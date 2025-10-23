Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Квантовый чип с фононами
Квантовый чип с фононами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Российский сенсор, который не боится ни мороза, ни вибраций: ответ на импорт под 4K

Холдинг "Росэл" представил светочувствительную КМОП-матрицу для промышленной автоматики и видеонаблюдения

Холдинг "Росэл", входящий в структуру госкорпорации "Ростех", объявил о начале серийного выпуска новой светочувствительной КМОП-матрицы с разрешением 4K. Разработка предназначена для систем машинного зрения, телевизионного наблюдения и промышленной автоматизации, где требуется высокая точность анализа изображения и устойчивость к экстремальным условиям эксплуатации.

Технологический прорыв в микроэлектронике

Проект реализован специалистами ЦНИИ "Электрон" - ведущего предприятия холдинга "Росэл". По словам разработчиков, основная особенность новой матрицы заключается в сочетании миниатюрности, энергоэффективности и аналогового интерфейса, что делает её уникальной среди аналогов.

Матрица построена на отечественной КМОП-технологии с техпроцессом 180 нм, которая позволяет интегрировать в одном кристалле не только сенсор, но и весь модуль формирования изображения. Это упрощает конструкцию конечного устройства и значительно снижает себестоимость камеры.

"Новая КМОП-матрица — пример того, как отечественные технологии микроэлектроники могут конкурировать с зарубежными решениями в сегменте промышленной оптики", — отметил представитель холдинга Росэл.

Где применяется новая матрица

Созданная разработка нацелена на производителей камер машинного зрения, систем безопасности, медицинских приборов и промышленных датчиков. Благодаря устойчивости к вибрациям, высокой влажности и температурным перепадам от -60 до +50 °C, матрица подходит для эксплуатации:

• на предприятиях тяжёлой промышленности;
• в транспортных и авиационных системах наблюдения;
• в медицинском оборудовании, где требуется высокая точность передачи деталей изображения;
• в охранных системах и камерах наружного видеонаблюдения.

Технические характеристики

Параметр Значение
Технология КМОП (CMOS)
Тип затвора Global/Rolling
Разрешение 2048×2048 пикселей
Размер пикселя 5,3×5,3 мкм
Спектральная чувствительность 400 — 900 нм
Интегральная чувствительность > 15 В/(лк·с)
Разрядность АЦП 12 бит
Потребляемая мощность < 1 Вт
Рабочий диапазон температур -60 … +50 °C
Цветность Чёрно-белая
Коэффициент заполнения ≈ 0,4
Количество выходов 4
Интерфейс вывода данных LVDS
Частота кадров до 50 Гц

Преимущества архитектуры

Главным преимуществом нового сенсора стала возможность интеграции всех узлов обработки сигнала на одном кристалле кремния. Это снижает уровень помех, повышает стабильность и экономит энергию. По сравнению с зарубежными аналогами того же класса, устройство потребляет на 30-40 % меньше энергии, сохраняя при этом качество изображения и динамический диапазон.

Благодаря поддержке аналогового LVDS-интерфейса, матрица легко встраивается в уже существующие системы и контроллеры без необходимости в серьёзной адаптации оборудования. Это особенно важно для производителей, использующих российскую элементную базу.

Советы шаг за шагом: как интегрировать КМОП-матрицу

  1. Определите задачу. Для промышленных решений выберите модификацию с Global-затвором, для медицинских — Rolling.

  2. Настройте интерфейс LVDS. Он обеспечивает высокоскоростную передачу данных при низком энергопотреблении.

  3. Оптимизируйте охлаждение. Несмотря на малое энергопотребление, при длительной работе в закрытом корпусе важно обеспечить термостабильность.

  4. Используйте отечественные микроконтроллеры. Совместимость с российскими платами позволяет создавать полностью локализованные устройства наблюдения.

  5. Тестируйте под нагрузкой. Проверка в условиях перепадов температуры и влажности подтвердит надёжность системы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка импортных сенсоров без адаптации к климатическим условиям России.
    Последствие: снижение чувствительности и выход из строя при морозах или вибрациях.
    Альтернатива: использование КМОП-матрицы от ЦНИИ "Электрон" с расширенным температурным диапазоном.

  • Ошибка: выбор цифрового интерфейса без учета помехозащищённости.
    Последствие: потеря сигнала в условиях электромагнитных наводок.
    Альтернатива: аналоговый LVDS-интерфейс с экранированной передачей данных.

  • Ошибка: установка сенсора с высоким энергопотреблением в автономные системы.
    Последствие: перегрев и сокращение времени автономной работы.
    Альтернатива: энергоэффективная КМОП-матрица с потреблением менее 1 Вт.

А что если…

А что если одна и та же матрица сможет работать и в камере видеонаблюдения, и в микроскопе, и на борту беспилотника? Именно это и демонстрирует новая разработка. Универсальность архитектуры делает возможным применение в самых разных сферах — от охраны до науки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая чувствительность при низком энергопотреблении Пока доступна только в ЧБ-версии
Широкий диапазон рабочих температур Ограниченная частота кадров (до 50 Гц)
Полная интеграция на одном кристалле Требуется адаптация при переходе на цветные матрицы
Совместимость с российской элементной базой Техпроцесс 180 нм уступает по плотности топовым зарубежным решениям

FAQ

Какое разрешение поддерживает новая КМОП-матрица?
Разрешение составляет 2048×2048 пикселей, что соответствует стандарту 4K.

Можно ли использовать матрицу в цветных системах?
Пока серийно выпускается чёрно-белая версия, но ведётся разработка цветной модификации.

Для каких условий эксплуатации предназначено устройство?
Матрица выдерживает температуры от -60 до +50 °C, устойчива к вибрациям и влажности.

Какие отрасли заинтересованы в применении?
Промышленная автоматизация, транспорт, медицина, оборонные технологии, системы видеоконтроля.

Мифы и правда

  • Миф: российские сенсоры уступают зарубежным по качеству.
    Правда: современные отечественные КМОП-матрицы по точности и энергоэффективности уже сравнимы с импортными аналогами.

  • Миф: производство микросхем в России невозможно на уровне 180 нм.
    Правда: ЦНИИ "Электрон" успешно освоил этот техпроцесс и применяет его в серийных решениях.

  • Миф: аналоговый интерфейс устарел.
    Правда: LVDS остаётся одним из самых стабильных способов передачи изображения без цифровых искажений.

Исторический контекст

Российская школа микроэлектроники ведёт свои корни ещё с 1960-х годов, когда создавались первые фотоприёмные устройства для военной техники. Развитие КМОП-сенсоров в отечественной промышленности активизировалось в 2010-х, когда стало очевидно, что зависимость от импортных компонентов мешает развитию стратегически важных отраслей. Новый проект "Росэл" стал результатом десятилетней работы по созданию полностью локализованной базы для оптических систем.

3 интересных факта

  1. Каждая матрица проходит индивидуальную калибровку для достижения точной цветопередачи и чувствительности.

  2. Сенсор способен работать при уровне освещённости менее 0,1 люкса, что делает его пригодным для ночного наблюдения.

  3. Тестовые образцы уже применяются в прототипах беспилотных транспортных систем и роботизированных манипуляторов.

