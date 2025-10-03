Сцепление горит быстрее, чем кажется: эти главные ошибки водителей губят его

В беседе с MosTimes автор и ведущий программы "Минтранс" на РЕН ТВ Вячеслав Субботин отметил, что сцепление быстрее всего изнашивается при неправильной эксплуатации.

"Все время держать на выжатой педали сцепления, не до конца ее отпущенной — это прямой путь к его поломке", — подчеркнул эксперт.

По его словам, привычка ездить с постоянно нажатой педалью создаёт лишнюю нагрузку и ускоряет износ деталей.

Опасные ситуации для трансмиссии

Субботин обратил внимание, что ресурс узла значительно сокращает агрессивный стиль езды.

"Рывки, удары, резкие броски сцепления, ударные переключения — когда водитель изображает из себя гонщика. Всё это убивает механизм", — пояснил автоэксперт.

Отдельный риск представляют пробуксовки.

"Песок вязкий, грязь — там нагрузка на сцепление колоссальная. Особенно у "нежных" иномарок с механической коробкой передач. Побуксовал пару минут — и сжёг сцепление. Материал полимерный, а не металл, он начинает гореть", — уточнил специалист.

Двухмассовый маховик под ударом

Особое внимание эксперт уделил автомобилям с двухмассовым маховиком. Эта деталь призвана сглаживать крутильные колебания, но при резких манёврах и ударных нагрузках она также выходит из строя.

Как продлить жизнь сцеплению

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, эксперт советует:

• не держать педаль сцепления постоянно нажатой;

• избегать рывков и резких бросков;

• не буксовать в грязи и песке;

• помнить о повышенных рисках для машин с двухмассовым маховиком.