что привлекательная внешность не всегда помогает в Голливуде — порой она становится настоящим барьером для драматических ролей.

Читать полностью » Источник The Daily Mail: поведение Меган Маркл шокировало принца Уильяма и Кейт Миддлтон сегодня в 7:33
Дворец треснул по шву: как одна вспышка Меган Маркл изменила отношения в королевской семье

Скандал вокруг Меган Маркл вновь всколыхнул британскую прессу: инсайдеры утверждают, что именно один вспыльчивый эпизод навсегда изменил отношения внутри королевской семьи.

Читать полностью » Дайан Китон могла завещать 5 миллионов долларов золотистому ретриверу сегодня в 6:29
Когда наследник виляет хвостом: Голливуд обсуждает самого богатого пса Америки

Появившиеся слухи о завещании Дайан Китон вызвали бурные обсуждения: действительно ли актриса оставила состояние своему псу Реджи?

Читать полностью » Daily Mail: Эмма Уотсон встречается с предпринимателем Остином Кевичем — бывшим бойфрендом Камилы Кабельо сегодня в 5:24
Тихие романы — новые тренды Голливуда: как Эмма Уотсон нашла счастье без папарацци

Эмма Уотсон замечена с новым избранником — IT-предпринимателем, который раньше встречался с Камилой Кабельо. Поклонники обсуждают, серьёзно ли всё между ними.

Читать полностью » Принц Эндрю отказался от королевских титулов и наград после новых обвинений сегодня в 4:18
Тень над короной: младший брат Карла III поставил точку в своей королевской жизни

После лет скандалов и расследований принц Эндрю официально отказался от всех королевских титулов. Это решение навсегда изменит его место в британской монархии.

Читать полностью » Дрю Бэрримор впервые получила дневную премию сегодня в 3:58
Она смеялась над премиями, а потом взяла три сразу: как Дрю Бэрримор покорила дневное телевидение

Почти 40 лет Дрю Бэрримор ждала свой первый "Эмми" — и наконец получила его. Что помогло актрисе добиться признания и почему её ток-шоу покорило зрителей?

Читать полностью » Мартин Скорсезе страдал депрессией и вспышками гнева во время съёмок сегодня в 2:58
Вулкан в костюме режиссера: как Скорсезе справлялся с яростью и депрессией во время съемок культовых фильмов

Экс-жена Скорсезе раскрыла, как гнев и депрессия режиссера влияли на съемки культовых фильмов и его личную жизнь.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Георгины зарубежной селекции адаптировались к российскому климату и радуют обильным цветением
Спорт и фитнес
Высокоинтенсивные тренировки улучшают работу сердца и мышц — методика доктора Табаты доказала эффективность
Авто и мото
Новые зимние шины требуют 300 км обкатки для надёжного сцепления
Наука
Палеонтолог Уивер: исчезновение динозавров изменило реки Северной Америки
Туризм
Эксперты назвали самые дешёвые направления для путешествий по Европе — от Будапешта до Кракова
Наука
В Турции раскопали производственные комплексы древней столицы Пурушханда
Дом
Эксперты напомнили: уборка улучшает качество воздуха и предотвращает появление вредителей
Туризм
Линда Харрис: путешествие в одиночку помогает развить уверенность и независимость
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet