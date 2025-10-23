Российский сенсор, который не боится ни мороза, ни вибраций: ответ на импорт под 4K
Холдинг "Росэл", входящий в структуру госкорпорации "Ростех", объявил о начале серийного выпуска новой светочувствительной КМОП-матрицы с разрешением 4K. Разработка предназначена для систем машинного зрения, телевизионного наблюдения и промышленной автоматизации, где требуется высокая точность анализа изображения и устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации.
Технологический прорыв в микроэлектронике
Проект реализован специалистами ЦНИИ "Электрон" - ведущего предприятия холдинга "Росэл". По словам разработчиков, основная особенность новой матрицы заключается в сочетании миниатюрности, энергоэффективности и аналогового интерфейса, что делает её уникальной среди аналогов.
Матрица построена на отечественной КМОП-технологии с техпроцессом 180 нм, которая позволяет интегрировать в одном кристалле не только сенсор, но и весь модуль формирования изображения. Это упрощает конструкцию конечного устройства и значительно снижает себестоимость камеры.
"Новая КМОП-матрица — пример того, как отечественные технологии микроэлектроники могут конкурировать с зарубежными решениями в сегменте промышленной оптики", — отметил представитель холдинга Росэл.
Где применяется новая матрица
Созданная разработка нацелена на производителей камер машинного зрения, систем безопасности, медицинских приборов и промышленных датчиков. Благодаря устойчивости к вибрациям, высокой влажности и температурным перепадам от -60 до +50 °C, матрица подходит для эксплуатации:
• на предприятиях тяжёлой промышленности;
• в транспортных и авиационных системах наблюдения;
• в медицинском оборудовании, где требуется высокая точность передачи деталей изображения;
• в охранных системах и камерах наружного видеонаблюдения.
Технические характеристики
|Параметр
|Значение
|Технология
|КМОП (CMOS)
|Тип затвора
|Global/Rolling
|Разрешение
|2048×2048 пикселей
|Размер пикселя
|5,3×5,3 мкм
|Спектральная чувствительность
|400 — 900 нм
|Интегральная чувствительность
|> 15 В/(лк·с)
|Разрядность АЦП
|12 бит
|Потребляемая мощность
|< 1 Вт
|Рабочий диапазон температур
|-60 … +50 °C
|Цветность
|Чёрно-белая
|Коэффициент заполнения
|≈ 0,4
|Количество выходов
|4
|Интерфейс вывода данных
|LVDS
|Частота кадров
|до 50 Гц
Преимущества архитектуры
Главным преимуществом нового сенсора стала возможность интеграции всех узлов обработки сигнала на одном кристалле кремния. Это снижает уровень помех, повышает стабильность и экономит энергию. По сравнению с зарубежными аналогами того же класса, устройство потребляет на 30-40 % меньше энергии, сохраняя при этом качество изображения и динамический диапазон.
Благодаря поддержке аналогового LVDS-интерфейса, матрица легко встраивается в уже существующие системы и контроллеры без необходимости в серьёзной адаптации оборудования. Это особенно важно для производителей, использующих российскую элементную базу.
Советы шаг за шагом: как интегрировать КМОП-матрицу
-
Определите задачу. Для промышленных решений выберите модификацию с Global-затвором, для медицинских — Rolling.
-
Настройте интерфейс LVDS. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных при низком энергопотреблении.
-
Оптимизируйте охлаждение. Несмотря на малое энергопотребление, при длительной работе в закрытом корпусе важно обеспечить термостабильность.
-
Используйте отечественные микроконтроллеры. Совместимость с российскими платами позволяет создавать полностью локализованные устройства наблюдения.
-
Тестируйте под нагрузкой. Проверка в условиях перепадов температуры и влажности подтвердит надёжность системы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: установка импортных сенсоров без адаптации к климатическим условиям России.
Последствие: снижение чувствительности и выход из строя при морозах или вибрациях.
Альтернатива: использование КМОП-матрицы от ЦНИИ "Электрон" с расширенным температурным диапазоном.
-
Ошибка: выбор цифрового интерфейса без учета помехозащищённости.
Последствие: потеря сигнала в условиях электромагнитных наводок.
Альтернатива: аналоговый LVDS-интерфейс с экранированной передачей данных.
-
Ошибка: установка сенсора с высоким энергопотреблением в автономные системы.
Последствие: перегрев и сокращение времени автономной работы.
Альтернатива: энергоэффективная КМОП-матрица с потреблением менее 1 Вт.
А что если…
А что если одна и та же матрица сможет работать и в камере видеонаблюдения, и в микроскопе, и на борту беспилотника? Именно это и демонстрирует новая разработка. Универсальность архитектуры делает возможным применение в самых разных сферах — от охраны до науки.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Высокая чувствительность при низком энергопотреблении
|Пока доступна только в ЧБ-версии
|Широкий диапазон рабочих температур
|Ограниченная частота кадров (до 50 Гц)
|Полная интеграция на одном кристалле
|Требуется адаптация при переходе на цветные матрицы
|Совместимость с российской элементной базой
|Техпроцесс 180 нм уступает по плотности топовым зарубежным решениям
FAQ
Какое разрешение поддерживает новая КМОП-матрица?
Разрешение составляет 2048×2048 пикселей, что соответствует стандарту 4K.
Можно ли использовать матрицу в цветных системах?
Пока серийно выпускается чёрно-белая версия, но ведётся разработка цветной модификации.
Для каких условий эксплуатации предназначено устройство?
Матрица выдерживает температуры от -60 до +50 °C, устойчива к вибрациям и влажности.
Какие отрасли заинтересованы в применении?
Промышленная автоматизация, транспорт, медицина, оборонные технологии, системы видеоконтроля.
Мифы и правда
-
Миф: российские сенсоры уступают зарубежным по качеству.
Правда: современные отечественные КМОП-матрицы по точности и энергоэффективности уже сравнимы с импортными аналогами.
-
Миф: производство микросхем в России невозможно на уровне 180 нм.
Правда: ЦНИИ "Электрон" успешно освоил этот техпроцесс и применяет его в серийных решениях.
-
Миф: аналоговый интерфейс устарел.
Правда: LVDS остаётся одним из самых стабильных способов передачи изображения без цифровых искажений.
Исторический контекст
Российская школа микроэлектроники ведёт свои корни ещё с 1960-х годов, когда создавались первые фотоприёмные устройства для военной техники. Развитие КМОП-сенсоров в отечественной промышленности активизировалось в 2010-х, когда стало очевидно, что зависимость от импортных компонентов мешает развитию стратегически важных отраслей. Новый проект "Росэл" стал результатом десятилетней работы по созданию полностью локализованной базы для оптических систем.
3 интересных факта
-
Каждая матрица проходит индивидуальную калибровку для достижения точной цветопередачи и чувствительности.
-
Сенсор способен работать при уровне освещённости менее 0,1 люкса, что делает его пригодным для ночного наблюдения.
-
Тестовые образцы уже применяются в прототипах беспилотных транспортных систем и роботизированных манипуляторов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru