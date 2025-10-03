Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
тормоз
тормоз
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 17:25

Сцепление горит быстрее, чем кажется: эти главные ошибки водителей губят его

Автоэксперт Вячеслав Субботин, какие ошибки водителей изнашивают сцепление

В беседе с MosTimes автор и ведущий программы "Минтранс" на РЕН ТВ Вячеслав Субботин отметил, что сцепление быстрее всего изнашивается при неправильной эксплуатации.

"Все время держать на выжатой педали сцепления, не до конца ее отпущенной — это прямой путь к его поломке", — подчеркнул эксперт.

По его словам, привычка ездить с постоянно нажатой педалью создаёт лишнюю нагрузку и ускоряет износ деталей.

Опасные ситуации для трансмиссии

Субботин обратил внимание, что ресурс узла значительно сокращает агрессивный стиль езды.

"Рывки, удары, резкие броски сцепления, ударные переключения — когда водитель изображает из себя гонщика. Всё это убивает механизм", — пояснил автоэксперт.

Отдельный риск представляют пробуксовки.

"Песок вязкий, грязь — там нагрузка на сцепление колоссальная. Особенно у "нежных" иномарок с механической коробкой передач. Побуксовал пару минут — и сжёг сцепление. Материал полимерный, а не металл, он начинает гореть", — уточнил специалист.

Двухмассовый маховик под ударом

Особое внимание эксперт уделил автомобилям с двухмассовым маховиком. Эта деталь призвана сглаживать крутильные колебания, но при резких манёврах и ударных нагрузках она также выходит из строя.

Как продлить жизнь сцеплению

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, эксперт советует:

• не держать педаль сцепления постоянно нажатой;
• избегать рывков и резких бросков;
• не буксовать в грязи и песке;
• помнить о повышенных рисках для машин с двухмассовым маховиком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стук и неравномерный износ шин связаны с неисправной подвеской — данные механика Иванова сегодня в 10:39

Подвеска сдалась — машина ведёт себя как пьяный лось: сколько это стоит и что делать

Подвеска автомобиля напрямую влияет на безопасность. Узнайте, какие признаки укажут на её поломку и почему ремонт лучше не откладывать.

Читать полностью » Продажи Toyota и Lexus в США выросли на 14,2% в сентябре 2024 года — данные производителей сегодня в 9:50

Когда падение оборачивается победой: секрет уверенного роста Toyota и Lexus за год

Несмотря на снижение спроса на Prius и Land Cruiser, Toyota и Lexus продолжают уверенно расти на рынке США, демонстрируя сильные годовые показатели.

Читать полностью » S&P Global: электромобили в США меняют в среднем через 3–4 года сегодня в 9:27

Электрокары стареют быстрее смартфонов — вот что пугает их владельцев

Почему бензиновые машины служат десятилетиями, а электромобили меняют почти каждые три года? Исследование раскрывает неожиданные причины.

Читать полностью » KGM увеличила продажи в России до 650 автомобилей в сентябре сегодня в 8:46

Срыв рынка или триумф? KGM показала продажи, которые пугают конкурентов

Продажи KGM в России резко выросли благодаря кроссоверу Torres, но эксперты предостерегают о возможных трудностях на фоне конкуренции и ценовой политики.

Читать полностью » Глава R&D BMW Йоахим Пост: в ближайшие два года выйдут 40 новых моделей сегодня в 8:27

BMW бросила вызов Китаю: 40 новых моделей за два года

BMW готовит революцию: десятки новых моделей, заводы будущего и искусственный интеллект в производстве. Но выдержит ли компания такие темпы?

Читать полностью » Hyundai и Kia установили рекорд продаж в США в третьем квартале 2025 года сегодня в 7:42

Американские автогиганты в панике: как Hyundai и Kia переписывают историю продаж

Корейские бренды Hyundai и Kia побили исторический рекорд продаж в США благодаря росту спроса на гибриды и электромобили, открывая новые возможности для рынка.

Читать полностью » Mansory в Германии показало доработанный Ferrari 12Cilindri под названием Equestre сегодня в 7:41

Ferrari 12Cilindri лишилась скромности: Mansory добавила ярости и театра

Немецкое ателье Mansory представило Ferrari 12Cilindri Equestre — проект, который стал вызовом традициям и символом свободы в мире суперкаров.

Читать полностью » Электрокроссовер Audi Q6 E-Tron стал лидером продаж марки в третьем квартале США — данные дилеров сегодня в 6:38

Кроссовер без привычного двигателя: как Q6 E-Tron сместил лидера продаж

Электрический кроссовер Audi Q6 E-Tron неожиданно обошёл классический Q5 и стал лидером продаж, подтверждая высокий интерес к новым электромобилям.

Читать полностью »

Новости
Общество

Психолог Зберовский рассказал, как формируется уверенность и авторитет
Общество

Финансовый консультант Никитина рассказала, как контролировать невидимые расходы бюджета
Еда

Запекание сохраняет больше пользы, чем варка: эксперты о приготовлении свеклы
Красота и здоровье

Виктор Бикинеев рассказал, как безопасно начинать моржевание в ледяной воде
Культура и шоу-бизнес

Роман Анджея Сапковского "Перекрёсток воронов" разошёлся тиражом 3000 экземпляров в день премьеры
Наука

В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет
Красота и здоровье

Исследование: регулярные промывания носа почти вдвое уменьшают частоту отитов у детей
Технологии

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet