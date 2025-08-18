Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:53

Маленькая привычка за рулём, которая убивает сцепление быстрее всего

Автоэксперты: привычка держать ногу на сцеплении сокращает срок службы узла в 3 раза

Казалось бы, мелкая привычка — держать ногу на педали сцепления — не может сильно повлиять на автомобиль. Но именно этот "маленький секрет" многих водителей становится причиной преждевременного износа машины и дорогостоящего ремонта.

Почему привычка держать ногу на педали опасна

Автоэксперты отмечают: сцепление играет ключевую роль, соединяя двигатель с трансмиссией и передавая крутящий момент. Оно обеспечивает плавное переключение передач, но его ресурс напрямую зависит от того, как водитель обращается с педалью.

"Если нога постоянно находится на сцеплении, узел перегревается, возникает лишнее трение и в итоге — запах горелого. Это первый признак того, что сцепление "горит”", — объясняет специалист.

Интересно, что привычка "дежурить" на педали формируется ещё в автошколе. Инструкторы иногда советуют новичкам слегка поджимать сцепление, чтобы не заглохнуть на экзамене. Но, закрепившись, этот навык начинает вредить автомобилю в реальной эксплуатации.

Распространённые ошибки водителей

Часто педаль выжимают там, где в этом нет необходимости:

  • при движении в пробках, вместо перехода на нейтраль;

  • перед поворотом, хотя достаточно снизить скорость тормозом;

  • на трассе при торможении, хотя сцепление требуется лишь для переключения передач.

Особенно опасно держать сцепление в повороте. В этот момент колёса фактически отделяются от двигателя, и автомобиль теряет стабильность. В критической ситуации водитель может не понять, какую педаль нажать, теряя драгоценные секунды для предотвращения аварии.

Когда сцепление действительно нужно

Автоэксперты подчёркивают:

  • на малой скорости допускается сочетать выжим сцепления и торможение, например, при маневрах во дворе;

  • на высокой скорости педаль должна использоваться только для переключения передач;

  • в сложных дорожных ситуациях лучше не убирать ногу на сцепление, а наоборот — активнее работать газом и тормозом, что помогает стабилизировать автомобиль при заносе.

Интересный факт

По данным производителей, средний ресурс сцепления при правильной эксплуатации составляет около 100-150 тысяч километров пробега. Но у водителей, которые постоянно держат ногу на педали, ремонт может потребоваться уже через 40-50 тысяч. А замена этого узла стоит порой дороже обычного ТО.

